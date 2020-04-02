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Вступление

Несмотря на непростую обстановку в мире, мы продолжаем рассказывать о новых технологиях и их развитии. Некоторое время назад в компании ASUS прошла презентация, посвященная новым моделям игровой серии Republic of Gamers, и нам есть о чем рассказать читателям.

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Для начала внимание гостей привлекли к универсальности и востребованности современных игровых ноутбуков. Обладая солидным запасом производительности и сравнительно небольшими габаритами, такие компьютеры хорошо подходят для геймеров и тех, кто занят созданием мультимедийного контента. Для качественной обработки фото-, аудио- и видеоматериалов требуется производительное устройство, и для этих целей игровые ноутбуки подходят больше, нежели офисные.

Именно поэтому новые модели из линейки ROG ориентированы не только на геймеров, но и на специалистов, работающих с мультимедиа.

Презентация

Среди новых технологических решений отметим использование матриц с частотой обновления до 300 Гц и скоростью отклика 3 мс. С таким дисплеем картинка будет отображаться максимально плавно и комфортно, а минимальное время отклика снизит задержки реакции в играх. Уделили внимание и качеству отображения цветов – точность цветопередачи подтверждается сертификацией Pantone.

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Вторым важным моментом при работе с производительным и компактным ноутбуком является вопрос охлаждения: необходимо поддерживать корректный температурный режим и стабильность работы.

С учетом опыта, полученного с игровым моноблоком ROG Mothership, использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса для передачи тепла от процессора к радиатору теперь становится повсеместным для всех новых ноутбуков ROG с процессорами Intel десятого поколения.

Такое решение позволяет добиться более эффективной работы системы охлаждения. Проще говоря, обеспечивает возможность поддерживать более высокий уровень стабильной производительности и снизить шум от вентиляторов.

Было представлено несколько моделей, принадлежащих к различным сериям. К сожалению, более тесно познакомиться с новинками лично не удалось, будем с нетерпением ожидать поставок.

ROG Zephyrus

Модель ROG Zephyrus S15 представлена под слоганом «Smaller. Faster. Lighter». Несложно догадаться, что новинка исповедует логику минимальных массогабаритных параметров без ущерба для производительности.

Для этого применяется жидкий металл в системе охлаждения, а сама система обдува радиаторов разработана специально для максимальной эффективности.

Ноутбук может комплектоваться процессором Intel Core i7-10875H, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super и скоростным дисплеем с частотой обновления 300 Гц.

Не обошлось на презентации и без «старшего брата» ROG Zephyrus S17. При аналогичном аппаратном оснащении он получил корпус иной конфигурации. Его клавиатура сдвинута ближе к пользователю, а тачпад расположен справа – все по канонам первых моделей линейки.

Модель ROG Zephyrus M15 отличается использованием магниевого корпуса, который позволил добиться минимальных массогабаритных показателей без потери в надежности исполнения. При аналогичном оснащении по части центральных процессоров топовым вариантом графики станет NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

ROG Strix

Обновилась и линейка ROG Strix. Модели G15 и G17 предлагаются в трех цветовых вариантах – двух темных и одном светлом. Дополнительную кастомизацию внешнего вида обеспечивает светодиодная RGB-подсветка.

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Аппаратное оснащение соответствует вышеупомянутому Zephyrus M15 – вплоть до Intel Core i7-10875H и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Предполагается использование дисплея с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

Для установки накопителей предусмотрено три слота M.2 с возможностью организации накопителей в массив RAID 0.

Солиднее оснащаются модели Strix Scar 15 и Strix Scar 17. По традиции цифровой индекс версии обозначает диагональ дисплея – 15.6" и 17.3" соответственно.

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В данном случае максимальным вариантом CPU выступает топовый Intel Core i9-10980HK с восемью физическими ядрами, работающими в шестнадцать потоков одновременно. За обработку видео отвечает дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с возможностью автоматического разгона GPU до 1540 Гц.

Естественно, такая модель получила соответствующий дисплей – с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Для установки накопителей предусмотрено три слота формата M.2.

Добавить индивидуальности призвана светодиодная подсветка клавиатуры и корпуса, а с помощью индивидуального ключа можно сохранить собственные настройки и мгновенно применять их.

Отдельно стоит обратить внимание на модель ROG Strix Scar 17 GeForce RTX 2080 Super edition. Это старшая версия, отличающаяся использованием топовой графики в связке с флагманским процессором и максимально быстрым дисплеем.

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Для охлаждения всех внутренних компонентов была разработана эффективная система отвода тепла, в состав которой входят четыре радиатора и шесть тепловых трубок. При этом корпус вышел лишь на полтора миллиметра толще, чем у базовой модели ROG Strix Scar 17.

ROG Zephyrus Duo 15

Все эти модели – достойное продолжение своих предшественников. Они показывают развитие технологий и их успешное применение в новых моделях ноутбуков, но хочется увидеть что-то концептуально новое. Тем более что компания ASUS обычно не стесняется представлять новое видение в привычных вещах.

Например, можно вспомнить первые модели ноутбуков из линейки Zephyrus со сдвинутой к пользователю клавиатурой или модель ASUS ZenBook Pro Duo с использованием всей свободной площади корпуса двумя большими дисплеями.

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В этом сезоне конструкторы решили вывести конструкцию ZenBook Pro Duo на новый уровень в модели ROG Zephyrus Duo 15. Именно этому ноутбуку отведена роль флагмана в 2020 году.

Клавиатура сдвинута к пользователю, все свободное пространство на «топкейсе» отведено под широкий сенсорный дисплей с подъемным механизмом. В рабочем положении он немного приподнимается к пользователю.

Таким образом обеспечивается дополнительный доступ воздуха к вентиляторам, что улучшает охлаждение компонентов. Есть в таком положении и дополнительная выгода для пользователя – визуально промежуток между основным и дополнительным дисплеями становится меньше. Хотя идеально было бы добиться зрительного совмещения двух экранов в один.

И уже не приходится удивляться, что флагманская модель укомплектована на соответствующем уровне. Максимальная комплектация включает центральный процессор Intel Core i9-10980HK и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Основной дисплей базируется на матрице с частотой 300 Гц и временем отклика 3 мс.

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Заключение

В рамках обновления линейки игровых моделей компания ASUS вывела на рынок ряд новых технологий и конструктивных решений. К примеру, увеличившаяся частота работы дисплея обеспечивает максимальную плавность смены изображения и комфортную работу.

Для достижения максимальной эффективности работы системы охлаждения все модели ноутбуков с процессорами десятого поколения будут использовать жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Это позволило добиться меньших оборотов вентиляторов, снижения температур компонентов и открытия новых возможностей для разгона.

Новые модели не только получили закономерные обновления внутренних комплектующих, но и выпущены в разных цветовых исполнениях, что делает их интересными для более широкого круга пользователей. Сейчас с учетом тренда на работу с мультимедийными задачами такое решение более чем оправдано.

Однако самым интересным на презентации стал флагманский ROG Zephyrus Duo 15. Это по-настоящему универсальное устройство, способное выполнять буквально любые задачи. А цифровой индекс в названии позволяет предположить появление модели с большим дисплеем в дальнейшем. Пока никаких данных на этот счет нет.

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Мы будем следить за появлением новинок на рынке и оперативно знакомить читателей с ними.

Алексей Пащук