Внутренние студии Sony ежегодно производят столько видеоигр, большая часть которых, конечно же, даже близко не относятся к сегменту блокбастеров, что компании регулярно приходится проводить продолжительные презентации с анонсами новинок. Ближайшая такая презентация — очередная State of Play — пройдёт 3 июня в 00:00 по московскому времени; иными словами, аккурат в ночь со 2-го на 3-е июня.

Согласно оглашённой информации, в общей сложности презентация продлится порядка часа, и гвоздём программы станет супергеройский экшен Marvel’s Wolverine про Росомаху — пожалуй, самого хорошо известного персонажа «Людей Икс». В ходе презентации нам покажут игровой процесс новинки и поделятся свежими подробностями. Возможно, именно в рамках этого мероприятия станет известно, быть Marvel’s Wolverine на ПК или же новинка будет до скончания веков носить гордое (для кого-то) звание PS5-эксклюзива.