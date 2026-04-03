Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI

На тест попала материнская плата среднего уровня с поддержкой Wi-Fi 7 и Ethernet 5G, рассчитанная на работу с современными процессорами AMD. Это универсальная модель, которая обладает достаточным набором интерфейсов для флагманской сборки и сохраняет фирменный стиль линейки Tomahawk.
Оглавление

Вступление

Для любой сборки нужна хорошая материнская плата. Однако перед выбором стоит определиться с платформой. Те, кто не успел вовремя запастись оперативной памятью, сегодня предпочитают платформы с поддержкой DDR4, и я таких людей не осуждаю, хотя цены на такой тип памяти тоже существенно выросли и если бы я переплачивал по новым ценам, то уж явно не за память прошлого поколения. Я в своё время затарился памятью, причём брал самую доступную на микросхемах SKhynix. И за последний комплект на 32 Гбайт DDR5 заплатил около 8000 рублей.

Теперь таких цен уже нет, но компьютеры нужно собирать, чтобы ими пользоваться. Сейчас ПК покупают не только для игр и развлечений, но и для работы с различными приложениями, чтобы заработанными деньгами компенсировать потраченные деньги. Для игр, на мой взгляд, проще и дешевле купить приставку. Сами игры сегодня купить не так просто и иногда для этого нужно пройти 7 кругов того самого места. Здесь уже на компьютере немного попроще играть в последние игры, если их помогли освоить любители «Весёлого Роджера». Не одобряю пиратство, но в данном случае пользователи не сильно виноваты в том, что не могут купить определенную игру легально. Примерно также обстоят дела с профессиональными приложениями.

Очередной знакомый собирал себе очередной компьютер, и мы остановились на платформе AMD AM5. Благодаря ценам на память сейчас это дорогое удовольствие, поэтому он особо не экономил, но и деньгами решил не сорить, а собрать что-то среднее. За основу был взят процессор AMD Ryzen 9 9900X, которого в целом сегодня хватает, чтобы поработать и поиграть. Получилось, что процессор стоит сегодня примерно, как комплект 2х16 ГБ DDR5.

На плате решили немного сэкономить и не стали рассматривать версии MAX, а то вдруг уже в BIOS будет предустановлен этот мессенджер. Взяли обычную MSI MAG B850 Tomahawk WIFI. Плата оказалась у меня на руках, пока мы всё это собирали и настраивали, поэтому я заодно решил её протестировать и совместить приятное с полезным.

Кстати, версию MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI я уже рассматривал, поэтому будет любопытно их сравнить.

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в похожем оформлении как у MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI, которую я уже рассматривал. Скорее всего в целом будет много общего у этих двух моделей потому, что названия очень похожи, а MAX – это просто приставка как Plus или PRO.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming. Посередине крупными символами обозначено название материнской платы. В нижнем правом углу находится традиционная для платформ AMD вставка с указанием чипсета. В данном случае это AMD B850. Если кто-то до сих пор ещё не знает, то это тот же самый AMD B650E. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

На задней стороне вновь перечислены важные достоинства и нужные технические решения материнской платы.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного ниже мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам две небольшие таблицы, где представлены ключевые особенности устройства.

Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. Над ней немного нависает ещё одна небольшая белая коробочка. В ней по традиции находится антенна для беспроводного модуля. Вынув устройство, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

  • Краткое руководство пользователя;
  • Комплект наклеек;
  • Нормативное уведомление для стран ЕС.

Список аксессуаров тоже не очень большой.

  • Один кабель SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;
  • Кабель для разъёма EZConn;
  • Удлинитель для разъёма кнопок и индикаторов корпуса;

В целом жаловаться не на что, в комплекте есть всё необходимое. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров. Ещё нет никакого носителя с драйверами.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. По внешнему виду плата больше напоминает другие современные модели, например, MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI.

Можно помечтать о том, что это упрощённый вариант флагмана, где не распаяли какой-то один контроллер USB или SATA и поэтому сразу слетела приставка MAX, но на самом деле дела обстоят иначе и перед нами абсолютно другая плата. Достаточно сравнить количество слоёв, как это станет очевидно.

Плата чёрного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Если кто-то подзабыл, то MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI – восьмислойная.

Однако плата по-прежнему жёсткая, не гнётся и тяжёлая. Принтов на плате достаточно, но часть из них сделана чёрной глянцевой краской по чёрной матовой поверхности и поэтому сходу это не бросается в глаза.

Это плата среднего уровня. Сама линейка MSI Arsenal Gaming не является флагманской потому, что выше находится MPG (MSI Performance Gaming) и MEG. Тем не менее, здесь мы видим развитую систему охлаждения, которая состоит из нескольких радиаторов. Подсветки тут нет. Есть лишь надписи и различные узоры, которые нанесены яркой зелёной краской.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только группы керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

На платформах Intel производитель сместил разъёмы дополнительного питания процессора в правую часть. На AMD такой фокус пока провернуть забыли, а может даже не планировали вовсе.

Тем не менее, производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Индикатора POST-кодов тут нет.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Это опять же характерно для плат на платформе AMD. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Компания AMD рекомендует оперировать с режимами DDR5-6000 и DDR5-6400. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO. Контакты слотов памяти пропаяны спереди, а не с обратной стороны.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 8200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Все настройки следует производить аккуратно.

Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 64 Гбайт, что в общей сложности даёт 256 Гбайт. Комплекты 2 х 64 Гбайт уже продаются, но на их цену лучше не смотреть, также частоты и тайминги у них выглядят не особо.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы AM5. Производитель здесь решил ничего не менять, даже номинал у SPS-сборок.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 80 А, о чём производитель сообщает прямо на сайте.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857. Тут можно сделать простой вывод, что по питанию плата точно такая же как MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI.

MSI MAG B850 Tomahawk WIFI позиционируется как универсальная плата, которая подойдёт не только для игр, но и для работы. Зачем геймеру покупать процессор 9900X или 9950X, ему лучше посмотреть в сторону 9700X или 9800X3D. Ещё для хороших результатов вполне хватает частоты памяти DDR5-6000 с низкими таймингами. Далее уже под процессор можно подобрать режим работы PBO, настроить «кривую» и выжать максимальную производительность на каком-то диапазоне.

При желании потребление можно подкрутить на любом процессоре, но штатно плата сама его немного завышает. Тем более в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепится двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Их поверхность шероховатая, а оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые термопрокладки разной толщины. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находятся ещё три радиатора, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсета. Два слота M.2 получают линии от процессора, поэтому в зависимости от его модели один из них может работать в режиме PCI-e 5.0 или PCI-e 4.0. Последний обеспечивается чипсетом, поэтому уже работает в режиме PCI-e 4.0. Самый верхний радиатор оборудован быстросъёмным механизмом.

Нижний предназначен сразу для двух накопителей и крепится двумя винтами жёстко. Везде используются одинаковые термопрокладки.

Радиаторы для SSD-накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Остался только радиатор чипсета, который находится в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется четырьмя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используются пластичные термопрокладки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD B850.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа. Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и разъём EZConn. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Левее расположена одна колодка USB 3.0 и две колодки USB 2.0.

Затем можно увидеть разъём питания PCI-e 8-pin, четыре коннектора для вентиляторов или помпы 4-pin FAN, один разъём для RGB подсветки 12В и ещё один 5В ARGB.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 5G сетевого контроллера Realtek RTL8126.

На этой плате мы видим два слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой.

Именно он получает свои линии PCI-e непосредственно от процессора. Опять же тут есть зависимость от используемого процессора. Только у 7000 и 9000 моделей есть возможность работать с интерфейсом PCI-e 5.0 в полном объёме. Второй слот PCI-e x16 получает линии PCI-e Gen4 от чипсета. Самый нижний – просто PCI-e x1.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2 Type-А;
  • Два разъёма USB 3.2 Type-C;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один сетевой разъём RJ-45 (5G);
  • Два аудиоразъёма типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Одна кнопка BIOS Flash;
  • Одна кнопка ClrCMOS;

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7925.

Технические характеристики

Модель MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000, 8000, 9000-й серии для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD B850 (B650E)
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 - 8200 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen4
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD B850; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x1 Gen4; (зависит от модели процессора)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8126;
1 x MediaTek MT7925
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD B850)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD B850)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD B850)
USB 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
1 x USB 3.2 Gen2;
2 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 х HDMI;
1 x RJ45;
2 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x ClrSMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

В новом поколении материнских плат UEFI оболочка BIOS изменилась визуально, но принципиальных изменений нет. Теперь она называется CLICK BIOS X. Заметно переработана страница EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и отлично работает.

Тут добавили ещё пункт предустановок для разгона памяти, и теперь по одному клику можно не только разогнать процессор и активировать EXPO профиль, но и разогнать NPU, если он есть. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко. Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе.

Сама структура меню не поменялась, что будет удобно при переходе с другой модели MSI.

Есть список внесённых перед выходом из меню настроек изменений. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне очень понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 9 9900X;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • Материнская плата: MSI MAG B850 Tomahawk WIFI, версия BIOS – А.30;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 Kingston Renegade (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio 16 Гбайт;
  • Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A850GLS PCIE5;
  • Корпус: MSI MPG Gungnir 300R Airflow.

Всё это элементы готовой сборки, кроме накопителя. Там уже выбрали модель попроще MSI Spatium M560 на 1 Тбайт. Она без дополнительного радиатора, поэтому можно задействовать штатную систему охлаждения платы, и естественно он дешевле, чем MSI Spatium M570 Pro Frozr на 2 Тбайт.

При сборке компьютера каких-то проблем я не заметил. Всё осуществляется достаточно просто и удобно. Только с системой охлаждения нужно определить последовательность её установки, но это уже мелочи.

Тестирование

Сборка не вызывает сложностей и даже накопитель MSI Spatium M570 Pro Frozr установился без проблем. С памятью я не стал долго проверять все режимы, а сразу установил DDR5-8000. Если он работает, то с режимом EXPO DDR5-6400 точно не будет проблем.

В штатном режиме потребление этого процессора составляет около 150 Вт. Точнее, производителем заявлено немного другое число, а это уже самодеятельность самой платы. Автоматический разгон позволяет поднять это значение примерно до 230 Вт. Два чиплета CCD и один IOD, поэтому тут нет ничего удивительного.

Такой режим я использовал для тестирования платы и питания, а потом уже установил PBO на -20, и процессор сразу перестал жрать, и температура стала заметно ниже. Поэтому для рабочей сборки лучше оптимизировать потребление, чтобы «железо» прослужило дольше.

Посмотрим теперь на результаты тестов.

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU CheckMate:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

AIDA64 FP32 RayTrace:

AIDA64 FP64 RayTrace:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

Cinebench 2026:

3DMark CPU Profile:

3DMark Storage Benchmark:

Winrar 7.01:

7-Zip 24.08:

CrystalDiskMark:

AS SSD:

Anvil’s Storage Benchmark:

PCMark 10:

Corona 1.3:

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не выявилось.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI MAG B850 Tomahawk WIFI – хорошая плата среднего уровня. Модификация MAX будет «пожирнее», но тут нужно смотреть, есть ли потребность в этих дополнительных интерфейсах. Мне для сборки хватило обычной версии, и даже её функциональность оказалась избыточна. Плата выбиралась скорее по питанию, чтобы не было проблем с трёхчиплетными процессорами AMD. Для двух чиплетов можно было бы поискать что-то попроще.

Как и на версии MAX, тут также есть поддержка нового стандарта беспроводной сети Wi-Fi 7 и новый контроллер проводной сети Ethernet с поддержкой 5G. Память на частоте DDR5-8000 работает, но я просто установил профиль XMP и поднял tREFI. В отличие от версии MAX, тут шестислойная печатная плата, но этого оказалось достаточно для разгона, и в целом на AMD можно не гоняться за высокими частотами памяти. Оболочка BIOS выглядит аналогично и тут также установлена более ёмкая микросхема, о чём сообщает производитель. Что касается работы алгоритмов PBO, то они функционируют аналогично прошлому поколению.

Возможностей платы вполне достаточно даже для флагманской сборки. Есть всё самое необходимое для установки скоростных накопителей и видеокарт. Облик новой модели теперь соответствует последнему поколению продукции компании. Достаточно сравнить эту модель с другими устройствами нового поколения с надписью Tomahawk. Сходств будет заметно больше. Прежде всего это дизайн радиаторов, яркие жёлто-зелёные надписи и узоры.

В новой модели больший упор сделан на удобство использования. Поэтому тут был добавлен быстросъёмный радиатор, изменён механизм фиксации SSD M.2 накопителей и механизм извлечения видеокарты. Также есть индикаторы для диагностики запуска системы, которые частично заменяют индикатор POST-кодов. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать универсальной, а не просто геймерской.

Андрей Понкратов aka wildchaser

