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Nivan
PlayStation 5 превзошла Xbox по продажам в два раза
Преимущество Sony за счет эксклюзивов.

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Выход новых игровых консолей от Sony и Microsoft в конце 2020 года ознаменовал начало очередного витка борьбы за лидерство на рынке. И по прошествии более двух лет PS5 демонстрирует уверенное превосходство по продажам над Xbox Series X/S.

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                                             Источник изображения: @Kerde Severin / unsplash.com

По данным издателя Take-Two, на конец 2023 года было продано 77 млн консолей текущего поколения. Исходя из официальных цифр продаж PS5 от Sony (50 млн) и предположив, что до конца года было продано еще 1,34 млн PlayStation 5, получаем, что на долю Xbox Series приходится около 25 млн проданных приставок. Таким образом, продажи PS5 почти вдвое превышают показатели Xbox.

Это соответствует и более ранним оценкам аналитиков о трехкратном отрыве Sony от Microsoft по продажам новых консолей. При этом сама Microsoft не скрывает, что проигрывает «консольные войны» уже много лет подряд. С момента выхода первой Xbox в 2001 году компания лишь раз смогла обойти по продажам PlayStation (в США, в 2014 году). В остальное время лидерство за Sony и Nintendo.

Чем можно объяснить такое положение дел? В первую очередь - маркетинговой стратегией компаний. Sony активно продвигает свои эксклюзивные игровые бренды (God of War, The Last of Us, Uncharted и др.), которые не доступны на других платформах. Это мотивирует геймеров покупать именно PS5.

В то же время Microsoft делает акцент на подписке Game Pass и облачном гейминге. Компания все чаще выпускает свои игры не только на Xbox, но и на ПК. В итоге стимулов для покупки новой Xbox становится меньше.

Судя по слухам, Microsoft планирует расширять присутствие своих игр и на консолях конкурентов - PlayStation и Nintendo Switch. Вероятно, со временем мы увидим такие хиты, как Starfield, на всех платформах. А значит, борьба за лидерство в продажах железа потеряет былую остроту. Главным станет то, кто сможет предложить лучший игровой контент и сервисы для геймеров.

#xbox #playstation 5
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