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Вступление

В преддверии анонса новых графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 30 мы разбираем последние, ранее нерассмотренные видеокарты и новинки, которые появляются на прилавках магазинов. И сегодня у нас в гостях очередная модификация MSI GeForce RTX 2060 Super, которая незаметно появилась в рознице. Интересно, что одна маленькая буква меняет все представление.

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MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C – это свежая версия хорошо изученной модели Ventus; она стала третьей (вслед за Ventus OC и Ventus GP OC) в ассортименте производителя. Но мое внимание привлекла литера «С» – о чем же она извещает? Ответ вы узнаете по прочтении данного обзора, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард.

Технические характеристики MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C

Полное название: MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C; код производителя: RTX 2060 SUPER VENTUS XS C.

Наименование GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C GeForce RTX 2060 Super Ventus GP GeForce RTX 2060 Ventus XS GeForce RTX 2060 Super Производитель MSI MSI MSI NVIDIA Графический процессор TU106 TU106 TU106 TU106 Частота ядра, МГц 1470 1470 1365 1470 Частота ядра (Turbo), МГц 1665 1665 1710 1650 Заводской разгон ядра, МГц 15 15 30 - Частота памяти, МГц 14000 14000 14000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 6 8 Шина памяти, бит 256 256 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI DP, HDMI, DVI-D Питание, разъемы Pin 8 8 8 8 Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 x 87 2 x 87 2 x 87 2 x 90 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 2 5 + 2 4 + 2 6 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 184 / 184 184 / 184 160 / 170 175 / 175 Формат СО 2 слота 2 слота 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 206 x 127 232 x 127 226 x 128 228 x 112

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Внешний вид и дизайн

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C поставляется в фирменной картонной упаковке черного цвета, которую не выделяют какие-либо изыски. Комплектация предлагает руководство пользователя и брошюры.

Новинку отличают компактные габариты, характерные более для линейки GeForce GTX 1660 Super. Длина графического ускорителя составляет скромные 206 мм, а ширина не более 127 мм. Сложно представить как в подобные размеры уместилась мощь RTX 2060 Super.

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Официальное наименование видеокарты – MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C, где основной акцент можно делать на последнюю приставку. Как именно стоит расшифровать литеру «С» неизвестно, однако, исходя из габаритов, можно предложить свой вариант Compact.

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C получила фирменный неброский стиль серии Ventus с парой вентиляторов типоразмера 90 мм. Внешний вид сдержан и немногословен.

По законам жанра современных графических ускорителей обратную сторону прикрывает бэкплейт, который в угоду ценообразования остался пластмассовым, но опорные и защитные функции выполняет умело.

Интерфейсную панель украшает огромная перфорация и четыре видеовыхода – три DisplayPort и единственный HDMI.

Передняя решетка напоминает маску Бэйна, а рядом расположится коннектор дополнительного питания 8-Pin. Потребление видеокарты ограничено на отметке 184 Вт.

Магазинный образец находится под запретом разбора, поэтому производим визуальный осмотр.

Основной кулер MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C представляет простенький алюминиевый брусок, эффективность которого улучшена благодаря медной площадке в основании. Лишь на две тепловые трубки «U+S» возложена ответственность охлаждения чипа TU106, а в прошлой версии данную задачу выполняли все четыре.

Однако компания MSI реабилитируется в отводе нагрева от силовой части VRM, расположив более массивный радиатор в этой зоне. Стоит отметить, что многие производители в данном вопросе очень халтурят.

Кроме того, основной радиатор полноценно накрывает микросхемы видеопамяти, а обычно они едва охлаждаются или предоставлены сами себе.

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MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C построена на оригинальной печатной плате черного цвета видеокарты семейства GeForce GTX 1660 Super с передним расположением подсистемы питания. Код печатной платы не отмечен. Ближайший аналог виден в лице MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OCV1.

Сердцем героя обзора стал графический процессор TU106-400A-A1. Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу и включает 2176 шейдера, 64 блока растеризации и 136 текстурных блока.

Подсистема питания насчитывает полноценные восемь фаз: шесть отведены на графический процессор, две – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Samsung стандарта GDDR6. Их тактовая частота составляет 1750 МГц (эффективная частота 14000 МГц).

