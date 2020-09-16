Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-9700KF, Core i3-9350KF, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 2500X и видеокарты GeForce RTX 2080 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 590 8192 Мбайт.
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Сами конфигурации выглядят следующим образом:
- Core i7-9700KF + GeForce RTX 2060.
- Core i7-9700KF + Radeon RX 590.
- Core i3-9350KF + GeForce RTX 2080.
- Core i3-9350KF + Radeon RX 5700 XT.
- Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.
- Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 590.
- Ryzen 5 2500X + GeForce RTX 2080.
- Ryzen 5 2500X + Radeon RX 5700 XT.
Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
Anno 1800Настройки графики:
- Версия 1.0 Update 8.1.
- DirectX 12
- Сглаживание - 4X.
- Качество шейдеров - высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Дальность прорисовки - максимальная.
- Положение солнца - закрепленное.
- Качество текстур - высокое.
- Качество освещения - очень высокое.
- Детализация воды - высокая.
- Детализация объектов - максимально высокая.
- Детализация рельефа - высокая.
- Детализация толпы - максимально высокая.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Assassin's Creed UnityНастройки графики:
- Версия 1.5.0
- DirectX 11.
- Качество прорисовки местности - максимально высокое.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество теней - PCSS.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество сглаживания - FXAA.
- Свечение - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Battlefield 1Настройки графики:
- Версия 1.0 сборка 26338.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 105.
- Размытие в движении - 50%.
- Глубина резкости оружия - включено.
- Шкала разрешения - 100%.
- Ограничение памяти видеокарты - выключено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество сглаживания - TAA (высокое).
- Объемное освещение - HBAO.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Crysis 3Настройки графики:
- Версия 1.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4.
- Анизотропная фильтрация (AF) - 16.
- Разрешение текстур - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество объектов - максимальное.
- Качество частиц - максимальное.
- Качество пост-обработки - максимальное.
- Качество затенения - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Степень размытости - высокая.
- Блики - включены.
1920х1080
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1% low и average FPS
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Death StrandingНастройки графики:
- Версия Бета.
- DirectX 12.
- Детализация объектов - очень высокая.
- Память для стриминга текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Объемный свет - включен.
- Отражения в экранном пространстве - включены.
- NVIDIA DLSS - выключена.
- FidelityFX CAS - выключена.
- Сглаживание - TAA.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080
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1% low и average FPS
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