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Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49

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Оглавление

Вступление

Вспышка коронавируса COVID-19, накрывшая США и страны Европы, оказала негативное влияние на все сферы деятельности. Многие города и даже страны закрыты на карантин. Предприятия работают в ограниченном режиме, а из-за того, что человек без каких-либо симптомов может быть переносчиком вируса, компании переводят своих сотрудников на удаленную работу. И сейчас работу на дому можно назвать основным мировым трендом.

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Тем, кто впервые в жизни столкнулся с подобным опытом, важно понять несколько вещей, которые помогут повысить продуктивность труда. Во-первых, нужно составить продуманный график. Во-вторых, следует выделить отдельное рабочее место, где вы не будете отвлекаться на другие дела. В-третьих, стоит позаботиться о необходимом программном обеспечении. Но решение последней проблемы берет на себя интернет-магазин Keysworlds.

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При наличии аккаунта Microsoft в операционной системе Windows 10 пользователи получают доступ к облачным сервисам компании. Сотрудники могут работать с одним документом в OneDrive без риска запутаться в разных версиях файла.

Если вы еще не перешли с Windows 7 на Windows 10, то сейчас прекрасный способ сделать это. В магазине Keysworlds действует специальное предложение – скидка в размере 38% на ОС. Ключ для одного персонального компьютера по акции стоит $9.49.

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Обзор интернет-магазина Keysworlds

Сайт интернет-магазина Keysworlds предлагает широкий выбор функций. На домашней странице представлены самые выгодные предложения. Например, на момент написания статьи, в раздел «Hot Deals» входили игры Rage 2 и FIFA 20 для персонального компьютера, а также подписка Xbox Live Gold на 12 месяцев.

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С любой страницы сайта можно быстро перейти к списку ключей для игр из разных магазинов, включая Battle.Net, Origin, Steam, Epic Games Store. Предложения для владельцев консолей ограничены подарочными сертификатами, а также подписками Xbox Live Gold и PS Plus.

В магазине Keysworlds нет живой консультации. Но при возникновении вопросов можно связаться с поддержкой по контактам, которые указаны внизу сайта. Там же есть ссылки для ознакомления с информацией правового характера. Кроме того, рекомендуется прочитать о доставке и правилах возврата.

Обзор предложений магазина Keysworlds

С Keysworlds можно хорошо сэкономить на покупке Microsoft Office 2019. Новая версия может похвастать появлением функций, которые ранее были доступны пользователям только при покупке подписки Office 365. Пакет Office 2019 Professional Plus включает, помимо набора основного программного обеспечения, Outlook, Publisher, Skype и Access. Цена составляет $32.27.

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Получить скидку на Keysworlds можно при использовании промо-кодов. По коду KWLE38 можно сэкономить до 38% при покупке программного обеспечения. Так, ключи ОС Windows 10 Professional и Home для одного ПК обойдутся в $9.49 и $10.17 соответственно. Ключ для Windows 10 Pro для двух компьютеров обойдется в $15.59. В рамках акции со скидкой до 38% доступны пакеты MS Office 2016 и 2019 Home and Student. Цена на одного пользователя составляет $18.31 и $31.19 соответственно.

По промо-коду KWLE40 можно получить скидку до 40% на программное обеспечение. Пакет Office 2016 Professional Plus для одного ПК обойдется в $21.65. В то же время Office 2016 Pro в паре с ключом для Windows 10 Pro по акции стоит $25.60, а с Windows 10 Home – $24.94.

Наконец, промо-код KWLE50 позволяет сэкономить 50% от полной стоимости продукта. Office 2019 Professional Plus обойдется в $32.27. С операционной системой Windows 10 Pro стоимость пакета Microsoft Office 2019 Pro составит $38.29. За Windows 10 Home вместе с Office 2019 Pro отдать нужно $39.38.

Отметим, что в случае с ключами речь идет об ОЕМ-лицензии. Это значит, что после активации ключ будет привязан к материнской плате компьютера и не будет работать в случае ее замены. Поэтому если вы надумали обновить свой ПК, лучше сделать это до того, как приступать к активации ОЕМ-лицензий.

Регистрация на сайте Keysworlds и оплата

Поскольку приобретенные ключи отправляются в электронном письме прямиком на почту, на сайте Keysworlds нужно создать собственный аккаунт. Процедура регистрации учетной записи ничем не отличается от других сайтов.

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На соответствующей странице нужно ввести адрес электронной почты, имя, фамилию и придумать надежный пароль. При желании можно подписаться на рассылку новостей. Далее остается только подтвердить, что вы не робот, и создать аккаунт. Ни по каким ссылкам для активации учетной записи переходить не нужно. Изменить персональные данные всегда можно в настройках личного кабинета пользователя.

А вот теперь стоит заняться заказами. Оплачивать покупки можно банковским переводом, кредитными и дебетовыми картами, а также через систему PayPal. На странице выбранного продукта нужно нажать «Add to Cart».

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Далее следует перейти в корзину и ввести промо-код, как показано на скриншоте ниже. Вы можете видеть, что после применения промо-кода стоимость OEM-лицензии Windows 10 Professional снизилась с $15.32 до $9.49.

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Затем остается только ввести адрес электронной почты и оплатить покупку. После оплаты ключ для активации продукта будет отправлен на указанный e-mail.

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Важно отметить ограниченное количество применений промо-кодов KWLE38 и KWLE50, поэтому не стоить откладывать покупку в долгий ящик. При возникновении вопросов обращайтесь в техподдержку по адресу service@keysworlds.com.

В следующем разделе мы собрали самые интересные предложения магазина Keysworlds.

Программное обеспечение Промо-код Скидка Стоимость
Windows 10 ProKWLE3838%$9.49
Windows 10 HomeKWLE3838%$10.17
Windows 10 Pro (2 ПК)KWLE3838%$15.59
MS Office 2016 Home and StudentKWLE3838%$18.31
MS Office 2019 Home and StudentKWLE3838%$31.19
MS Office 2016 Professional PlusKWLE4040%$21.65
MS Office 2016 Professional Plus + Windows 10 ProKWLE4040%$25.60
MS Office 2016 Professional + Windows 10 HomeKWLE4040%$24.94
MS Office 2019 Professional PlusKWLE5050%$32.27
MS Office 2019 Professional + Windows 10 ProKWLE5050%$38.29
MS Office 2019 Professional + Windows 10 Pro KWLE5050%$39.38

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mpanasovsky

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Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
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22 марта 2020 43
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1 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 37
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
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24 марта 2020 93


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Ramforce
08:03
Про дешевле Хом?
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
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