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Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-U12A;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 3200 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

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Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C

В нашем распоряжении оказалась разогнанная модель MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C с приставкой ОС, где повышение тактовой частоты ядра составляет 15 МГц, а в бусте судя по тестам около 50-75 МГц. Стоимость доплаты составляет примерно 400 рублей, выбирать вам.

В простое система охлаждения функционирует при минимальном пороге 40% или 1400 об/мин, что понравится противникам технологии Fan Stop, уровень шума очень низкий. Температура графического процессора держится при 32°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C OC. Показатель ее уровня TDP равен 184 Вт без возможности увеличения.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C бустит до 2010 МГц, но с повышением нагрева и временным интервалом средняя частота ядра держится в районе 1815-1830 МГц. Температура GPU стабилизируется на отметке 74°C, а силовая часть VRM сохраняет свое состояние при 79-80°C. Для достижение подобного результата вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин: многовато, ничего не скажешь, но их низкопрофильность компенсирует создаваемый уровень шума, который можно охарактеризовать как средний, комфортный для работы. Шумомер фиксирует 43 дБА. У оригинальной модели было 41 дБА.

В целом, эффективность системы охлаждения MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C на неплохом уровне, вот если бы производитель сделал вырез в радиатор для прямого обдува зоны VRM, и установил третью тепловую трубку, то видеокарту можно было бы назвать золотой серединой.

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Для оценки запаса эффективности кулера выкраиваем мощность на 100%: 3500 об/мин, 57,1 дБА и характерный свист потока воздуха через грубые края алюминиевого радиатора.

Удается сбить температуру графического процессора и силовой части до 66°C и 64°C соответственно.

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C можно легко привести в порядок и сделать послушной. В кривой частоты ядра и напряжений выставляем 1860 МГц при 850 мВ, чего более достаточно для RTX 2060 Super, а вентиляторы оставляем на собственный откуп.

Данные действия позволяют MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C работать производительнее и тише своего референсного аналога. Частота ядра 1860 МГц держится стабильно, кулер функционирует при 2230 об/мин и комфортном уровне шума (41,2 дБА), температура чипа составляет 69°C, а силовой части – 76°C.

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Разгон

Оверклокинг видеокарт GeForce GTX/RTX сильно зависит от допустимого Power Limit и качества кристалла, но «выжить» положенные 2 ГГц позволяют любые экземпляры. В нашем случае MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C имеет ограничение по потреблению, поэтому все упрется в лимит, но турбо-буст и разгон памяти дадут небольшую прибавку.

MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C покоряется частота ядра 1890 МГц и памяти 2050 МГц (16400 МГц).

Прирост производительности составляет 4-5%.

3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Энергопотребление MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C в простое составляет 55 Вт, в нагрузке – 251 Вт, в даунвольтинге – 220 Вт, в разгоне – 255 Вт. Замеры подтверждаются на выходе блока питания.

Заключение

Видеокарту MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C сложно назвать идеальным представлением GeForce RTX 2060 Super, скорее это очередная попытка компании сделать что-то компромиссное, сбалансированное по стоимости и эффективности.

Новинка построена на нереференсной печатной плате с усиленной подсистемой питания, получила должное охлаждение мосфетов и микросхем памяти, отличилась компактными габаритами. Под нож попал основной радиатор, получивший более скромную конструкцию и утративший одну-две тепловых трубки.

Сложно сказать, насколько такие меры помогли отыграть в себестоимости, ведь мы видим и удорожание, и удешевление, надеюсь, производитель осознал все риски. От прошлого поколения Ventus новинку при покупке можно отличить лишь по наименованию, в котором появилась литера «С»: на лицевой стороне она отсутствует и есть в коде на боковой наклейке.

В итоге MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus XS C нельзя назвать полноценной заменой оригинальной модели Ventus. Компактная версия немного уступает по эффективности системы охлаждения и станет хорошим вариантом для бюджетных сборок и SFF-систем (например, она легко вписывается в корпус Geeek A30 v2).

Александр Андерсон

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