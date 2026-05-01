Global_Chronicles
Roblox анонсировала фотореалистичную модель на основе ИИ для своих игр
Компания Roblox Corporation анонсировала Roblox Reality — гибридную архитектуру, которая сочетает игровой движок с нейросетевой моделью для генерации визуальных эффектов. Модель видеомира под названием Super Upsampler работает на облачных GPU.

Платформа Roblox известна простой графикой. Компания хочет сделать картинку фотореалистичной, но не заставлять разработчиков вручную прорабатывать каждую травинку или блик. Для этого нужен другой подход. 

Изображение: Roblox 

Старший вице-президент Roblox Анупам Сингх представил новый проект в блоге компании. Гибридная архитектура делит работу на две части. Игровой движок Roblox работает на облачных серверах. Он обрабатывает физику, столкновения, синхронизацию состояний и позиции игроков. Модель видеомира Super Upsampler использует инфраструктуру с GPU класса H200 и B200. Она генерирует фотореалистичные текстуры, освещение, вторичное движение и динамику жидкостей поверх исходной геометрии.

Roblox Reality появится в ранней версии в конце нынешнего или начале 2027 года. Компания показала демонстрационные ролики игр Grow a Garden и Summon Heroes. На одном видео — контент Roblox, записанный с использованием стандартного движка рендеринга Roblox, на другом — работа модели в лаборатории. Пока технология не работает в реальном времени. Цель разработчиков — достичь разрешения 2K при частоте 60 Гц.


При этом чисто нейронные модели мира не решают всех задач. У них проблемы с долговременной памятью, соблюдением правил и многопользовательским режимом. Без игрового движка они не могут обеспечить стабильную симуляцию для тысяч игроков. Roblox Reality распределяет обязанности: движок отвечает за логику и состояние, нейросеть — за визуальную составляющую.

#искусственный интеллект #ии #dlss #roblox #гибридная архитектура #roblox game engine #roblox reality #суперсэмплинг
Источник: about.roblox.com
