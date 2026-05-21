США вернули в Израиль монету возрастом 2000 лет с изображением храмовой меноры
Отчеканенная в древнем городе Ашкелон редкая монета вернулась из США на родину 12 мая

Отчеканенная свыше 2000 лет назад небольшая бронзовая монета была изъята в Соединённых Штатах Америки и вернулась в Израиль. На одной её стороне изображена семисвечная менора из Иерусалимского храма, а на другой стол для хлебов.

Изображение: Эйтан Кляйн / Управление древностей Израиля

Вместе с монетой в Израиль возвращается связанная с древним Ашкелоном серебряная тетрадрахма. Обе монеты могли быть украдены и вывезены из Израиля контрабандой, после чего их выставили на аукцион в США. По словам представителей Управления древностей Израиля, обнаружение монеты стало результатом совместных усилий с Министерством внутренней безопасности США и отделом по борьбе с незаконным оборотом древностей прокуратуры Манхэттена.

Бронзовая монета была отчеканена при Маттафии Антигоне, который правил Иерусалимом с 40 по 37 год до н. э. В те времена монеты были не просто деньгами, но ещё и публичными посланиями. Это и делает данную монету уникальной. Она является единственной из известных древних еврейских монет, где изображена храмовая менора, которая является одним из наиболее известных священных символов иудаизма. Из-за редкости и национальной значимости подобные монеты запрещены к экспорту из Израиля.

Изображение: Эйтан Кляйн / Управление древностей Израиля

Вторая монета ещё старше, её возраст превышает 2500 лет. Она могла быть отчеканена в древнем Аскалоне, современном Ашкелоне. Известно лишь ещё об одной такой монете, которая находится в коллекции Музея Израиля. На одной стороне монеты изображена Афина в шлеме, на другой - сова. Подобные монеты указывают на место Ашкелона в средиземноморском мире, на пересечении финикийских городов, греческой символики, персидской имперской власти и местных традиций.

#сша #израиль #история #археология #монеты
Источник: arkeonews.net
