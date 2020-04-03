Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro

1
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

Оглавление

Вступление

Близится самый важный христианский праздник – Воскресение Христово. В его честь интернет-магазин программного обеспечения BZFuture проводит весеннюю распродажу. В рамках акции у вас есть прекрасная возможность начать пользоваться лицензионным программным обеспечением.

600x249 203 KB. Big one: 1522x633 937 KB

При покупке ключей в магазине BZFuture в подарок вы получите ключ для операционной системы Windows 10 Pro бесплатно.

Эта версия ОС сейчас является как никогда актуальной в связи с прекращением поддержки Windows 7 со стороны компании Microsoft. В рамках весенней распродажи скидки достигают 60%.

реклама

Обзор интернет-магазина BZFuture

Чтобы получить бесплатно ключ для операционной системы Windows 10 Pro, делать заказ обязательно нужно исключительно с этой страницы. Она особой функциональностью не отличается. Здесь представлены лучшие предложения из доступных. Внизу страницы есть кнопки для того, чтобы поделиться ссылкой в одной из социальных сетей, а вверху находится клавиша для возвращения на главную страницу интернет-магазина.

Домашняя страница на сайте предлагает больше возможностей. Тут вы можете воспользоваться строкой поиска, перейти к новостям и даже загрузить драйверы. В первую очередь на сайте в глаза бросается рекламный блок со списком актуальных акций. Выше находится панель с перечнем доступных категорий продуктов:

  • Antivirus & Security;
  • Operating Software;
  • Office Software;
  • Deals;
  • Business Customer;
  • Bundle Packs;
  • Gaming Accessories;
  • Burst Sells.

И да, с русификацией в интернет-магазине дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на это, проблем с пониманием происходящего не будет при наличии базовых знаний английского. Как вы уже поняли, в BZFuture есть не только ключи для программного обеспечения, но и игровые аксессуары. В их число входят компьютерные мышки, клавиатуры, наушники и даже столы с креслами.

600x288 174 KB. Big one: 1882x904 1108 KB

реклама

Внизу страницы присутствуют ссылки для ознакомления с информацией правового характера и список платежных систем, с помощью которых можно оплачивать покупки. В правом нижнем углу вас постоянно будет преследовать кнопка «We Are Here!». С ее помощью можно открыть чат для общения с консультантами. К слову, поддержка отвечает быстро и практически в любое время суток.

Лучшие предложения

На странице акции вас ждет почти 50 специальных предложений со скидкой. В этот список входят антивирусы McAfee, Avast, Kaspersky и другие. Еще раз стоит напомнить, что при покупке любого из них в качестве подарка предусмотрен ключ для ОС Windows 10 Professional. Далее мы рассмотрим несколько акционных предложений в рамках весенней распродажи BZFuture.

500x300 93 KB. Big one: 1250x750 299 KB

Итак, первое из них – McAfee Antivirus. Данный антивирус занимается борьбой против нежелательного программного обеспечения, которое может нарушить нормальную работу операционной системы. Он обзавелся технологией 128-битного шифрования, что позволяет повысить конфиденциальность пользовательской информации, хранящейся в системе.

На McAfee Antivirus действует скидка в размере 54% от полной стоимости. Акционная цена ключа для антивируса на 1 год для одного ПК составляет примерно 16 долларов, а ваша экономия – почти 19 долларов. Для получения ключа на Windows 10 Pro перейдите по этой ссылке.

Второе предложение – Avira Antivirus Pro. Это еще одно средство для защиты персонального компьютера на базе операционной системы Windows. Оно сочетает три качества, которыми одновременно похвастаться могут далеко не все антивирусы. Avira Antivirus Pro обеспечивает надежную защиту системы, не влияет на производительность компьютера и отличается высокой степенью удобства использования.

566x300 56 KB. Big one: 1682x890 269 KB

Антивирус предлагает сканер защиты от программ-вымогателей, банковских троянов и вирусов; автоматизированное решение Nightvision на базе искусственного интеллекта для защиты от новых видов угроз; веб-защиту, быструю оптимизацию настроек брандмауэра; сканер съемных носителей; почтовый фильтр и бесплатную поддержку по электронной почте.

