Оглавление

Вступление

Близится самый важный христианский праздник – Воскресение Христово. В его честь интернет-магазин программного обеспечения BZFuture проводит весеннюю распродажу. В рамках акции у вас есть прекрасная возможность начать пользоваться лицензионным программным обеспечением.

При покупке ключей в магазине BZFuture в подарок вы получите ключ для операционной системы Windows 10 Pro бесплатно.

Эта версия ОС сейчас является как никогда актуальной в связи с прекращением поддержки Windows 7 со стороны компании Microsoft. В рамках весенней распродажи скидки достигают 60%.

реклама

Обзор интернет-магазина BZFuture

Чтобы получить бесплатно ключ для операционной системы Windows 10 Pro, делать заказ обязательно нужно исключительно с этой страницы. Она особой функциональностью не отличается. Здесь представлены лучшие предложения из доступных. Внизу страницы есть кнопки для того, чтобы поделиться ссылкой в одной из социальных сетей, а вверху находится клавиша для возвращения на главную страницу интернет-магазина.

Домашняя страница на сайте предлагает больше возможностей. Тут вы можете воспользоваться строкой поиска, перейти к новостям и даже загрузить драйверы. В первую очередь на сайте в глаза бросается рекламный блок со списком актуальных акций. Выше находится панель с перечнем доступных категорий продуктов:

Antivirus & Security;

Operating Software;

Office Software;

Deals;

Business Customer;

Bundle Packs;

Gaming Accessories;

Burst Sells.

И да, с русификацией в интернет-магазине дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на это, проблем с пониманием происходящего не будет при наличии базовых знаний английского. Как вы уже поняли, в BZFuture есть не только ключи для программного обеспечения, но и игровые аксессуары. В их число входят компьютерные мышки, клавиатуры, наушники и даже столы с креслами.

реклама

Внизу страницы присутствуют ссылки для ознакомления с информацией правового характера и список платежных систем, с помощью которых можно оплачивать покупки. В правом нижнем углу вас постоянно будет преследовать кнопка «We Are Here!». С ее помощью можно открыть чат для общения с консультантами. К слову, поддержка отвечает быстро и практически в любое время суток.

Лучшие предложения

На странице акции вас ждет почти 50 специальных предложений со скидкой. В этот список входят антивирусы McAfee, Avast, Kaspersky и другие. Еще раз стоит напомнить, что при покупке любого из них в качестве подарка предусмотрен ключ для ОС Windows 10 Professional. Далее мы рассмотрим несколько акционных предложений в рамках весенней распродажи BZFuture.

Итак, первое из них – McAfee Antivirus. Данный антивирус занимается борьбой против нежелательного программного обеспечения, которое может нарушить нормальную работу операционной системы. Он обзавелся технологией 128-битного шифрования, что позволяет повысить конфиденциальность пользовательской информации, хранящейся в системе.

На McAfee Antivirus действует скидка в размере 54% от полной стоимости. Акционная цена ключа для антивируса на 1 год для одного ПК составляет примерно 16 долларов, а ваша экономия – почти 19 долларов. Для получения ключа на Windows 10 Pro перейдите по этой ссылке.

Второе предложение – Avira Antivirus Pro. Это еще одно средство для защиты персонального компьютера на базе операционной системы Windows. Оно сочетает три качества, которыми одновременно похвастаться могут далеко не все антивирусы. Avira Antivirus Pro обеспечивает надежную защиту системы, не влияет на производительность компьютера и отличается высокой степенью удобства использования.

Антивирус предлагает сканер защиты от программ-вымогателей, банковских троянов и вирусов; автоматизированное решение Nightvision на базе искусственного интеллекта для защиты от новых видов угроз; веб-защиту, быструю оптимизацию настроек брандмауэра; сканер съемных носителей; почтовый фильтр и бесплатную поддержку по электронной почте.

В Avira Antivirus Pro отсутствует реклама. Кроме того, само средство располагает функцией AdBlocker, которая отвечает за блокировку рекламы на сайтах. Стоимость ключа на 1 год для одного ПК в магазине BZFuture составляет по акции чуть более 18 долларов с учетом скидки 46% (~15 долларов). Заказать антивирус можно тут.

Несколькими абзацами ранее кратко рассматривался McAfee Antivirus стоимостью ~16 долларов. На сайте BZFuture есть еще одно решение для борьбы с нежелательным ПО того же производителя. Это McAfee Internet Security.

В список компонентов продукта входят бесплатная поддержка, защита нескольких устройств включая смартфоны и планшетные компьютеры, диспетчер паролей, безопасный просмотр веб-страниц и оптимизация быстродействия. Программа может похвастать облачной технологией анализа и обеспечением надежной защиты без снижения производительности системы.

Стоимость McAfee Internet Security в магазине BZFuture составляет примерно 19 долларов с учетом скидки 48% от полной цены. Для получения бесплатного ключа для Windows 10 Pro нажмите здесь.

Еще один антивирус, доступный в рамках распродажи, называется Avast Internet Security. Он расправится с угрозами разных видов. Конкурентные преимущества программы – умное сканирование системы, блокировка подозрительных сайтов и обеспечение защиты домашней сети от внешних угроз.

реклама

Для заказа Avast Internet Security нажмите здесь. Годичная лицензия для одного компьютера обойдется примерно в 21 доллар. Это включая скидку 46%.

BZFuture богат не только на антивирусные решения. В магазине ПО есть и другие программы. Например, AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition. Это инструмент для работы с накопителями. С его помощью можно копировать диски, переносить ОС и выполнять ряд других функций, включая форматирование и разделение.

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition распространяется в условно-бесплатном варианте. Вы можете пользоваться программным обеспечением бесплатно, но набор возможностей будет ограничен.

реклама

Чтобы получить доступ ко всем функциям приложения, нужно приобрести ключ. Лицензия на год по акции стоит чуть более 20 долларов. Купить ее можно тут

Оплата и получение заказа

На сайте радует наличие большого количества способов оплаты. Для того чтобы совершить покупку, нужно создать аккаунт в магазине или войти с помощью социальной сети Facebook. Так как на момент написания статьи использовался немецкий IP-адрес, в списке доступных способов оплаты были PayPal, AliPay, Mint и даже Bitcoin. При оформлении заказа с российского адреса сюда же добавляются WebMoney, Яндекс.Деньги и QIWI. Стоит отметить, что комиссии нет только через PayPal.

Для оплаты вы будете перенаправлены на сайт своего сервиса электронных платежей. После завершения процедуры ключ для выбранного программного обеспечения и подарочный ключ для операционной системы Windows 10 Pro будут отправлены на электронную почту. Поэтому ее вводить нужно точно.

реклама

Заключение

После того, как компания Microsoft официально прекратила поддерживать операционную систему Windows 7, вопрос перехода на Windows 10 стал актуальнее. Но даже с лицензионной версией ОС проблема обеспечения защиты системы сама собой не пропадет. Интернет-магазин программного обеспечения BZFuture позволяет убить одним выстрелом не двух, а сразу трех зайцев.

Во-первых, вы переходите на официальное ПО. Во-вторых, у вас будет антивирус, который позволяет обеспечить надежную защиту. В-третьих, в подарок вы совершенно бесплатно получаете ключ для операционной системы Windows 10 Pro.

На сайте магазина BZFuture есть масса других предложений, которые не попали в статью. Ознакомиться с ними вы можете по этой ссылке. Для оплаты можно использовать любой из популярных сервисов электронных платежей, включая Яндекс. Деньги, WebMoney, QIWI и PayPal. В таблице ниже представлены те, что были перечислены выше.

Антивирус Скидка Стоимость McAfee Antivirus 1 PC 1 YEAR Global 54% ~$16 Avira Antivirus Pro 1 PC 1 YEAR Global 56% ~$19 AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition 45% ~$21 Avast Internet Security 56% ~$21 McAfee Internet Security 48% ~$19

реклама

mpanasovsky