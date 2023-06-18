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Введение

В одной из прошлых заметок было упомянуто, что сравнительно быстрой экспансии 4-ядерных процессоров на рынке ПК поспособствовало достаточно же быстрое удешевление этих процессоров. Удешевление это происходило не без помощи серьёзной конкуренции, которую, пускай и с заметным опозданием и не без нюансов, но AMD всё-таки смогла обеспечить. Было так же клятвенно обещано как-нибудь подробнее поговорить о 4-ядерных настольных процессорах AMD, и вот, этот момент настал.

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Тезисно историю конкуренции Intel и AMD на заре появления первых 4-ядерных процессоров для ПК можно описать следующим образом. Во-первых, AMD сильно затянула с выпуском своих первых 4-ядерных процессоров для настольных систем в попытке одновременного внесения изменений и в микроархитектуру, и в техпроцесс. Во-вторых, даже с учётом внушительной задержки AMD в начале выпустила процессоры, производительность которых на фоне конкурента в лице Core 2 Quad не впечатляла. И спасла первые 4-ядерные чипы AMD от полного провала лишь серьёзно скорректированная ценовая политика.

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Первые 4-ядерные процессоры AMD Phenom X4 увидели свет в ноябре 2007, но сегодня к нам на тесты заглянул самый быстрый представитель семейства Phenom X4 9950 Black Edition, выпущенный в июле 2008. На момент выхода Phenom X4 9950 AMD установила отпускную цену на свой на тот момент времени самый быстрый 4-ядерный в $235. У Intel в качестве ответа имелся не только подешевевший ниже отметки в $200 65-нм Core 2 Quad Q6600, но и некоторое количество 45-нм чипов, например, Core 2 Quad Q9300 за $266 и Core 2 Quad Q9550 стоимостью $530. А спустя некоторое время после выхода Phenom X4 9950 Intel обновила модельный ряд своих 45-нм чипов, выпустив, среди прочего, Core 2 Quad Q9400 и Core 2 Quad Q9650 с чуть более высокими тактовыми частотами, но идентичной упомянутым выше моделям ценой. И раз уж ранее у нас в исследовании фигурировал именно Q9400, то было решено добавить для общей картины именно Q9650. Да, этот процессор стоил почти вдвое дороже остальных участников сегодняшнего тестирования, но в конечном итоге это был один из самых популярных Quad-ов, так что было бы совершенно неприемлемо обойти его стороной.

Правда, случилась неприятная ситуация, которую, перефразирую легендарную фразу Валерия Карпина, можно описать не иначе как "Q9650 к нам не поедет".

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И вспомнил я о том, что заказ был отменён, лишь когда большая часть материала была уже готова. Так что было решено заменить так и не соизволивший почтить нас своим присутствием Core 2 Quad Q9650 на не менее легендарный Xeon E5450, который значительно проще и дешевле купить на всем известной российской "барахолке". За вычетом несущественной разницы в тепловых характеристиках и способности Xeon работать в многопроцессорных конфигурациях эти чипы практически идентичны друг другу.

Phenom X4 9950 у нас на тестах в своём более "горячем" варианте — с теплопакетом в 140 Вт (HD995ZFAJ4BGH). Разгон выполнялся "по шине", так как он более эффективен в плане увеличения производительности, ибо позволяет расширить "бутылочное горлышко" микроархитектуры K10 в виде недостаточно высокой (для обслуживании 4 и более ядер) пропускной способности подсистемы памяти. Полной стабильности удалось добиться на частоте почти 3 ГГц, что очень близко к теоретическому пределу 65-нм 4-ядерных чипов Agena. Xeon E5450 разгонялся так же по шине, слегка перевалив за отметку 4 ГГц, что так же является неплохим результатом для этого поколения 4-ядерных процессоров Intel.

Phenom X4 9950 реклама



Xeon E5450 Xeon E5450



Core 2 Quad Q9400 Core 2 Quad Q9400





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Краткое описание тестовых стендов и методики тестирования приведено ниже под спойлерами.



Тестовые стенды Тестовые стенды LGA 775 GIGABYTE GA-EP45-UD3R

4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

Cryorig R1 Ultimate AM2+ GIGABYTE GA-MA790X-UD3P

4x2 ГБ DDR2-1066 CL5 (Kingston HyperX, KHX8500D2)

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 LGA 1200 ASUS PRIME Z490M-PLUS

2x4 ГБ DDR4-3200 CL16 (Patriot Viper 4 Blackout, PVB48G320C6K)

ID-Cooling FROSTFLOW X 360 Общее PowerColor AMD Radeon RX 6800 Fighter

SSD Apacer AS350 PANTHER на 512 ГБ (Windows 11 и приложения)

SSD Colorful SL500 на 4 ТБ (игры)

CHIEFTEC BDF-1000C





Методика тестирования Методика тестирования Производительность будем сравнивать в современном программном окружении, используя актуальные (насколько это возможно) версии тестируемых приложений и игр. Аналогично и с Windows — на оба тестовых стенда была установлена "свеженькая" Windows 11, версия 22H2. Здесь можно было бы возразить, что использование современного ПО ставит участников тестирования в не совсем равные условия, ведь актуальные версии приложений и игр с большой долей вероятности могут использовать наборы инструкций, отсутствующие у "старичков". Как следствие, более актуальные процессоры получат от использования SSE4- и AVX-инструкций дополнительное, якобы несправедливое, преимущество. Но я считаю иначе: новые наборы инструкций — это одно из микроархитектурных улучшений, которое ничем по сути своей не отличается от более высоких тактовых частот или больших объёмов объёма кэш-памяти. В конце концов, появились все эти наборы не просто так, и транзисторный бюджет на их поддержку был потрачен не смеху ради. Жаль лишь, что во многих случаях использовать максимально современное ПО в тестах не получится, так как поддержка наборов инструкций, отсутствующих у "старичков" много где уже стала обязательной. В особенности сказанное, конечно же, касается игр, но и многие актуальные версии неигрового ПО уже не так просто или вообще невозможно запустить на стареньких процессорах. Тем не менее, небольшой список вполне себе актуального ПО набрать удалось: Для тестов синтетических были выбраны AIDA64 и Geekbench 5. Из первой, правда, мы воспользуемся лишь тестами скоростных характеристик памяти, так как бенчмарки вычислительной скорости процессоров мне в Geekbench 5 нравятся больше.

Некую общую производительность ПК будем измерять с помощью PCMark 10.

В качестве реального неигрового ПО будут использованы Cinebench R23, Photoshop 2020, Premiere Pro 2022, 7-Zip 22, Blender 3.3, HandBrake 1.5, NAMD 2, Python 3.9.

И, наконец, игры будет представлены проектами Grand Theft Auto V, Sid Meier's Civilization VI, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2, Metro Exodus, Total War: Three Kingdoms, Borderlands 3, F1 2020. Тестировать игры будем исключительно в HD-разрешении и (там, естественно, где есть выбор) с использованием современных API (например, DirectX 12).

Тестирование: синтетические и комплексные тесты

AIDA64 Memory Bandwidth & Latency

В тестах пропускной способности памяти ситуация двоякая: Phenom заметно опередил Quad-ы в тестах копирования и чтения из памяти, но отстал в тестах записи. Невысокая эффективность при записи в память — хорошо известный недостаток встроенного контроллера памяти Phenom первого поколения. За вычетом же этого недостатка встроенный в процессор контроллер памяти Phenom показал себя заметно лучше интегрированного в северный мост материнской платы контроллера Core 2 Quad. Причём, у Phenom не только выше пропускная способность памяти, но и существенно ниже латентность.

Geekbench 5

Вообще с точки зрения подсистемы памяти у Phenom было всё для победы над конкурентами, ведь помимо более эффективного встроенного контроллера памяти у Phenom имелся ещё и общий для всех ядер L3-кэш. Вот только сами ядра "подкачали". В стоке одноядерная производительность у Phenom X4 9950 даже чуть ниже уровня Core 2 Quad Q6600 несмотря на превосходстве первого по тактовой частоте. Многоядерная производительность в стоке у Phenom X4 9950 уже чуть выше уровня Core 2 Quad Q6600, но это мало впечатляет. Как минимум потому, что между указанными процессорами полтора года разницы, а более актуальный Core 2 Quad Q9400 уже заметно быстрее Phenom X4 9950 и в однопоточных, и в многопоточных тестах. В разгоне Quad-ы отрываются ещё сильнее, так как разгонный потенциал Phenom первого поколения, как уже было сказано, оставлял желать лучшего.

PCMark 10

В комплексном тесте PCMark 10 наблюдаем аналогичную картину: Phenom X4 9950 способен соперничать лишь с Core 2 Quad Q6600. И то только лишь "в стоке".

Тестирование: профессиональное ПО

Cinebench R23

Но да бог с ней с "синтетикой", давайте уже посмотрим на картину производительности в реальном ПО. В популярном бенчмарке Cinebench картина точь-в-точь как в синтетических бенчмарках: Phenom X4 9950 быстрее лишь Core 2 Quad Q6600 "в стоке". Любое другое сравнение оказывается не в пользу процессора AMD.

Photoshop 2020

Photoshop известен своей любовью к одноядерной производительности, так что здесь ситуация для Phenom X4 9950 ещё хуже - он отстаёт даже от Core 2 Quad Q6600 "в стоке".

Premiere Pro 2022

В Premiere Pro всё возвращается на свои места: Phenom X4 9950 немного впереди Core 2 Quad Q6600 "в стоке". Но на этом всё — любое другое сравнение вновь не в пользу процессора AMD.

Visual Studio 2022

Мы упоминали ранее, что скорость сборки С++ проекта может запросто упираться в объём кэш-памяти, так что более высокая частота ядер и прочие преимущества оказываются несущественными. Однако, в противостоянии Phenom X4 9950 с конкурентами общий L3-кэш ему никак не помогает — процессор AMD оказывается медленнее даже Core 2 Quad Q6600 "в стоке".

7-Zip 22

А вот со сжатием данных Phenom X4 9950 справился чуть быстрее Core 2 Quad Q6600 "в стоке". Впрочем, остальные процессоры Intel вновь оказались впереди даже "в стоке", ну а про разгон повторяться уже не будем, ибо там всё печально для AMD.

Blender 3.3

Blender вселяет хотя бы какие-то надежды. Здесь "в стоке" Phenom X4 9950 "уделал" не только Core 2 Quad Q6600, но и Q9400, лишь немного отстав от Q9650. Хоть где-то общий для всех ядер кэш и более высокая производительность памяти пригодились.

HandBrake 1.5

С H.265-кодированием видео пакетом Handbrake Phenom X4 9950 "в стоке" справился немногим быстрее Core 2 Quad Q6600. Более поздние Quad-ы примерно в 2 раза быстрее из-за способности исполнять SSE4.1 инструкции.

NAMD 2

С задачей классической молекулярной динамики в NAMD 2 Phenom X4 9950 "в стоке" справился вновь чуть быстрее Core 2 Quad Q6600. Остальные Quad-ы опять же впереди.

Python 3.9

И, наконец, вычисления с матрицами в многопоточном режиме в Python 3. Здесь "в стоке" Phenom X4 9950 не смог опередить даже Core 2 Quad Q6600. А более поздние Quad-ы оказались заметно быстрее, по всей видимости, вновь из-за способности исполнять SSE4.1 инструкции.

В среднем же по протестированному набору профессионального ПО Phenom X4 9950 оказался всего на 5% медленнее Core 2 Quad Q6600, что, впрочем, не сильно впечатляет, учитывая полуторагодовую разницу во времени появления и превосходство в тактовой частоте. Куда более актуальному на момент своего выхода Core 2 Quad Q9400 Phenom X4 9950 проиграл уже 13%, а отстаивание от Q9650 составило 24%. Последний, впрочем, стоил вдвое дороже, так что на момент релиза Phenom X4 9950 был отнюдь не лучшим выбором.

Тестирование: игры



Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11) Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)



Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12) Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)



Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12) Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)



Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12) Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)



Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12) Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)



Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11) Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)



Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12) Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)



F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12) F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

Среднегеометрические результаты

В играх "в стоке" Phenom X4 9950 на 13–20% быстрее Core 2 Quad Q6600, практически один-в-один с Q9400 и медленнее Q9650 (Xeon E5450) на 9–14%. В разгоне преимущество Phenom над Core 2 Quad Q6600 практически нивелируется, Q9400 уже обгоняет Phenom на 8–13%, а Q9650 — на 8–15% . Но разница в общем и целом несущественная: уровень игрового комфорта идентичный — крайне далёкий даже от "гиперпня".

Выводы

В отличие от конкурента, первые 4-ядерные процессоры которого представляли собой по сути “сдвоенные двухъядерные” (два 2-ядерных кристалла в одном корпусе с общим кэшем L2 лишь для каждой пары ядер), AMD расположила все 4 ядра на одном кристалле и оснастила их общим L3-кэшем, выпустив в конце 2007 года по сути первый "настоящий" 4-ядерный x86 процессор. Вот только несмотря на в целом передовую архитектуру первый 4-ядерный “блин” у AMD получился, скорее, “комом”. Ретроспективно более чем очевидно, что Phenom первого поколения для конкуренции с Core 2 Quad в первую очередь необходимы были более высокие тактовые частоты. А для достижения последних необходим был переход на более передовой 45-нм техпроцесс. И именно это (и ещё кое-что) и было сделано AMD чуть позже, во втором поколении Phenom. Первое же поколение 4-ядерных процессоров AMD спасло лишь их грамотное ценовое позиционирование.