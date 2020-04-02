Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Оглавление

Вступление

Несмотря на непростую обстановку в мире, мы продолжаем рассказывать о новых технологиях и их развитии. Некоторое время назад в компании ASUS прошла презентация, посвященная новым моделям игровой серии Republic of Gamers, и нам есть о чем рассказать читателям.

реклама

Для начала внимание гостей привлекли к универсальности и востребованности современных игровых ноутбуков. Обладая солидным запасом производительности и сравнительно небольшими габаритами, такие компьютеры хорошо подходят для геймеров и тех, кто занят созданием мультимедийного контента. Для качественной обработки фото-, аудио- и видеоматериалов требуется производительное устройство, и для этих целей игровые ноутбуки подходят больше, нежели офисные.

Именно поэтому новые модели из линейки ROG ориентированы не только на геймеров, но и на специалистов, работающих с мультимедиа.

Презентация

Среди новых технологических решений отметим использование матриц с частотой обновления до 300 Гц и скоростью отклика 3 мс. С таким дисплеем картинка будет отображаться максимально плавно и комфортно, а минимальное время отклика снизит задержки реакции в играх. Уделили внимание и качеству отображения цветов – точность цветопередачи подтверждается сертификацией Pantone.

реклама

Вторым важным моментом при работе с производительным и компактным ноутбуком является вопрос охлаждения: необходимо поддерживать корректный температурный режим и стабильность работы.

С учетом опыта, полученного с игровым моноблоком ROG Mothership, использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса для передачи тепла от процессора к радиатору теперь становится повсеместным для всех новых ноутбуков ROG с процессорами Intel десятого поколения.

Такое решение позволяет добиться более эффективной работы системы охлаждения. Проще говоря, обеспечивает возможность поддерживать более высокий уровень стабильной производительности и снизить шум от вентиляторов.

Было представлено несколько моделей, принадлежащих к различным сериям. К сожалению, более тесно познакомиться с новинками лично не удалось, будем с нетерпением ожидать поставок.

ROG Zephyrus

Модель ROG Zephyrus S15 представлена под слоганом «Smaller. Faster. Lighter». Несложно догадаться, что новинка исповедует логику минимальных массогабаритных параметров без ущерба для производительности.

407x450 230 KB. Big one: 1356x1500 2281 KB

Для этого применяется жидкий металл в системе охлаждения, а сама система обдува радиаторов разработана специально для максимальной эффективности.

Ноутбук может комплектоваться процессором Intel Core i7-10875H, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 Super и скоростным дисплеем с частотой обновления 300 Гц.

Не обошлось на презентации и без «старшего брата» ROG Zephyrus S17. При аналогичном аппаратном оснащении он получил корпус иной конфигурации. Его клавиатура сдвинута ближе к пользователю, а тачпад расположен справа – все по канонам первых моделей линейки.

450x300 53 KB. Big one: 1500x1000 343 KB

Модель ROG Zephyrus M15 отличается использованием магниевого корпуса, который позволил добиться минимальных массогабаритных показателей без потери в надежности исполнения. При аналогичном оснащении по части центральных процессоров топовым вариантом графики станет NVIDIA GeForce RTX 2070 Super.

ROG Strix

Обновилась и линейка ROG Strix. Модели G15 и G17 предлагаются в трех цветовых вариантах – двух темных и одном светлом. Дополнительную кастомизацию внешнего вида обеспечивает светодиодная RGB-подсветка.

450x300 31 KB. Big one: 1500x1000 234 KB

реклама



Аппаратное оснащение соответствует вышеупомянутому Zephyrus M15 – вплоть до Intel Core i7-10875H и NVIDIA GeForce RTX 2070 Super. Предполагается использование дисплея с частотой обновления 240 Гц и временем отклика 3 мс.

450x321 188 KB. Big one: 1500x1071 1671 KB

Для установки накопителей предусмотрено три слота M.2 с возможностью организации накопителей в массив RAID 0.

450x312 129 KB. Big one: 1500x1039 1330 KB

Солиднее оснащаются модели Strix Scar 15 и Strix Scar 17. По традиции цифровой индекс версии обозначает диагональ дисплея – 15.6" и 17.3" соответственно.

реклама

В данном случае максимальным вариантом CPU выступает топовый Intel Core i9-10980HK с восемью физическими ядрами, работающими в шестнадцать потоков одновременно. За обработку видео отвечает дискретная графика NVIDIA GeForce RTX 2070 Super с возможностью автоматического разгона GPU до 1540 Гц.

450x324 188 KB. Big one: 1500x1079 1721 KB

Естественно, такая модель получила соответствующий дисплей – с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Для установки накопителей предусмотрено три слота формата M.2.

Добавить индивидуальности призвана светодиодная подсветка клавиатуры и корпуса, а с помощью индивидуального ключа можно сохранить собственные настройки и мгновенно применять их.

450x313 108 KB. Big one: 1500x1043 1067 KB

Отдельно стоит обратить внимание на модель ROG Strix Scar 17 GeForce RTX 2080 Super edition. Это старшая версия, отличающаяся использованием топовой графики в связке с флагманским процессором и максимально быстрым дисплеем.

реклама

Для охлаждения всех внутренних компонентов была разработана эффективная система отвода тепла, в состав которой входят четыре радиатора и шесть тепловых трубок. При этом корпус вышел лишь на полтора миллиметра толще, чем у базовой модели ROG Strix Scar 17.

ROG Zephyrus Duo 15

Все эти модели – достойное продолжение своих предшественников. Они показывают развитие технологий и их успешное применение в новых моделях ноутбуков, но хочется увидеть что-то концептуально новое. Тем более что компания ASUS обычно не стесняется представлять новое видение в привычных вещах.

Например, можно вспомнить первые модели ноутбуков из линейки Zephyrus со сдвинутой к пользователю клавиатурой или модель ASUS ZenBook Pro Duo с использованием всей свободной площади корпуса двумя большими дисплеями.

450x300 42 KB. Big one: 1500x1000 242 KB

реклама

В этом сезоне конструкторы решили вывести конструкцию ZenBook Pro Duo на новый уровень в модели ROG Zephyrus Duo 15. Именно этому ноутбуку отведена роль флагмана в 2020 году.

Клавиатура сдвинута к пользователю, все свободное пространство на «топкейсе» отведено под широкий сенсорный дисплей с подъемным механизмом. В рабочем положении он немного приподнимается к пользователю.

450x329 218 KB. Big one: 1500x1098 2171 KB

Таким образом обеспечивается дополнительный доступ воздуха к вентиляторам, что улучшает охлаждение компонентов. Есть в таком положении и дополнительная выгода для пользователя – визуально промежуток между основным и дополнительным дисплеями становится меньше. Хотя идеально было бы добиться зрительного совмещения двух экранов в один.

450x302 106 KB. Big one: 1500x1008 1124 KB

И уже не приходится удивляться, что флагманская модель укомплектована на соответствующем уровне. Максимальная комплектация включает центральный процессор Intel Core i9-10980HK и дискретную графику NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Max-Q. Основной дисплей базируется на матрице с частотой 300 Гц и временем отклика 3 мс.

реклама

Заключение

В рамках обновления линейки игровых моделей компания ASUS вывела на рынок ряд новых технологий и конструктивных решений. К примеру, увеличившаяся частота работы дисплея обеспечивает максимальную плавность смены изображения и комфортную работу.

Для достижения максимальной эффективности работы системы охлаждения все модели ноутбуков с процессорами десятого поколения будут использовать жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Это позволило добиться меньших оборотов вентиляторов, снижения температур компонентов и открытия новых возможностей для разгона.

Новые модели не только получили закономерные обновления внутренних комплектующих, но и выпущены в разных цветовых исполнениях, что делает их интересными для более широкого круга пользователей. Сейчас с учетом тренда на работу с мультимедийными задачами такое решение более чем оправдано.

Однако самым интересным на презентации стал флагманский ROG Zephyrus Duo 15. Это по-настоящему универсальное устройство, способное выполнять буквально любые задачи. А цифровой индекс в названии позволяет предположить появление модели с большим дисплеем в дальнейшем. Пока никаких данных на этот счет нет.

реклама

Мы будем следить за появлением новинок на рынке и оперативно знакомить читателей с ними.

Алексей Пащук

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus ноутбуки алексей пащук rog игровые ноутбуки rog strix rog zephyrus

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
+
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
4
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
26
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
28
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Total War: Three Kingdoms
+
Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A15
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 46
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 26
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 43
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 22
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
25
Праздник во время самоизоляции продолжается - стартовала раздача отличных игр, фанаты Dark Souls и стратегий от Paradox будут довольны
7
Бюджетные процессоры AMD против флагманов – бессмысленность покупки процессора за 500 долларов по версии Нardwaretimes
116
NVIDIA показала несколько новых скриншотов Minecraft с трассировкой лучей
29
Слухи: новая The Witcher станет приквелом Wild Hunt с Цири в главной роли
15
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
21
Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов
12
Qualcomm не сможет конкурировать с Kirin 820 – заявил президент Honor
11
Первоапрельская флагманская видеокарта AMD Radeon RX Gamma XT на GPU Big Navi получила 5120 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, поддержку 8K и PCI Express 5.0
30
ASUS дарит антивирус Dr. Web при покупке флагмана ZenFone 6
7
Пассивную Palit GTX 1650 KalmX прожарили в первых тестах
11
Владельцы видеокарт NVIDIA GeForce RTX получат улучшенную настройку графики и новые игры с нейросетью DLSS 2.0
12
Sony представила телевизоры 8K и 4K телевизоры стоимостью от 1130 долларов
7
Праздник геймера - в Steam снова проходит бесплатная раздача нескольких игр
2
Huawei P40 Pro – лучший камерофон в мире по версии DxOMark с большим отрывом от конкурентов
4
Какая досада: игрок почти прошёл DOOM Eternal на «абсолютном кошмаре», но погиб на последнем уровне
13
5 игр апреля 2020, которые ждёт каждый геймер
11
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
15
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650 получила бесплатное 50% увеличение скорости памяти и уже поступила в продажу
12
AMD решила проблемы с производительностью в работе Matlab
7

Сейчас обсуждают

E1nher1
10:09
А что вас шокировало ? А пыли действительно нет.
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
smaximaa
10:07
типо делают вид, что работают и не стоят на месте
4 процессора Intel Comet Lake-S прошли тест на производительность
smaximaa
10:05
кусок кремня их чувства фаната оскорбил
Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года
Keltis
10:03
Столы очень крутая идея, пока что слишком дорого (возможно, всегда), но что будет если стоя на нем опрокинется моя чашечка кофе 400 мл?
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
wwr222
10:01
Все зависит от пыли в квартире.
Технический осмотр моей видеокарты спустя три года непрерывной эксплуатации без обслуживания - мнение о GTX 1060 Xtreme Gaming 6G
Alex Ivanov
09:59
А ваше коммент как относиться к новости? Успех Amd спать спокойно не даёт? Или попытка развести на очередной срач? Так это уже никому не интересно...
Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года
wwr222
09:56
Мне яхта понравилась.Типа олигарх...
Самые дорогие компьютерные корпуса - шары, яхты, столы, космос и футуризм
Pris
09:56
сейчас-то представлены? )
NVIDIA представила новые игровые мобильные GPU SUPER серии GeForce RTX 20
Phobos
09:54
Даже у Nehalem IPC выше чем у первого поколения райзенов
Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года
Agiliter
09:53
OEM лицензии продающиеся в интернете аналогичны "бесплатным лицензиям".
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем