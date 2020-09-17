Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- NVIDIA GA102
- Обзор MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
- Тестовая конфигурация
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Компания NVIDIA идет на шаг впереди AMD и не ждет, пока конкурент одумается и представит такое же революционное решение, как Ryzen, только на рынке видеокарт. Ее удар должен быть настолько мощным и сокрушительным, чтобы все снова остались позади. Чем же нас порадует новое поколение графических процессоров NVIDIA Ampere?
реклама
В прошлый раз с появлением новых GPU все пошло не столь гладко. Действительно, новые технологии всегда воспринимаются неохотно, особенно когда нет рывка в производительности. И поколение Turing вышло спорным, но оно принесло лучи и задало вектор направления всей отрасли, ведь в итоге технология RTX получила поддержку и развитие. Самое время нарастить мышцы и поднять планку производительности.
На первом этапе выходят видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, которые по плану заменяют GeForce RTX 2080, поскольку будут продаваться за те же деньги, что и предшественник на момент анонса – $699.
Даже по коротким первым спецификациям разница видна невооруженным глазом. Поэтому не приходится удивляться тому, что производительность заметно выросла (и владельцы GeForce GTX 1080 уже могут разбивать копилки и бежать в магазин за новинками).
Однако возросла не только производительность, но и эффективность. Практически вдвое увеличилась производительность на ватт, хотя нельзя говорить, что новые модели холодные и мало потребляют. TDP видеокарты GeForce RTX 3080 заявлен на уровне 320 Вт.
Основа видеокарты GeForce RTX 3080 – это графический процессор NVIDIA GA102. Посмотрим на него поближе.
NVIDIA GA102
Модификация видеопроцессора GeForce RTX 3080 представлена шестью блоками GPC (Graphics Processing Cluster). Столько же было у модели TU102. Каждый блок содержит растеризатор и 12 потоковых процессоров SM (Streaming Multiprocessor).
реклама
Основное отличие – вдвое увеличенное число CUDA ядер для обработки вещественных чисел FP32.
Другая заметная особенность новой архитектуры заключается в том, что растеризаторы не привязаны к контроллеру памяти, а служат компонентом GPC. Таким образом получается гармоничная компоновка, и пиксельный филлрейт не будет узким местом.
Сам графический процессор GA102 состоит из 28 млрд транзисторов и выпускается по технологии 8 нм на мощностях компании Samsung. Обычно производством GPU компании NVIDIA занималась TSMC, но сейчас у нее много заказов (либо на 8 нм вместо 7 нм остановились по каким-то другим соображениям). Тем не менее, видеопроцессор все равно большой и горячий.
|Модель
|GeForce RTX 2080
|GeForce RTX 2080 Super
|GeForce RTX 2080 Ti
|GeForce RTX 3080
|Название графического процессора
|TU104
|TU104
|TU102
|GA102
|Микроархитектура
|Turing
|Turing
|Turing
|Ampere
|Техпроцесс
|12 нм FFN
|12 нм FFN
|12 нм FFN
|8 нм Samsung
|Число транзисторов, млн
|13 600
|13 600
|18 600
|28 300
|Тактовая частота, МГц (Base Clock / Boost Clock)
|1515 / 1800
|1650 / 1815
|1350 / 1635
|1440 /1710
|Шейдерные ALU, шт.
|2944
|3072
|4352
|8704
|Блоки наложения текстур (TMU), шт.
|184
|192
|272
|272
|Блоки операций растеризации (ROP), шт.
|64
|64
|88
|96
|Тензорные ядра, шт.
|368
|384
|544
|272
|RT-ядра, шт.
|46
|48
|68
|68
|Разрядность шины, бит
|256
|256
|352
|320
|Тип микросхем
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6
|GDDR6X
|Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с)
|1750 (14 000)
|1937 (15 500)
|1750 (14 000)
|2375 (19 000)
|Объем, Мбайт
|8192
|8192
|11264
|10240
|Шина ввода/вывода
|PCI Express 3.0 x16
|PCI Express 3.0 x16
|PCI Express 3.0 x16
|PCI Express 4.0 x16
|Пропускная способность памяти, Гбайт/с
|448
|496
|616
|760
|Интерфейсы вывода изображения
|DisplayPort 1.4a,
HDMI 2.0b
|DL DVI-D,
DisplayPort 1.4a,
HDMI 2.0b
|DisplayPort 1.4a,
HDMI 2.0b
|DisplayPort 1.4a,
HDMI 2.1
|Уровень TDP, Вт
|215
|250
|250
|320
|Рекомендованная розничная цена, $
|699
|699
|999
|699
На самом деле разработчики не только увеличили мощность, но и добавили несколько новых технологий. Приведу слайд, который описывает десять ключевых улучшений графических процессоров Ampere.
Улучшен блок трассировки лучей. Компания продолжает развивать идею Ray tracing, а значит, нужно ускорять работу. Поэтому алгоритм работы модуля BVH.
Однако основным новшеством стало аппаратное ускорение трассированного Motion Blur. На графических процессорах поколения Ampere он стал работать быстрее в восемь раз.
Претерпели изменения и тензорные ядра. Размер перемножаемых матриц был увеличен с 4 х 4 до 4 х 8.
реклама
Ныне тензорное ядро одно на SM, в отличие от Turing, где их было два. Однако теперь можно одновременно использовать блоки трассировки лучей и тензорные ядра. Благодаря этому технология DLSS поднялась на новый уровень по качеству и производительности.
Для нового графического процессора была выбрана быстрая память GDDR6X.
Пропускная способность не станет узким местом. Понятно, что до уровня HBM2 добраться не получится, но зато GDDR6X проще и дешевле в производстве и размещении на устройстве.
Среди прочих интересных нововведений отметим поддержку интерфейса HDMI 2.1 и аппаратное ускорение кодека AV1.
реклама
Теперь плавно перейдем к обзору самой видеокарты, которая представлена моделью компании MSI.
Обзор MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
Коробка красочная, выполнена в современном стиле и крупная, однако ручка для транспортировки отсутствует. Отличительной особенностью упаковок видеокарт на GPU NVIDIA является зеленая вставка с указанием модели графического процессора.
реклама
На обратной стороне коробки приведено небольшое изображение устройства, на котором заметна RGB-подсветка. Еще здесь описаны ключевые особенности новинки.
Внутри коробки сверху находится лист из вспененного полиэтилена. В него вставлен черный конверт с частью комплекта поставки.
Под ним в антистатическом пакете скрывается сама MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio.
реклама
Комплект поставки не очень большой. В моем случае в черном конверте было несколько инструкций и буклетов.
Еще есть стальная лыжа для усиления крепления, ведь сама видеокарта большая и тяжелая.
реклама
Габариты модели составляют 325 х 155 х 54 мм, масса – 1570 г.
Спереди мы видим три крупных вентилятора диаметром 92 мм.
Немного удивляет наличие сразу трех восьмиконтактных коннекторов дополнительного питания. Возможно, это необходимо для отличного разгона.
Кстати, рассматриваемая версия уже с заводским разгоном, ее частоты: 1440 / 1815 / 1188 МГц (база / буст / память).
реклама
Сзади платы находится специальная пластина. По виду она похожа на пластиковую, но на самом деле это какой-то сплав. И она участвует в теплообмене, что заметно по терморезинкам на ней.
После демонтажа можно заметить, что сзади элементов не так много. Сверху размещены светодиоды RGB-подсветки.
Система охлаждения снимается просто. В ее конструкции применена классическая система с двумя секциями и семью тепловыми трубками. Основание теплоотвода сделано специально для фанатов прямого контакта тепловых трубок.
Тут они отлично подогнаны. Как выяснилось позже, охлаждение действительно эффективное, а сам кулер очень тихий и производительный.
Здесь используются три вентилятора Power Logic PLD09210B с техническими характеристиками 12 В, 0.4 А.
Максимальная скорость 3160 об/мин, шум на расстоянии 1 м – 50.2 дБ. Это много, но обеспечивает сильный воздушный поток и большой запас по мощности. Вентиляторы смонтированы в пластиковый каркас, который крепится к радиатору. Конструкция его самая обычная.
После демонтажа кулера видно, что на плате осталась еще одна небольшая пластина. Она выполняет функцию увеличения жесткости и отводит тепло от части силовых элементов в левой части устройства.
Подсистема питания разделена на две части: десять фаз в правой и шесть в левой.
С обратной стороны распаяно два ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP9512R, а спереди один ON Semi NCT81611.
На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке ON Semi NCT302150 и одной супер ферритовой катушке. Силовые элементы распаяны не все, места есть.
По центру установлен графический процессор NVIDIA GA102-200-KD-A1, он же GeForce RTX 3080. Экземпляр, используемый в видеокарте MSI, изготовлен на 30-й неделе 2020 года.
628 кв мм, выполненных по 8 нм техпрцессу. Кристалл очень большой.
Со всех сторон распаяно десять микросхем памяти типа GDDR6X, используются микросхемы производства компании Micron.
Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin. И мне пришлось срочно искать запасной кабель для БП Seasonic.
На задней панели обычный набор видеовыходов:
- Три Display Port;
- Один HDMI 2.1.
Тестовая конфигурация
Тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10 ГБ проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i9-10900K @ 5100 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D15;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASRock Z490 Taichi, версия BIOS 1.70;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
- Видеокарта: MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio 10 Гбайт (1440 / 1815 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт проводилось с заводским термоинтерфейсом. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Ни с установкой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, ни с ее совместимостью заморочек не возникло. Так что этот момент пропустим и перейдем к работе.
Вентиляторы начинают работать при включении. Затем они останавливаются. Такая схема используется не впервые, благо большой массивный радиатор легко справится с мощным GPU (если его частоты падают до 300 МГц) в пассивном режиме. При достижении 50°C крыльчатки запускаются.
С режимом без нагрузки все ясно, теперь запустим «бублик» и заодно посмотрим на работу системы охлаждения с вентиляторами.
Ранее уже упоминалось, что на 100% мощности крыльчатки раскручиваются до 3160 об/мин, замеры шума показывают 50.2 дБ с расстояния 1 метр. Но в «бублике» вентиляторы работают только на 47% от полной мощности, обеспечивая комфортный уровень шума – 32.0 дБ. Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой.
После того, как все собрано и запущено, можно оценить тестовый стенд при помощи утилит.
Для стабильности результатов конфигурация была немного разогнана. Затем было решено запустить AIDA64 и проверить производительность в GPGPU.
3DMark Sky Diver:
3DMark Fire Strike Extreme:
Metro Exodus:
Tomb Raider:
Assassins Creed Odyssey:
Все игры легко идут в разрешении 4K с хорошими настройками и хорошим FPS. Теперь действительно можно играть в 4K без проблем.
Посмотрим на модель MSI через тепловизор.
Самое горячее место – пластина, которая контактирует с транзисторными сборками.
Она разогревается выше 75°C на открытом стенде, при том, что мониторинг температуры графического процессора показывает 86°C. Задняя пластина нагревается практически до 60°C, внутренняя – до 73°C.
Приведу график зависимости температуры от оборотов вентиляторов в режиме переключателя OC.
Что касается сравнительных тестов производительности GeForce RTX 3080, GeForce RTX 2080 Super и GeForce RTX 2080 Ti, то они приведены в соответствующем материале.
Заключение
Как и следовало ожидать, заметное увеличение производительности позволяет комфортно играть с GeForce RTX 3080 во многие игры в разрешении 4K. Если в прошлый раз Turing оказался темной лошадкой, то с Ampere все понятно. Наблюдается рост по всем фронтам, включая, кстати, и энергопотребление. Да, за мощность нужно платить возросшим аппетитом. А уж тому, кто помнит GeForce GTX 480, бояться нечего.
С одной стороны, нас ждет отличная производительность за разумные деньги, как и обещали. С другой – принципиально нового нет. При разработке поколения Ampere упор сделали на наращивание мощности, а ряд интересных технологий послужил лишь вишенкой на торте. Теперь уже речь идет о новых горизонтах в виде 8K и его поддержке. И это модель топ-класса с соответствующими запросами к питанию.
Что касается самой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, то на первый взгляд все отлично, только очень уж большая. Зато она тихая и не настолько горячая, а у системы охлаждения есть запас прочности для тяжелых условий эксплуатации. Единственное – нужно сразу запасаться мощным БП с тремя линиями по 8-pin PCI-e. Мне пришлось искать дополнительный кабель, а кому-то придется покупать вместе с видеокартой и блок питания.
Какое же впечатление остается по итогам знакомства с MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio? Низкий шум, умеренный нагрев и высокая производительность!
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную для теста видеокарту MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила