Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
Вселенная игр Resident Evil (Biohazard) крайне обширная. Нельзя сказать, что сюжетные линии не пересекаются или прослеживается единая сюжетная линия. Но среди многих игр встречались и некоторые "ответвления" в виде серии Revelation или крайне спорной Operation Raccoon City.
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В 2012 году выходит первая Resident Evil Revelations. Уже с первых кадров нам встречаются уже знакомые лица. Для меня лично знакомыми были только трое: Джил Валентайн, Крис Редфилд (впервые мне встретились в Resident Evil 5) и Ханк (Operation Raccoon City).
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Сюжетно игра разбита на главы, в которых нам предстоит играть за разных персонажей. Все они сгруппированы парами, что особо не влияет на прохождение, если играешь в одиночную кампанию. Компаньон не отличается умом и сообразительностью.
Сохранены ключевые особенности серии Resident Evil: малое количество патронов и крайняя толстокожесть врагов.
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Лечимся также знакомой травой, которая уж сильно напоминает совсем другое…
Оружие в игре можно прокачивать с помощью найденных модулей. Среди них встречаются даже автонаведение пуль и автострельба. Также можно выбрать внешний вид персонажа (но уже после первого прохождения).
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Стрельба в игре мне не понравилась. Не очень удобно прицеливаться и физика стрельбы довольно примитивная.
Большая претензия к графике. Она просто устаревшая на момент выхода игры (портирование...).
Даже модификации на улучшение внешнего вида персонажа и монстров не меняют ситуацию.
Но для меня самая большая проблема - крайняя скудность локаций. По какой - то непонятной причине, нас заставляют бегать по кораблю много раз и это просто выводит из себя! Именно локации на корабле могут прекратить дальнейшее прохождение игры. Нудно, очень нудно.
Сам же сюжет типично бессмысленный для всей вселенной Resident Evil, да и для практически всех игр САРСОМ.
Кроме основной кампании, в игре присутствует режим "Рейд", где предстоит бегать по тем же локациям (и также другим), убивая врагов и зарабатывая очки.
Перейдем к тестированию.
Система:
Процессор: Xeon E3-1240 v3
Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)
Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц
Операционная система: Windows 10 (LTSC).
Настройки игры максимальные, в игре присутствует ограничение фпс на уровне 120 кадров. Учитывая никакущую графику, тестировать буду в разрешении 4К (DSR)…Но не тут - то было.
Игра не выставляет такое разрешение! Это крайне удивительно, ведь намного более старые FEAR или Enclave таких проблем не имели.
Максимум, что можно выставить 2560х1440. Что ж, ограничимся этим…
Видеокарта остается сильно недогруженной и практически всегда частота держится на уровне 120 кадров:
В 2015 году выходит вторая часть - Resident Evil Revelations 2. Она представлена в виде эпизодов и также в качестве персонажей использует знакомые лица.
Но сама игра выглядит намного лучше предыдущей. Графика похорошела. Но игра имела (и имеет) проблемы с производительностью. Изначально была очень "кривой".
Каждый эпизод также проходится парой персонажей. Но тут все сделано гораздо более осмысленно. Один персонаж (основной) – стрелок, второй - обладает некоторыми способностями, которые позволяют двигаться по сюжету и находить предметы. Пары такие: Клэр (стрелок) + Мойра (вскрывает двери и некоторые сундуки, может с помощью фонарика находить предметы, оружие - ломик)
и Барри (боец) + девочка Наталья (вскрывает сундуки, пролезает в дырки в стенах, видит врагов сквозь стены и может оглушить кирпичом).
Предусмотрен режим переключения между персонажами. Это делает игру гораздо более интересной в прохождении (хотя сам сюжет такой же бестолковый). Тут главное не зевать и вовремя приходить на помощь партнеру, иначе прохождение с контрольной точки вам обеспечено. Вскрытие сундуков реализовано крайне идиотски, это просто выводит из себя. Никакой аналогии с сундуками из Скайрима тут не прослеживается. Игра "точилась" под геймпад…
Локации намного более разнообразные, хотя пройти каждую дважды нам все же придется (с некоторыми изменениями).
По мере продвижения по сюжету, мы получаем новые виды вооружения, которые также можно прокачивать найденными модулями. Но патронов маловато. Стрелять в этой части удобнее и физика стрельбы получше предыдущей части.
Также в игре присутствует режим "Рейд", который, на мой взгляд, поинтереснее, чем в Resident Evil Revelations.
Теперь - тестирование. Тут игра не стала "выделываться" и можно выставить разрешение 4К.
Также присутствует лок на 120 фпс.
Тестирование проходило на этой локации:
Большую часть теста частота держится на уровне примерно 100 кадров, проседая при сохранениях. Но не все так гладко. На совсем другой локации частота вдруг довольно резко просела до 46. Все - таки оптимизацию до конца не довели:
Общий график результатов тестирования:
Вывод.
Несмотря на схожесть в названиях, это две очень разные игры. Первая - крайне скучная и пройти ее до конца может только самый преданный фанат серии. Я дальше середины продвинуться не смог…
А вот вторую часть я прошел впервые после ее релиза с удовольствием, нещадно ругая отвратительную оптимизацию. Тут также стоит плюнуть на сюжет и просто играть. Сама игра с переключением персонажей очень неплохая и позволяет немного задумываться над не особо сложными задачками при прохождении локаций.
Именно вторую часть я могу порекомендовать к прохождению, если ранее в нее вы не играли. Скорее всего, она вам понравится.
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