В Avira Antivirus Pro отсутствует реклама. Кроме того, само средство располагает функцией AdBlocker, которая отвечает за блокировку рекламы на сайтах. Стоимость ключа на 1 год для одного ПК в магазине BZFuture составляет по акции чуть более 18 долларов с учетом скидки 46% (~15 долларов). Заказать антивирус можно тут.

Несколькими абзацами ранее кратко рассматривался McAfee Antivirus стоимостью ~16 долларов. На сайте BZFuture есть еще одно решение для борьбы с нежелательным ПО того же производителя. Это McAfee Internet Security.

518x300 128 KB. Big one: 997x577 344 KB

В список компонентов продукта входят бесплатная поддержка, защита нескольких устройств включая смартфоны и планшетные компьютеры, диспетчер паролей, безопасный просмотр веб-страниц и оптимизация быстродействия. Программа может похвастать облачной технологией анализа и обеспечением надежной защиты без снижения производительности системы.

Стоимость McAfee Internet Security в магазине BZFuture составляет примерно 19 долларов с учетом скидки 48% от полной цены. Для получения бесплатного ключа для Windows 10 Pro нажмите здесь.

Еще один антивирус, доступный в рамках распродажи, называется Avast Internet Security. Он расправится с угрозами разных видов. Конкурентные преимущества программы – умное сканирование системы, блокировка подозрительных сайтов и обеспечение защиты домашней сети от внешних угроз.

реклама



546x300 87 KB. Big one: 1106x607 233 KB

Для заказа Avast Internet Security нажмите здесь. Годичная лицензия для одного компьютера обойдется примерно в 21 доллар. Это включая скидку 46%.

BZFuture богат не только на антивирусные решения. В магазине ПО есть и другие программы. Например, AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition. Это инструмент для работы с накопителями. С его помощью можно копировать диски, переносить ОС и выполнять ряд других функций, включая форматирование и разделение.

AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition распространяется в условно-бесплатном варианте. Вы можете пользоваться программным обеспечением бесплатно, но набор возможностей будет ограничен.

480x300 157 KB. Big one: 800x500 344 KB

реклама

Чтобы получить доступ ко всем функциям приложения, нужно приобрести ключ. Лицензия на год по акции стоит чуть более 20 долларов. Купить ее можно тут.

Оплата и получение заказа

На сайте радует наличие большого количества способов оплаты. Для того чтобы совершить покупку, нужно создать аккаунт в магазине или войти с помощью социальной сети Facebook. Так как на момент написания статьи использовался немецкий IP-адрес, в списке доступных способов оплаты были PayPal, AliPay, Mint и даже Bitcoin. При оформлении заказа с российского адреса сюда же добавляются WebMoney, Яндекс.Деньги и QIWI. Стоит отметить, что комиссии нет только через PayPal.

600x222 37 KB. Big one: 1496x556 173 KB

Для оплаты вы будете перенаправлены на сайт своего сервиса электронных платежей. После завершения процедуры ключ для выбранного программного обеспечения и подарочный ключ для операционной системы Windows 10 Pro будут отправлены на электронную почту. Поэтому ее вводить нужно точно.

реклама

Заключение

После того, как компания Microsoft официально прекратила поддерживать операционную систему Windows 7, вопрос перехода на Windows 10 стал актуальнее. Но даже с лицензионной версией ОС проблема обеспечения защиты системы сама собой не пропадет. Интернет-магазин программного обеспечения BZFuture позволяет убить одним выстрелом не двух, а сразу трех зайцев.

Во-первых, вы переходите на официальное ПО. Во-вторых, у вас будет антивирус, который позволяет обеспечить надежную защиту. В-третьих, в подарок вы совершенно бесплатно получаете ключ для операционной системы Windows 10 Pro.

На сайте магазина BZFuture есть масса других предложений, которые не попали в статью. Ознакомиться с ними вы можете по этой ссылке. Для оплаты можно использовать любой из популярных сервисов электронных платежей, включая Яндекс. Деньги, WebMoney, QIWI и PayPal. В таблице ниже представлены те, что были перечислены выше.

