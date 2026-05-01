Платформа Roblox известна простой графикой. Компания хочет сделать картинку фотореалистичной, но не заставлять разработчиков вручную прорабатывать каждую травинку или блик. Для этого нужен другой подход.
Старший вице-президент Roblox Анупам Сингх представил новый проект в блоге компании. Гибридная архитектура делит работу на две части. Игровой движок Roblox работает на облачных серверах. Он обрабатывает физику, столкновения, синхронизацию состояний и позиции игроков. Модель видеомира Super Upsampler использует инфраструктуру с GPU класса H200 и B200. Она генерирует фотореалистичные текстуры, освещение, вторичное движение и динамику жидкостей поверх исходной геометрии.
Roblox Reality появится в ранней версии в конце нынешнего или начале 2027 года. Компания показала демонстрационные ролики игр Grow a Garden и Summon Heroes. На одном видео — контент Roblox, записанный с использованием стандартного движка рендеринга Roblox, на другом — работа модели в лаборатории. Пока технология не работает в реальном времени. Цель разработчиков — достичь разрешения 2K при частоте 60 Гц.
При этом чисто нейронные модели мира не решают всех задач. У них проблемы с долговременной памятью, соблюдением правил и многопользовательским режимом. Без игрового движка они не могут обеспечить стабильную симуляцию для тысяч игроков. Roblox Reality распределяет обязанности: движок отвечает за логику и состояние, нейросеть — за визуальную составляющую.