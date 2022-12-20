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Краткий обзор игр Batora: Lost Haven и The Darkest Tales

Сегодня я расскажу о двух играх (Batora: Lost Haven и The Darkest Tales), созданных небольшими студиями.
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Batora: Lost Haven была выпущена разработчиком Stormind Games 20 октября 2022 года.

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"Batora: Lost Haven - это межпланетный приключенческий ролевой экшен с увлекательным сюжетом, исход которого зависит от принимаемых вами решений.

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Аврил никогда не думала, что ей придется стать настоящей героиней, но после одного загадочного разрушительного события ее мир перевернулся. Когда ее планета оказалась на грани уничтожения, у Аврил появились необычные способности, и теперь ей предстоит отправиться в путешествие по вселенной, чтобы раскрыть древние тайны и принять ряд судьбоносных решений.

В Batora: Lost Haven вы сможете изучить несколько уникальных планет и увидите галактику, в которой грань между добром и злом сильно размыта. Вам предстоит изучить уникальные способности Аврил, овладеть несколькими стилями ведения боя, одержать победу над смертоносными врагами, а также решать головоломки и выполнять задания любопытных обитателей других планет. От принимаемых вами решений будет зависеть не только ваше путешествие, но и то, как вы выполните свою главную миссию - восстановите свой потерянный дом" - описание в Steam.

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После непродолжительного путешествия по разрушенному земному городу, наша героиня (Аврил) перемещается на другую планету, где и происходят основные события. Игра относится в жанру action RPG. Причем, элемент РПГ сильно выражен. Ведь нам дают возможность делать выбор в своих решениях. От этого зависит (как обещают) результат некоторых событий.

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Первое, что бросилось в глаза - мультяшная графика. Я не против, но в данном случае, она излишне яркая, какая-то "грибозная".

Это режет глаз. Вид тут от третьего лица, сверху, как в типичных action RPG.

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Локации кишкообразные, присутствует центральный хаб, где нам дают задания. Все строго по сценарию, нам разрешают только иногда выбирать вариант ответа. Долго в эту игру я не играл. Причина в нудном сюжете, абсолютно не трогает и не затягивает. Была надежда на "боевку". Но и она оказалась с подвохом. Мне не понравилось управление. Само движение происходит по клику правой клавишей мыши. А бой - с левой кнопки. Вроде не сложно, но идет вразрез в другими играми такого жанра. Сразу адаптироваться непросто. Но это полбеды. При встрече с врагами, бегать по локации куда взбредет, не получится. Зона боя строго ограничена. Этот идиотизм просто выносит мозг. Есть возможность быстрого броска, но его приходится корректировать с положением курсора в игре. 

Сами способности в начале представлены двумя стихиями.

 Которые по стилю представляют просто ближний и дальний бой. Причем, они применяются только к определенного рода противникам. Т.е. применить другую стихию просто нельзя!

Она не наносить никакого урона! И вот вы мечетесь по маленькому пространству, постоянно переключаясь с одного облика в другой. А тут еще и минибосс, которого надо сначала долбить одним видом урона, а потом другим... Жесть... Не то, чтобы трудно, но тупо. Глядя со стороны, бой напоминает крайне обрезанный вариант Доты или чего-то такого же, онлайнового. В итоге, ни сюжет, ни бой мне не понравился. Персонажа можно прокачивать, собираются ресурсы.

Собираем кристаллы...

ищем сундуки...

Что-то можно купить/продать. Все типично...

Касательно самой графики, то она неплохо потребляет ресурсы (в сравнении с самой картинкой), но вот отключить ограничение в 60 фпс, я не смог. Поэтому тест проводить не стал. Скажу просто кратко: на максимальных настройках возможностей GTX 1070 в разрешении 1920х1080 с запасом.

В игре есть также возможность включить лучи, но я не стал этого делать. Кроме того, ползунок DLSS также активный, что вводит в кратковременный ступор, ибо данная технология не доступна на картах GTX-серии.

Кто-то, где-то нас обманывает...



Переходим к другой игре - The Darkest Tales.

Игра вышла в 2021 году, издатель 101XP, разработчик Trinity Team. Посмотрим, что говорит про игру Steam: "Станьте спутником плюшевого медведя Тэдди, который вынужден отправиться в мрачное приключение, чтобы спасти свою хозяйку Алисию из мира грез и извращенных детских фантазий. Кому, как не давно забытой пыльной игрушке, бороться за жизнь повзрослевшей девочки?

The Darkest Tales - сложная и увлекательная авантюра, полная узнаваемых персонажей и сказочных пейзажей. Здесь вам не раз придется задуматься над неоднозначными жизненными вопросами..."

Это экшен игра в жанре 2D платформера. Несмотря на плюшевого милого главного героя, игра ни разу не милая! Она очень жесткая и жестокая.

 И сам сюжет, и бои прямо на это намекают. Никакого сюсюканья! Можно сказать, что это эдакий аналог "соулслайка" в 2D режиме. Я, конечно, преувеличиваю, но игра очень жесткая. Играть "на расслабоне" не выйдет. Но сделана игра отлично и играть в нее (в отличие от предыдущей) было интересно. Главное оружие нашего героя - располовиненные ножницы, представляющие парные мечи.

 Нашим спутником будет светлячок, который может нас лечить.

 Разговаривает медвежонок довольно грубо и вовсе не по-детски (игра полностью переведена и озвучена на русском). Поэтому не подходите к игре, как к продукту для детей.

Управление типичное для подобных игр. Бой также ничем не выделяется. Все просто и сложно одновременно. Боссы в игре довольно сильные, даже на самом легком уровне сложности, первым будет ужасная Красная Шапочка, которая в корне отличается от привычного нам образа. Победить ее у меня вышло далеко не с первого раза...

Прокачка проста до смешного:

Игра выглядит неплохо.

Даже сразу и не скажешь, что это "плоская игра". Фон выполнен на высоком уровне. Для видеокарты GTX 1070 данная игра на максимальных настройках не представляет сложности.

Вот такие настройки графики...

Загрузка видеокарты и процессора при 1080р и ограничении в 60 фпс.

Поэтому тест тоже делать не стал.


Итог по играм.

Это две абсолютно разные игры, разных жанров. Но Batora: Lost Haven мне абсолютно не понравилась, несмотря на то, что сам жанр мне привлекателен. А вот The Darkest Tales зашла куда лучше. Но тут на вкус и на цвет...

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