Краткий обзор игр Batora: Lost Haven и The Darkest Tales
Batora: Lost Haven была выпущена разработчиком Stormind Games 20 октября 2022 года.
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"Batora: Lost Haven - это межпланетный приключенческий ролевой экшен с увлекательным сюжетом, исход которого зависит от принимаемых вами решений.
Аврил никогда не думала, что ей придется стать настоящей героиней, но после одного загадочного разрушительного события ее мир перевернулся. Когда ее планета оказалась на грани уничтожения, у Аврил появились необычные способности, и теперь ей предстоит отправиться в путешествие по вселенной, чтобы раскрыть древние тайны и принять ряд судьбоносных решений.
В Batora: Lost Haven вы сможете изучить несколько уникальных планет и увидите галактику, в которой грань между добром и злом сильно размыта. Вам предстоит изучить уникальные способности Аврил, овладеть несколькими стилями ведения боя, одержать победу над смертоносными врагами, а также решать головоломки и выполнять задания любопытных обитателей других планет. От принимаемых вами решений будет зависеть не только ваше путешествие, но и то, как вы выполните свою главную миссию - восстановите свой потерянный дом" - описание в Steam.
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После непродолжительного путешествия по разрушенному земному городу, наша героиня (Аврил) перемещается на другую планету, где и происходят основные события. Игра относится в жанру action RPG. Причем, элемент РПГ сильно выражен. Ведь нам дают возможность делать выбор в своих решениях. От этого зависит (как обещают) результат некоторых событий.
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Первое, что бросилось в глаза - мультяшная графика. Я не против, но в данном случае, она излишне яркая, какая-то "грибозная".
Это режет глаз. Вид тут от третьего лица, сверху, как в типичных action RPG.
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Локации кишкообразные, присутствует центральный хаб, где нам дают задания. Все строго по сценарию, нам разрешают только иногда выбирать вариант ответа. Долго в эту игру я не играл. Причина в нудном сюжете, абсолютно не трогает и не затягивает. Была надежда на "боевку". Но и она оказалась с подвохом. Мне не понравилось управление. Само движение происходит по клику правой клавишей мыши. А бой - с левой кнопки. Вроде не сложно, но идет вразрез в другими играми такого жанра. Сразу адаптироваться непросто. Но это полбеды. При встрече с врагами, бегать по локации куда взбредет, не получится. Зона боя строго ограничена. Этот идиотизм просто выносит мозг. Есть возможность быстрого броска, но его приходится корректировать с положением курсора в игре.
Сами способности в начале представлены двумя стихиями.
Которые по стилю представляют просто ближний и дальний бой. Причем, они применяются только к определенного рода противникам. Т.е. применить другую стихию просто нельзя!
Она не наносить никакого урона! И вот вы мечетесь по маленькому пространству, постоянно переключаясь с одного облика в другой. А тут еще и минибосс, которого надо сначала долбить одним видом урона, а потом другим... Жесть... Не то, чтобы трудно, но тупо. Глядя со стороны, бой напоминает крайне обрезанный вариант Доты или чего-то такого же, онлайнового. В итоге, ни сюжет, ни бой мне не понравился. Персонажа можно прокачивать, собираются ресурсы.
Что-то можно купить/продать. Все типично...
Касательно самой графики, то она неплохо потребляет ресурсы (в сравнении с самой картинкой), но вот отключить ограничение в 60 фпс, я не смог. Поэтому тест проводить не стал. Скажу просто кратко: на максимальных настройках возможностей GTX 1070 в разрешении 1920х1080 с запасом.
В игре есть также возможность включить лучи, но я не стал этого делать. Кроме того, ползунок DLSS также активный, что вводит в кратковременный ступор, ибо данная технология не доступна на картах GTX-серии.
Кто-то, где-то нас обманывает...
Переходим к другой игре - The Darkest Tales.
Игра вышла в 2021 году, издатель 101XP, разработчик Trinity Team. Посмотрим, что говорит про игру Steam: "Станьте спутником плюшевого медведя Тэдди, который вынужден отправиться в мрачное приключение, чтобы спасти свою хозяйку Алисию из мира грез и извращенных детских фантазий. Кому, как не давно забытой пыльной игрушке, бороться за жизнь повзрослевшей девочки?
The Darkest Tales - сложная и увлекательная авантюра, полная узнаваемых персонажей и сказочных пейзажей. Здесь вам не раз придется задуматься над неоднозначными жизненными вопросами..."
Это экшен игра в жанре 2D платформера. Несмотря на плюшевого милого главного героя, игра ни разу не милая! Она очень жесткая и жестокая.
И сам сюжет, и бои прямо на это намекают. Никакого сюсюканья! Можно сказать, что это эдакий аналог "соулслайка" в 2D режиме. Я, конечно, преувеличиваю, но игра очень жесткая. Играть "на расслабоне" не выйдет. Но сделана игра отлично и играть в нее (в отличие от предыдущей) было интересно. Главное оружие нашего героя - располовиненные ножницы, представляющие парные мечи.
Нашим спутником будет светлячок, который может нас лечить.
Разговаривает медвежонок довольно грубо и вовсе не по-детски (игра полностью переведена и озвучена на русском). Поэтому не подходите к игре, как к продукту для детей.
Управление типичное для подобных игр. Бой также ничем не выделяется. Все просто и сложно одновременно. Боссы в игре довольно сильные, даже на самом легком уровне сложности, первым будет ужасная Красная Шапочка, которая в корне отличается от привычного нам образа. Победить ее у меня вышло далеко не с первого раза...
Прокачка проста до смешного:
Игра выглядит неплохо.
Даже сразу и не скажешь, что это "плоская игра". Фон выполнен на высоком уровне. Для видеокарты GTX 1070 данная игра на максимальных настройках не представляет сложности.
Поэтому тест тоже делать не стал.
Итог по играм.
Это две абсолютно разные игры, разных жанров. Но Batora: Lost Haven мне абсолютно не понравилась, несмотря на то, что сам жанр мне привлекателен. А вот The Darkest Tales зашла куда лучше. Но тут на вкус и на цвет...
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