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Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020

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RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
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Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх

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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

  • Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.
  • Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
  • Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.
  • Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.
  • Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.
  • Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590.
  • Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.
  • Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Настройки графики:
  • Версия 1.0 Update 8.1.
  • DirectX 12
    • Сглаживание - 4X.
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Качество теней - максимально высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Дальность прорисовки - максимальная.
    • Положение солнца - закрепленное.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Детализация воды - высокая.
    • Детализация объектов - максимально высокая.
    • Детализация рельефа - высокая.
    • Детализация толпы - максимально высокая.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Assassin's Creed Unity

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0
  • DirectX 11.
    • Качество прорисовки местности - максимально высокое.
    • Качество текстур - максимально высокое.
    • Качество теней - PCSS.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество сглаживания - FXAA.
    • Свечение - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Battlefield 1

Настройки графики:
  • Версия 1.0 сборка 26338.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 105.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Глубина резкости оружия - включено.
    • Шкала разрешения - 100%.
    • Ограничение памяти видеокарты - выключено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Качество сглаживания - TAA (высокое).
    • Объемное освещение - HBAO.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Crysis 3

Настройки графики:
  • Версия 1.3.
  • DirectX 11.
    • Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
    • Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
    • Разрешение текстур - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество объектов - максимальное.
    • Качество частиц - максимальное.
    • Качество пост-обработки - максимальное.
    • Качество затенения - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество воды - максимальное.
    • Степень размытости - высокая.
    • Блики - включены.

1920х1080



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 1% low и average FPS

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Death Stranding

Настройки графики:
  • Версия Бета.
  • DirectX 12.
    • Детализация объектов - очень высокая.
    • Память для стриминга текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Объемный свет - включен.
    • Отражения в экранном пространстве - включены.
    • NVIDIA DLSS - выключена.
    • FidelityFX CAS - выключена.
    • Сглаживание - TAA.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080



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 1% low и average FPS


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Вступление, Anno 1800, Assassin's Creed Unity, Battlefield 1, Crysis 3, Death Stranding
Deliver Us The Moon, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, итоговые результаты, заключение
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amd intel nvidia тест phoenix

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