Антивирус Скидка Стоимость
McAfee Antivirus 1 PC 1 YEAR Global54%~$16
Avira Antivirus Pro 1 PC 1 YEAR Global56%~$19
AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 Edition45%~$21
Avast Internet Security56%~$21
McAfee Internet Security48%~$19

реклама

mpanasovsky

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор гид покупателя торговая площадка mpanasovsky bzfuture

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
1
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
19
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
34
Третье пришествие Intel на рынок трехмерной графики
30

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 34
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26
Обзор компактного корпуса SGPC K39: ничего лишнего – только необходимое
24 марта 2020 93


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Осталось менее 20 часов до окончания бесплатной раздачи Hard Disk Sentinel
36
Праздник геймера продолжается - в Epic Games Store раздают бесплатно один из эксклюзивов
13
Слухи: новая The Witcher станет приквелом Wild Hunt с Цири в главной роли
17
Первые тесты процессоров Intel Core 10-го поколения – провал года или триумфальное возвращение в высшую лигу
36
Qualcomm не сможет конкурировать с Kirin 820 – заявил президент Honor
12
Первоапрельская флагманская видеокарта AMD Radeon RX Gamma XT на GPU Big Navi получила 5120 ядер CUDA, 32 ГБ памяти GDDR7, поддержку 8K и PCI Express 5.0
32
6 смартфонов Huawei получили прошивку EMUI 10.1
+
Праздник геймера - в Steam снова проходит бесплатная раздача нескольких игр
2
Праздник во время самоизоляции продолжается - 5 бесплатных игр в Steam, которые нужно забрать: игра про огромных боевых человекоподобных роботов, Resident Evil Resistance, The Elder Scrolls Online
15
Intel выпустит настольный 16-ядерный процессор с тактовой частотой выше 6 000 МГЦ и графикой в 1 TFLOP
15
Бюджетная видеокарта GeForce GTX 1650 получила бесплатное 50% увеличение скорости памяти и уже поступила в продажу
13
21 смартфон Huawei получит новую прошивку EMUI 10.1 до конца апреля
7
Успех Mount & Blade II превзошёл самые смелые ожидания разработчиков
9
Most Wanted в реальной жизни – фанаты Need for Speed переходят на городские дороги
11
Ремастер Modern Warfare 2: системные требования и старт предзаказов на PC и Xbox One
4
AMD решила проблемы с производительностью в работе Matlab
11
«Песочница» Terraria разошлась 30-миллионным тиражом
+
Создателям игры Borderlands 3 указали на дверь и отказали в достойных премиях
12
Honor 20 и ещё 9 смартфонов компании получили прошивку Magic UI 3.1
6
Intel рассказала, когда прекратит выпускать чипы для процессоров Haswell 4-го поколения 2013 года
14

Сейчас обсуждают

Сергей Соколов
09:23
Не будут.
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
Алексей
09:22
пла́ш-ка. 1. плоский кусок дерева, деревянная пластинка, также вообще пластина из любого материала. 2. охотн. ловушка для мелких зверей (белок, хорьков и т. п.). 3. техн. режущий инструмент, при помощ...
Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
mimigen
09:19
Все стандартно для мистера Кликбейт. 1. Эксперты и аналитики, а на самом деле - обычные блогеры средней руки. 2, Категоричность в угоду количества просмотров, которая в действительности весьма редко...
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
hihimik
09:18
40 градусов в простое. Вот здорово.
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
Phobos
09:15
Разработка мультиплатформы будет операться на боттлнеки консолей, а не на преимущества
Марк Церни поделился новой информацией о PlayStation 5
Алексей
09:12
ага ага но только не в этом году и вероятно не в ближайшие 5-10...
Продажи смартфонов могут упасть до 10-летнего минимума, но 5G спасёт их в будущем году
Каа
09:12
На e-bay ключей на Окна пруд-пруди за мизерную деньгу...
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
8k_480Hz
09:09
Тут должны быть Гбит, а не ГБ. И 1-нм - явно ошибка. Такое чувство, что статью просто в редакции 2 дня держали.
DDR5 с частотой до 8400 МГц начнет производство памяти SK Hynix в этом году
BYGAI228
09:08
Какие 20 лет? Откуда цифры? Как Лиза Су пришла в компанию, так мигом эту-же компанию из жопы вытянула.
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
Алексей
09:02
победа у того, у кого больше денег. а это по прежнему интел. те для кого комп просто медия-игровая приставка не будут каждый год менять систему или процессор. купившие 8-9 поколение Интел не побегут ...
AMD против Intel – кто делает процессоры лучше по мнению Тechradar
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем