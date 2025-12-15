«Разрушитель миров» («Worldbreaker»)

Фильм снял режиссер Брэд Андерсон. В ролях: Билли Булле, Люк Эванс, Милла Йовович, Мила Харрис, Медоу Уильямс и другие.

Это очередная фантастика, которую на сей раз сняли за очень скромный бюджет.

Мир очередной раз на грани уничтожения. Теперь человечество атаковано Разрушителями. Они из какого-то параллельного мира. И основное оружие Разрушителей – гибриды.

Остатки людей пытаются выжить и уничтожить вторгшихся.

Это очень слабенький фильм, как я указал, со скромным бюджетом. Явно делали ставку на привлечение известных актеров Эванса и Йовович.

Но разве можно исправить ситуацию плохого фильма известными актерами? Нет. Да и зачем они согласились в этом сниматься?

Тут мало экшена, а тот, что имеется, ну вообще не впечатлил.

Зато много банальных разговоров, что наводит просто смертельную скуку. К воплощению монстров на экране у меня нет претензий: видал я и куда худшие варианты реализации. Но дело в том, что всё это не складывается в единую гармоничную картину сюжета. Зачем тут эта история отца и дочери? Почему меч в руках, а не более подходящее оружие? Какой-то бред…

Я не буду рекомендовать данный фильм к просмотру.

«Скалолазы» («The Sound»)

Еще один малобюджетный фильм, снятый неизвестным режиссером (Brendan Devane). В ролях: Уильям Фихтнер, Джослин Хадон, Дэвид Кленнон, Кристина Киркман, Кайл Гэсс и другие.

Это тоже фантастика, но совсем другого плана.

Группа альпинистов получает разрешение совершить восхождение на закрытую для альпинистов вершину.

И вот наши герои начинают свой опасный и нудный путь наверх. И их, кроме типичных опасностей альпинизма, ждет и некая мистическая опасность: из самой скалы исходит некий звук, который буквально сводит их с ума…

Это очень и очень плохой фильм. Он крайне нудный и с ужасно прописанной концовкой. Я бы и то написал сценарий интереснее. Тут всё плохо, кроме самих съемок в горах. Думается, что большая часть бюджета фильма была потрачена именно на это.

Но какой в этом смысл, если фильм получился плохим? Это плохая фантастика/мистика. Да и актеры никакие. Я чуть не уснул за просмотром сего произведения. Смотреть его я не советую.

«Альтер» («Altered»)

И это тоже малобюджетная фантастика, снятая режиссером Тимо Вуоренсолом. Из актерского состава тут стоит отметить «плохиша» из «Поттерианы» - Тома Фелтона в главной роли.

Его вообще можно очень редко увидеть в фильмах, в отличие от Гермионы и Гарри Поттера…

Мы имеем не особо отдаленное будущее, где все человеки разделены на два класса: богатые и привилегированные и нищета. Так вот, богатые еще и генномодифицированные. Всё для лучшей жизни…

Главный герой, Леон, является талантливым изобретателем.

Но он инвалид и не может самостоятельно ходить. Он всё видит и понимает, но до поры не хочет во все дрязги вмешиваться. Но ему приходится…

Он создает для себя специальный экзоскелет, который позволяет ему стать вполне обычным человеком. Но Леон начинает борьбу с несправедливостью…

Этот канадский фильм явно тяготеет к марвеловским фильмам. Но тут совершенно другой бюджет, что сразу видно. Поэтому никаких особых «грандиозных моментов» тут не будет.

А с другой стороны, его персонаж, даже в экзоскелете, остается куда ближе к обычному человеку и реалистичнее.

Вот просто так всех раскидывать одной левой и летать по городу он не может.

Но всё портит уже приевшийся типичный сюжет. Это всё уже было в других фильмах, в той или иной интерпретации.

Фильм смотреть можно, но я вас предупредил…

Иногда в комментариях пишут: «Зачем рассказывать о плохих фильмах, если их смотреть не надо?»

Так всё же просто: для того, чтобы вы их и не смотрели…

В конце будет фильм 2024 года, который я порекомендую к просмотру.

«Игрок» («Dead Money»)

Это уже криминальный триллер с нотками комедии. Снял фильм Люк Уолпот. В ролях: Эмиль Хирш, Дэвид Кит, Индиа Айсли, Джеки Эрл Хейли, Рори Калкин, Питер Фачинелли и другие.

Есть заядлый игрок в покер – Энди. Играет он в местных нелегальных игровых клубах, куда заявляются такие же игроки.

Однажды во время игры в клуб вваливаются два грабителя и забирают все деньги, попутно ломая нос владельцу клуба.

При «отступлении» один из них ловит пулю от местного полицейского, который также был ярым игроком в покер.

Энди и его девушка Хлоя расстроенные уезжают, но чуть позже возвращаются за ноутбуком Хлои. Каково же было удивление Энди, когда он понимает, что сам владелец клуба и организовал ограбление самого себя! Ему срочно были нужны деньги, чтобы расплатиться по долгам с местным «воротилой» Файзелом.

Иначе будут проблемы… Пока «воры и пострадавший» занимались лечением раненого, Энди просто утащил все награбленные деньги…

А на следующий день, когда Хлоя уехала на учебу, сам отправился в другое казино, такого же нелегального статуса. В этот день ему просто «поперло», и на кураже Энди соглашается участвовать в другом «турнире» у самого Файзела, где совершенно другие ставки. «Грабители и пострадавшие», похоронив все же умершего раненого «коллегу», выходят на след того, кто украл награбленное.

И берут в заложники Хлою.

И теперь Энди просто обязан выиграть в покер, чтобы спасти свою девушку…

Я бы не сказал, что это прямо-таки оригинальный сюжет в фильме. Но снято неплохо. Актерский состав звезд с небес тоже не хватает, но свои роли отыгрывает вполне прилично. Есть некие комедийные моменты, связанные с бестолковостью ситуации. Эдакий Гай Ричи на минималках. Смотреть можно.

Вот такая очередная подборка фильмов.