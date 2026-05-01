Global_Chronicles
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком
АвтоВАЗ запустил установку панорамной крыши для Lada Azimut прямо на конвейере. Монтаж выполняет автоматизированный комплекс без остановки основной линии.

Подготовка новой модели к серийному выпуску включает не только разработку конструкции, но и настройку производственных процессов. Для Azimut на заводе внедрили отдельный этап сборки. 

Изображение: Лада.Онлайн

На главной линии предприятия заработало оборудование для установки панорамной крыши. Кузов автомобиля направляют на отдельный участок, где автоматический манипулятор выполняет монтаж. Это позволяет не прерывать работу конвейера.

Изображение: Лада.Онлайн

Сама операция занимает около четырех минут. Система позиционирует крышу, затем инструменты затягивают крепления с заданным усилием. При отклонении параметров оборудование останавливается и сообщает оператору.

Изображение: Лада.Онлайн

Разработчики создали установку специально под проект Azimut. Производитель рассчитывает, что панорамная крыша с открывающимся люком появится примерно у 40% автомобилей этой модели.

Процес установки крыши можно посмотреть в VK Видео.

Для выпуска таких кузовов на заводе также внедрили лазерную сварку. Она применяется в ключевых точках, где важна точная геометрия конструкции.

Модель станет первой в линейке бренда с подобной опцией. Серийное производство кроссовера запланировано на текущий год.

#автоваз #lada azimut #панорамная крыша
Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb
