Inthenews
«Рик и Морти» возвращаются: 9-й сезон стартует 24 мая на Adult Swim
Стриминговая платформа HBO Max покажет эпизоды популярного мультсериала начиная с 15 июня

Рецензенты отмечают, что 9-й сезон «Рика и Морти» (Rick and Morty) сохранил фирменный темп и редкое для долгоживущих сериалов качество, которое не всегда удаётся удержать даже таким грандам, как «Симпсоны» (The Simpsons). Новый сезон сразу показывает сильный уровень, отдельные эпизоды уже называют одними из лучших во всей франшизе.

                                                                Изображение: Adult Swim

Сюжет по-прежнему строится вокруг путешествий Рика Санчеса и Морти по мультивселенной, где герои сталкиваются с самыми разными фантастическими приключениями и опасностями. Параллельно развивается линия семьи Смит, в том числе история с обустройством бассейна на заднем дворе. После конфликта с Риком Праймом в прошлом сезоне авторы не стали вводить нового большого злодея и сосредоточились на более локальных историях.

Продление сериала до 12-го сезона говорит о том, что медиахолдинг по-прежнему верит в успех проекта и его постоянную аудиторию. 

#hbo max #мультсериал #рик и морти
Источник: ign.com
