Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов

Очередная подборка свежих фильмов с ограниченным бюджетом: «Разрушитель миров», «Скалолазы», «Альтер» и «Игрок»
[ ] для раздела Блоги
+
+

«Разрушитель миров» («Worldbreaker»)

Фильм снял режиссер Брэд Андерсон. В ролях: Билли Булле, Люк Эванс, Милла Йовович, Мила Харрис, Медоу Уильямс и другие.

реклама



Это очередная фантастика, которую на сей раз сняли за очень скромный бюджет.

Мир очередной раз на грани уничтожения. Теперь человечество атаковано Разрушителями. Они из какого-то параллельного мира. И основное оружие Разрушителей – гибриды.

реклама



Остатки людей пытаются выжить и уничтожить вторгшихся.

Это очень слабенький фильм, как я указал, со скромным бюджетом. Явно делали ставку на привлечение известных актеров Эванса и Йовович.

реклама



Но разве можно исправить ситуацию плохого фильма известными актерами? Нет. Да и зачем они согласились в этом сниматься?

Тут мало экшена, а тот, что имеется, ну вообще не впечатлил.

реклама



Зато много банальных разговоров, что наводит просто смертельную скуку. К воплощению монстров на экране у меня нет претензий: видал я и куда худшие варианты реализации. Но дело в том, что всё это не складывается в единую гармоничную картину сюжета. Зачем тут эта история отца и дочери? Почему меч в руках, а не более подходящее оружие? Какой-то бред…

Я не буду рекомендовать данный фильм к просмотру.

«Скалолазы» («The Sound»)

Еще один малобюджетный фильм, снятый неизвестным режиссером (Brendan Devane). В ролях: Уильям Фихтнер, Джослин Хадон, Дэвид Кленнон, Кристина Киркман, Кайл Гэсс и другие.

Это тоже фантастика, но совсем другого плана.

Группа альпинистов получает разрешение совершить восхождение на закрытую для альпинистов вершину.

И вот наши герои начинают свой опасный и нудный путь наверх. И их, кроме типичных опасностей альпинизма, ждет и некая мистическая опасность: из самой скалы исходит некий звук, который буквально сводит их с ума…

Это очень и очень плохой фильм. Он крайне нудный и с ужасно прописанной концовкой. Я бы и то написал сценарий интереснее. Тут всё плохо, кроме самих съемок в горах. Думается, что большая часть бюджета фильма была потрачена именно на это.

Но какой в этом смысл, если фильм получился плохим? Это плохая фантастика/мистика. Да и актеры никакие. Я чуть не уснул за просмотром сего произведения. Смотреть его я не советую.

«Альтер» («Altered»)

И это тоже малобюджетная фантастика, снятая режиссером Тимо Вуоренсолом. Из актерского состава тут стоит отметить «плохиша» из «Поттерианы» - Тома Фелтона в главной роли.

Его вообще можно очень редко увидеть в фильмах, в отличие от Гермионы и Гарри Поттера…

Мы имеем не особо отдаленное будущее, где все человеки разделены на два класса: богатые и привилегированные и нищета. Так вот, богатые еще и генномодифицированные. Всё для лучшей жизни…

Главный герой, Леон, является талантливым изобретателем.

Но он инвалид и не может самостоятельно ходить. Он всё видит и понимает, но до поры не хочет во все дрязги вмешиваться. Но ему приходится…

Он создает для себя специальный экзоскелет, который позволяет ему стать вполне обычным человеком. Но Леон начинает борьбу с несправедливостью…

Этот канадский фильм явно тяготеет к марвеловским фильмам. Но тут совершенно другой бюджет, что сразу видно. Поэтому никаких особых «грандиозных моментов» тут не будет.

А с другой стороны, его персонаж, даже в экзоскелете, остается куда ближе к обычному человеку и реалистичнее.

Вот просто так всех раскидывать одной левой и летать по городу он не может.

Но всё портит уже приевшийся типичный сюжет. Это всё уже было в других фильмах, в той или иной интерпретации.

Фильм смотреть можно, но я вас предупредил…

Иногда в комментариях пишут: «Зачем рассказывать о плохих фильмах, если их смотреть не надо?»

Так всё же просто: для того, чтобы вы их и не смотрели…

В конце будет фильм 2024 года, который я порекомендую к просмотру.

«Игрок» («Dead Money»)

Это уже криминальный триллер с нотками комедии. Снял фильм Люк Уолпот. В ролях: Эмиль Хирш, Дэвид Кит, Индиа Айсли, Джеки Эрл Хейли, Рори Калкин, Питер Фачинелли и другие.

Есть заядлый игрок в покер – Энди. Играет он в местных нелегальных игровых клубах, куда заявляются такие же игроки.

Однажды во время игры в клуб вваливаются два грабителя и забирают все деньги, попутно ломая нос владельцу клуба.

При «отступлении» один из них ловит пулю от местного полицейского, который также был ярым игроком в покер.

Энди и его девушка Хлоя расстроенные уезжают, но чуть позже возвращаются за ноутбуком Хлои. Каково же было удивление Энди, когда он понимает, что сам владелец клуба и организовал ограбление самого себя! Ему срочно были нужны деньги, чтобы расплатиться по долгам с местным «воротилой» Файзелом. 

Иначе будут проблемы… Пока «воры и пострадавший» занимались лечением раненого, Энди просто утащил все награбленные деньги…

А на следующий день, когда Хлоя уехала на учебу, сам отправился в другое казино, такого же нелегального статуса. В этот день ему просто «поперло», и на кураже Энди соглашается участвовать в другом «турнире» у самого Файзела, где совершенно другие ставки. «Грабители и пострадавшие», похоронив все же умершего раненого «коллегу», выходят на след того, кто украл награбленное.

И берут в заложники Хлою.

И теперь Энди просто обязан выиграть в покер, чтобы спасти свою девушку…

Я бы не сказал, что это прямо-таки оригинальный сюжет в фильме. Но снято неплохо. Актерский состав звезд с небес тоже не хватает, но свои роли отыгрывает вполне прилично. Есть некие комедийные моменты, связанные с бестолковостью ситуации. Эдакий Гай Ричи на минималках. Смотреть можно.

Вот такая очередная подборка фильмов.

Добавить в закладки

Теги

игрок разрушитель миров скалолазы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
8
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
42
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
11
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
4
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
15
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
Google удалила с YouTube десятки сгенерированных нейросетями видеороликов
+
PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер: Кризис с памятью DRAM начнет стабилизироваться через полгода
+
NYT: ЦРУ США потеряли в Гималаях ядерный генератор
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
5
The War Zone раскрыло детали американской гиперзвуковой ракеты, способной из Лондона поразить Москву
2
ТАСС: ИСДМ «Земледелие» позволила изменить тактику контроля территории в прифронтовой полосе
+
На новых снимках кометы 3I/ATLAS наблюдается увеличение яркости и появление зелёного цвета
1
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
2
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Пять десятков SSD Samsung были испорчены после проверки на прочность юным тестировщиком
5
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
6
Покупатель получил модули DDR2 с наклеенной этикеткой в виде радиатора вместо набора DDR5
1
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском и бесключевым доступом
1
Представитель Kingston рекомендует поспешить с покупкой SSD и ОЗУ на фоне кризиса на рынке памяти
+
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
1

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
19
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
36
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
1

Сейчас обсуждают

Одмэн
15:34
конченное фанатское уёпище
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
ФельдшеR
15:30
Запиши в методичку - в РФ домашние пельмени у всех народов одинаковые. Только мусульмане украинцев в фарш не добавляют.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
ФельдшеR
15:25
Так в России, как покупали к НГ нормальную и дорогую жрачку, так и покупают. Это главный праздник живота у россиян. Ясен пень - афтор казачок. Тут все авторы под ущербно-дебильных нищебродов косят и р...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
UzBas
15:25
Почта России !!
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
ФельдшеR
15:20
Зато печень если не бухать восстановиться, а другие пропитые органы нет. И чаще это именно водка.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
NightArcade
15:15
Я "Насморк" так и не прочитал. Надо будет прочесть
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
Mekanika
15:14
Разумеется отличный результат, когда все альтернативы заблокировали по выдуманным причинам. Только вот дилетанты не понимают, что отсутствие альтернативных каналов связи ставит под удар жителей страны...
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
iRusty
15:14
Слушай, я переболел Ковидом еще в 2020-м, но никаких изменений вкусов не заметил. Но вот буквально пару месяцев назад (я практически не пью, но иногда всё же хочется))), мне все спиртные напитки, вклю...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mwc-lord
15:10
> Насколько тихо и эффективно — покажет практика Все и так понятно — ни на сколько. Реветь будет как пылесос. Любая видимокарта без 3-кулерного охлада — выброшеные в помойку чипы ГП и памяти.
Colorful представила линейку ультракомпактных видеокарт iGame Mini RTX 50-series
Megard
15:03
"быстрой скоростью" - так себе переводчик, хоть бы читал прежде чем толкать
ВМС США получили новую атомную подлодку класса Virginia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter