В личных и «корыстных» целях, мной был приобретен кулер Jonsbo CA40 Black.

Изображение: Jonsbo

Внешний вид и особенности конструкции

Итак, типичная коробка китайского производителя.

«Внутреннее убранство» точно такое же, как и предыдущей модели - CR-1000 V2 PRO. Упаковка довольно надежная, повредить товар при небольших ударах не выйдет.

В новом кулере решили отойти от своих «традиций» и делать, как все. Ну, почти все…

Главное отличие в том, что теперь теплотрубки не «слиты» воедино, а разделены (все тот же прямой контакт). Точно такую же структуру имеет кулер Deepcool AG 400, например. Кроме того, изменили и расположение самих теплотрубок в «теле» радиатора, что видно на фото.

По заявлениям, сами теплотрубки третьего поколения и более эффективны в работе.

По размерам СА40 точно такой же, как и предшественник, отличия в визуальном стиле «шапки» радиатора.

Он стал более современным и строгим. Еще важное изменение – новый вентилятор.

Он имеет ARGB подсветку и лопасти другого дизайна. Не знаю, так ли он эффективен, но мой экземпляр на малых оборотах немного гудит. Впрочем, в закрытом корпусе этого не слышно.

Сам радиатор сделан ассиметричным, чтобы не возникал конфликт с первым слотом оперативной памяти.

Набор крепежа типичный:

Бэкплейт, как и раньше, пластиковыйСтоит отметить, что пока более популярные бренды избавляются от унификации со старыми сокетами, в новой модели есть три типа стоек: под процессоры AMD, под сокеты 115х/1200 и под 1700.

Это приятная мелочь для обладателей старых систем.

Производитель заявляет такие параметры кулера:

И в данном случае TDP нового кулера становится практически такой же, как у старого на шесть теплотрубок. Интересно, но проверим.

Тестирование

«Греть» кулеры будет процессор i5-3570K, который работает в стоке, но скальпирован.

Корпус – типичный «офисник», поэтому крышка будет открытой. Термопаста будет «инновационная» Thermal Grizzly Aeronaut, которая отличается неплохой теплопроводностью, легкостью нанесения и отлично подвержена выдавливанию… Но надо же мне куда-то остатки деть…

Устанавливать кулер не сложно, даже в корпусе. Тут практически все аналогично другим кулерам.

Установленная рамка кулераСначала установлю кулер CR-1000 V2 PRO. Результат тестирования при 27 градусах в комнате в программе AIDA 64 (FPU only):

Отпечаток на подошве кулера такой:

Повторяю тест на новом кулере СА40:

Отпечаток на подошве:

Как видите, плюс/минус – паритет. Я примерно этого и ожидал. Несколько разочаровал лишь сам вентилятор. Я думал, что он будет более производительным. Ну, а в сказки о «магических теплотрубках», я давно не верю.

Таким образом можно сказать, что идет просто плановая смена линейки, которая ничего нового не принесла. Из положительного только отмечу те самые стойки под старые сокеты Intel.

А вот так выглядит работа подсветки (кому интересно):

Вывод

Под не особо горячие процессоры данный кулер брать можно. Его производительность на уровне того же Deepcool AG 400. Они практически одинакового размера, но Deepcool заметно ниже (базовая версия). Тут решает цена. Я брал его на «диких ягодах» за вменяемый ценник. А вот на Озоне цена «не вкусная».