АвтоВАЗ запустил установку панорамной крыши для Lada Azimut прямо на конвейере. Монтаж выполняет автоматизированный комплекс без остановки основной линии.

Подготовка новой модели к серийному выпуску включает не только разработку конструкции, но и настройку производственных процессов. Для Azimut на заводе внедрили отдельный этап сборки.

На главной линии предприятия заработало оборудование для установки панорамной крыши. Кузов автомобиля направляют на отдельный участок, где автоматический манипулятор выполняет монтаж. Это позволяет не прерывать работу конвейера.

Сама операция занимает около четырех минут. Система позиционирует крышу, затем инструменты затягивают крепления с заданным усилием. При отклонении параметров оборудование останавливается и сообщает оператору.

Разработчики создали установку специально под проект Azimut. Производитель рассчитывает, что панорамная крыша с открывающимся люком появится примерно у 40% автомобилей этой модели.

Для выпуска таких кузовов на заводе также внедрили лазерную сварку. Она применяется в ключевых точках, где важна точная геометрия конструкции.

Модель станет первой в линейке бренда с подобной опцией. Серийное производство кроссовера запланировано на текущий год.