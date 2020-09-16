В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.

Core i7-9700KF + Radeon RX 590.

Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.

Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.

Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.

Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590.

Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.

Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4;

Gigabyte B450 AORUS PRO, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-9700K - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 590 8192 Мбайт - 1545/8000 @ 1670/9000 МГц (PowerColor). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 452.06 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.3.

NVIDIA GeForce 452.06 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.8.3. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения оперативной памяти игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Anno 1800.

Assassin's Creed Unity.

Battlefield 1.

Crysis 3.

Death Stranding.

Deliver Us The Moon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege.

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Anno 1800

Версия 1.0 Update 8.1.

DirectX 12

Сглаживание - 4X.



Качество шейдеров - высокое.



Качество теней - максимально высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Дальность прорисовки - максимальная.



Положение солнца - закрепленное.



Качество текстур - высокое.



Качество освещения - очень высокое.



Детализация воды - высокая.



Детализация объектов - максимально высокая.



Детализация рельефа - высокая.



Детализация толпы - максимально высокая.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Assassin's Creed Unity

Версия 1.5.0

DirectX 11.

Качество прорисовки местности - максимально высокое.



Качество текстур - максимально высокое.



Качество теней - PCSS.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество сглаживания - FXAA.



Свечение - включено.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Battlefield 1

Версия 1.0 сборка 26338.

DirectX 12.

Угол обзора - 105.



Размытие в движении - 50%.



Глубина резкости оружия - включено.



Шкала разрешения - 100%.



Ограничение памяти видеокарты - выключено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Качество сглаживания - TAA (высокое).



Объемное освещение - HBAO.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Crysis 3

Версия 1.3.

DirectX 11.

Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.



Анизотропная фильтрация (AF) - 16.



Разрешение текстур - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество объектов - максимальное.



Качество частиц - максимальное.



Качество пост-обработки - максимальное.



Качество затенения - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество воды - максимальное.



Степень размытости - высокая.



Блики - включены.

Настройки графики:

1920х1080



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1% low и average FPS

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Death Stranding

Версия Бета.

DirectX 12.

Детализация объектов - очень высокая.



Память для стриминга текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Объемный свет - включен.



Отражения в экранном пространстве - включены.



NVIDIA DLSS - выключена.



FidelityFX CAS - выключена.



Сглаживание - TAA.



Глубина резкости - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080



Включите JavaScript, чтобы видеть графики

1% low и average FPS



