Оглавление

Вступление

Лаборатория берет паузу с ретроклокингом, поскольку было найдено лучшее решение, как сделать апгрейд или собрать современный ПК по минимальной цене с наибольшим объемом оперативной памяти по антикризисной цене. Перед тем, как будет озвучен рецепт самой оптимальной сборки на весну 2026 года, необходимо вспомнить, с чего же все началось и где мы все сейчас оказались.

Итак, перенесемся в середину осени прошлого года. Ничто не предвещало беды, цены на оперативную память, SSD-накопители, видеокарты и другие комплектующие продолжали своё снижение, чтобы в канун Нового года освободить на складах место для новых моделей, которые должны были появиться в грядущем 2026 году. К этому времени многие геймеры, пользователи, а также их родители ждали предновогодних распродаж и снижения цен и откладывали свои накопления для покупки новых ПК.

Но в начале осени IA (Эй-Ай) пузырь вдруг начал бурный рост. К её середине пузырь начал поглощать все складские запасы микросхем памяти трёх основных производителей, а к началу зимы полностью поглотил все объёмы, которые были запланированы на 2026 и последующие годы. Так начался дефицит чипов памяти всех видов: оперативной, видео и твердотельной.

Производители переориентировали производственные линии на благо AI пузыря, в результате розничные цены увеличились в 3-4, а в ряде случаев в 5 и более раз.

Тяжелее всего пришлось оперативной памяти стандарта DDR5-SDRAM. Кто не успел ее купить в ушедшем году, теперь очень сильно жалеет, ведь обычный комплект из пары модулей может выйти дороже PlayStation 5. Для ноутбуков твердотельный накопитель и оперативная память вообще могут составлять половину стоимости всего устройства.

В ряде стран мира наборы DDR5 становятся мерилом товарно-денежных отношений, а лучший подарок на свадьбу — это четырехканальный набор оперативной памяти DDR5-SDRAM, мощный процессор Intel Core Ultra и GeForce RTX 5090 в белом исполнении для невесты. Именно такой тренд был положен на одной из турецких свадеб. А сколько мемов породил данный феномен вообще не счесть.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько реальных примеров роста стоимости DDR5 в сегодняшних реалиях.

Стоимость этого набора G.Skill выросла на момент мониторинга с 32 тысяч до 75 тысяч рублей, а сейчас цена еще выше. Мировые цены также не отстают.

Если вы думаете, что AI кризис затронул только память самого современного стандарта, коей является DDR5-SDRAM, то уже ни для кого не секрет, что подорожала и DDR4-SDRAM, и даже DDR3, которую можно вообще занести в ретро-сегмент. Эта ситуация перевернула пристрастия нуждающихся в апгрейде с ног на голову.

Антикризисное решение

Если ранее предпочтение с 98% вероятностью отдавалось «красному» лагерю для сборок в районе 100 тысяч рублей, и выбор процессоров AMD Ryzen в исполнении Socket AM5 был единственным обоснованным и верным, то сейчас ситуация изменилась.

Восстали из пепла и обрели вторую молодость немолодой LGA 1700 и процессоры Intel Core, которые до кризиса почти не покупали, а теперь это лучшее антикризисное решение. Так как материнские платы в таких сборках поддерживают память стандарта DDR4-SDRAM, которая подорожала не так сильно (в отличие от DDR5-SDRAM), и её было выпущено столько за предыдущие годы, что запасов на барахолках еще должно хватить для тех, кто еще только думает в этом направлении.

Но если DDR5-SDRAM для минимальной конфигурации необходимо хотя бы два модуля по 16 Гбайт, то большинство наборов DDR4 всё же представлено планками по 8 Гбайт, а 16 Гбайт наборы значительно поднялись в цене, поэтому четыре планки по 8 Гбайт де-факто становятся нормой в 2026 году для геймеров с ограниченным бюджетом.

Производители памяти DDR5-SDRAM даже начали выпускать наборы из двух планок памяти, одна из которых является филлером или модулем-пустышкой. Такие ненастоящие модули копируют внешний вид обычной памяти и нужны исключительно для красоты. Они повторяют внешний вид реального модуля памяти, но сами чипы памяти на текстолите у них отсутствуют.

Зато они синхронизируются с RGB-подсветкой и заполняют пустые слоты на материнской плате, не причиняя душевных страданий смотрящему на такой конфиг. Также встречаются и расширенные наборы из четырех «планок памяти», где одна настоящая, а три носят декоративный характер. Впоследствии, когда необходимая сумма будет накоплена для апгрейда, владелец такой системы может докупить один настоящий модуль памяти и перевести систему в настоящий двухканальный режим работы, вынув из слота модуль-пустышку.

Но вся эта ситуация на руку мошенникам, которые уже продают наборы модулей-пустышек по цене реальных, так что будьте бдительны, когда покупаете с рук современные DDR5 комплекты.

В XVIII веке бытовало выражение «Голь на выдумки хитра», вот и сегодня спустя пару веков современные реалии так же подталкивают настоящих энтузиастов и борцов с DRAM кризисом на хитрости.

Кто-то покупает ноутбучную память и демонтирует с неё вожделенные чипы памяти, пересаживая их на китайские PCB под десктопный формат, а кто-то приобретает SO-DIMM – DRAM адаптеры под десктопный формат – для установки ноутбучных модулей памяти в десктопные материнские платы. Такой подход позволяет немного сэкономить, но потерять в производительности: по статистике, такие решения с трудом работают на частотах свыше 5600 МГц.

На первый взгляд, выхода из такой ситуации – когда нужно собрать ПК с 32 Гбайт оперативной памяти и не переплатить в 3-5 раз – нет. А если я скажу, что решение есть, и этот объем памяти может обойтись в 4 – 5 тысяч рублей? А 64 Гбайт за 10 тысяч не хотите, установив ещё и видеокарту RTX с более чем 16 Гбайт видеопамяти за 18–20 тысяч рублей? И все это вместе с 8- или даже 16-ядерным процессором. Это реально, я уже собрал такой конфиг и даже сделал замеры производительности. Но об этом ниже. Вначале изложу сам процесс поиска антикризисного решения.

У такого решения есть два подхода: либо взять видеокарту с большим объёмом видеопамяти, чтобы не было нужды обращаться к оперативной памяти за не вмещающимися в неё текстурами, либо нарастить избыточный объем оперативной памяти, но лучше сразу соединить два этих подхода.

Многие знают, что в серверном сегменте сосредоточены большие объемы оперативной памяти. Серверные материнские платы оснащены восьмью и даже более слотами оперативной памяти – поэтому изучим это направление. Начнем, как ни странно, с SDRAM. Объем самого большого модуля памяти для десктопа был равен 512 Мбайт, в то же время для серверов можно найти планки и по 2 Гбайт.

SDRAM 4 Гбайт одной планкой.

Восемь слотов памяти по 2 Гбайт обеспечат 16 Гбайт, а 16 слотов – заветные 32 Гбайт. Один такой модуль на барахолках стоит около 1600 рублей, 32 Гбайт обойдутся около 13 тысяч рублей. Есть модули и по 4 Гбайт, но из-за ограниченного предложения за один модуль просят до восьми с половиной тысяч рублей.

Можно подумать над таким решением, но материнские SLOT2 платы сильно устарели и не содержат слотов PCI-Express. Идем дальше.

DDR-SDRAM первого поколения выглядит чуть лучше. 2 Гбайт модули можно найти за 1 тысячу рублей, но это выходит дороже, чем DDR3-SDRAM, а 4-гигабайтные модули стоят ещё дороже.

Переходим к DDR2-SDRAM. Здесь уже доступны модули по 8 Гбайт каждый, то есть мы приблизились к объему модуля DDR4-SDRAM. Такие планки можно найти от 800 до 1000 рублей за штуку. Решение интересное, но материнских плат для таких систем очень мало и их стоимость сопоставима с десктопными аналогами. Поэтому идем дальше.

Если присмотреться, можно найти модули памяти стандарта FB-DIMM. Это, по сути, те же самые DDR2 модули, но полностью буферизированные благодаря использованию специальной микросхемы-буфера. Именно на таком типе памяти и будет строится наша самая лучшая антикризисная система с фантастическим соотношением стоимости на 1 Гбайт оперативной памяти. Сам тип памяти был изобретен компанией Intel и предлагает ряд уникальных характеристик по сравнению с традиционными типами памяти.

Обычная память использует параллельный интерфейс подключения, FB-DIMM в свою очередь использует последовательное соединение буферов модулей памяти. Каждый модуль памяти имеет свой буфер, а для передачи данных между модулями применяется соединение «точка-точка», как в шине PCI Express, данные в которой передаются в пакетном режиме. Такая архитектура делает загрузку шины независимой от скорости ввода-вывода оперативной памяти, что позволяет повысить быстродействие и увеличить количество модулей, подключенных к шине, по сравнению с обычной памятью с двумя модулями на канал.

Для FB-DIMM памяти это значение достигает восьми модулей на канал, а в ряде специфических случаев вообще до бесконечности. А если у процессора 2 и более канала памяти, а если использовать пару процессоров? В данной технологии ограничивающим фактором будет размер материнской платы и физическое количество слотов оперативной памяти. Объединенная цепочка FB-DIMM модулей памяти подключается к контроллеру и позволяет запросто подключить без потери производительности любые объемы от 256 Гбайт и выше. При этом идет сложение каналов и модулей памяти, тем самым кратно увеличивается пропускная способность всей системы.

Иными словами, чем больше модулей памяти используется, тем быстрее общая пропускная способность имеющейся памяти. Четыре 8 Гбайт модуля дают производительность, сравнимую с парой модулей DDR4-SDRAM с частотой 2400 МГц при использовании процессора AMD Ryzen на Socket AM4. Мы же будет использовать столько модулей, сколько позволит установить материнская плата.

А теперь самый приятный момент – это стоимость таких модулей памяти. Так как это специфический стандарт, то ажиотажа вокруг него нет, и 8 Гбайт модуль можно приобрести на Авито по цене от 700 рублей, встречаются предложение и дороже: 850, 1000 рублей. Но если брать четыре модуля или восемь, то продавец явно снизит цену за мелкий опт. Только вот думаю после такой статьи цены могут увеличиться. Пока не разобрали, приведу свежие скриншоты из реальных объявлений:

На скриншоте выше 5 модулей памяти, округлим до 4000 рублей, соответственно стоимость одного модуля составляет 800 рублей. Или 32 Гбайт из четырех модулей обойдутся в 3200 рублей – ну не фантастика же!

Вот еще одно предложение из двух модулей объемом 16 Гбайт за 1500 рублей, стоимость одного модуля составляет 750 рубля. И таких предложений хватает, так что можно насобирать любой необходимый объём.

Я приобрел 8 модулей по 8 Гбайт каждый у одного продавца оптом за 5 тысяч рублей. Думаю, до прочтения этой статьи никто даже подумать не мог, что можно купить 64 гигабайта за 5 тысяч рублей. Итого: оптовая цена получилась 625 рублей за одну планку. Маркировка модулей Kingston KTH-XW667/16G.

FB-DIMM модуль памяти объемом 8 Гбайт Kingston KTH-XW667/16G.

К сожалению, на Авито на момент поиска я не смог найти в продаже 16 Гбайт FB-DIMM модулей, но в завершенных сделках такие модули встречаются. Маркировка 16-гигабайтных модулей может быть как Kingston KTH-XW667/32G, так и Kingston KVR667D2Q8F5/32G. Бывают аналогичные модули под брендами Samsung, Micron, Infineon. Последняя цена была 2500 рублей за один модуль объемом 16 Гбайт.

FB-DIMM модуль памяти объемом 16 Гбайт Kingston KVR667D2Q8F5/32G.

Оперативная память к тестам готова, осталось выбрать материнскую плату. У меня уже есть плата с поддержкой данного формата памяти — это небезызвестная Intel Skulltrail или D5400XS Intel Desktop motherboard. Она предлагает четыре слота для оперативной памяти, два разъема LGA 771, четыре разъема PCI-Express x16 и все остальные привычные всем разъемы.

В качестве процессоров используется пара Intel Xeon X5470 с частотой 3333 МГц, с четырьмя ядрами каждый, что суммарно даст привычные восемь ядер. Несмотря на свой возраст, процессор поддерживает все современные инструкции, что позволяет установить Windows 10 на такую систему. C помощью воздушного охлаждения и разгона оба ЦП способны работать на частоте 4200-4300 МГц. Если установить AIO, то можно рассчитывать на цифры ~4800 – 4900 МГц, а наиболее удачные экземпляры способны покорить рубеж в 5 ГГц.

Я установил на процессоры пару башен be quiet! Dark Rock 3, что позволило получить 4.2 Гц на все восемь ядер с пиковой температурой в нагрузке 56°C. Но не могу рекомендовать данную плату к сборке, она выступит лишь в качестве ориентира производительности, так как все графические шины на D5400XS работают в режиме PCI Express 1.1, это особенность диктуется наличием пары микросхем nForce 100 SLI. Тогда как все остальные материнские платы работают в режиме PCI Express 2.0.

Модули памяти установлены в свои слоты, в BIOS материнской платы доступна следующая информация:

Суммарный объем 32 гигабайта, тайминги 5-5-5-18 при частоте 667 МГц, но благодаря разгону итоговая частота оперативной памяти находится на отметке 820 МГц, что с полной буферизацией дает пропускную способность равную 48 Гбайт/сек. Для полной стабильности я увеличил рабочее напряжение с 1.8 В до 1.96 В, что дало возможность понизить все тайминги на одну ступень.

Полная буферизация всего доступного объёма памяти дает моментальный отклик, процессору не нужно тратить такты для подготовки выборки данных нужных ячеек памяти, приходясь по всем столбцам и строкам. Именно за счёт такой технологии достигается производительность на уровне DDR4-SDRAM памяти. Еще одним преимуществом FB-DIMM перед DDR4-SDRAM является скромный нагрев. Выше были представлены фото таких модулей, где видно, что память довольствуется простыми алюминиевыми радиаторами, основная задача которого охлаждать «буфер-чип».

В качестве второй платы, которая и будет задавать тон всему антикризисному решению, выступит материнская плата за 2–3 тысячи рублей – модель Supermicro X7DWA-N. Прямо сейчас можно взять аналог на Авито за 2000 рублей, плюс бонусом идет пара четырёхъядерных процессоров. В принципе, выбор плат сейчас достаточно большой – на все случаи жизни.

Такая плата имеет 8 слотов оперативной памяти, что дает возможность установить 64 Гбайт модулями по 8 Гбайт, либо 128 Гбайт модулями по 16. PCI-Express слоты второго поколения, в них без труда можно установить NVME накопители через райзеры, для этого можно задействовать два нижних x8 PCI-e слота. Если вы опасаетесь за недостаточную пропускную способность SSD-накопителей, просто установите два NVME накопителя через райзеры в нижние два слота и объедините их в RAID-0 массив, тем самым на выходе получатся скорости, не уступающие современным PCI-E x4 Gen4 решениям.

Если же вам хочется еще больше оперативной памяти, можно взять материнскую плату Supermicro модель X7DBE плюс. Прямо сейчас такая стоит около 4 тысяч рублей с двумя процессорами. 16 слотов для оперативной памяти дадут суммарный объём, равный фантастическим 128 Гбайт, вот она настоящая сила FB-DIMM! Суммарный объем, набранный 16 Гбайт модулями памяти, думаю, посчитаете сами.

Но это еще не всё. Если вы LLM-щик, то 1 Тбайт запросто можно получить для обучения абсолютно любых моделей. Вообще 1 Тбайт открывает невероятные возможности для творчества. Для этого подойдет любая плата с четырьмя LGA 771 разъемами, что даст возможность использовать 32 процессорных ядра, 128 линий PCI-Express и очень много памяти. Для этого подойдет модель Supermicro X7DBR-E Server Board или любая другая. Когда-то это был мем, а сейчас реальность.

Пропускная способность полностью буферизированной памяти объемом 1 Тбайт составляет 862 Гбайт/сек. Если бы в таких процессорах была встроенная графика, то этой пропускной способности и объема хватило бы для запуска любых игр без дискретной видеокарты.

Перед финальными тестами осталось выбрать видеокарту и подсчитать суммарные затраты для антикризисного конфига. Одно из условий: видеокарта должна быть современной и относиться к серии RTX. Объем видеопамяти должен быть не менее 16 Гбайт, а лучше больше, чтобы нивелировать пропускную способность шины PCI-Express второго поколения, и при этом стоимость такого решения не должна превышать 20-22 тысячи рублей. Чтобы можно было запускать любые игрушки в Full HD на ультра настройках. Вы скажете – это фантастика, а я скажу вам, что это очередная реальность.

Рецепт прост: идем на Авито и ищем RTX 2080 Ti с 11 Гбайт видеопамяти. Если мониторить предложения, то за 18-20 тысяч можно взять хороший экземпляр.

Желательно, чтобы у видеокарты был хороший VRM. Founders Edition не стоит рассматривать к приобретению, как и Titan RTX, так как понадобится разгон, а карты эталонного дизайна для этого слабо подходят из-за слабого VRM.

Покупаем такую карту и ищем знакомого или сервис, который удвоит объем VRAM с 11 до 22 Гбайт благодаря более емким чипам Samsung. Далее делаем «шунт‑мод», обходя тем самым лимиты по TDP, зашитые в BIOS, увеличиваем напряжение и получаем почти 3 ГГц по GPU c 22-мя гигабайтами на борту. Пора переходить к тестам.

Тестовый стенд

Конфигурация тестового стенда

Процессоры: 2 х Intel Xeon X5470, 4200 МГц, 2 x 4 ядер, LGA 771;

Материнские платы:

Intel «Skulltrail» D5400XS Intel Desktop motherboard, 4 слота памяти, PCI-Express Gen 1.1;

Supermicro модель X7DWA-N, 8 слотов памяти, PCI-Express Gen 2.0;

Оперативная память: Kingston KTH-XW667/16G, FB-DIMM, 8 Гбайт x 8;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2090 Ti Super Cyberpunk 2077 Edition, 22 Гбайт (GeForce 595.79);

Система охлаждения: 2 x Be quiet! Dark Rock 3;

Блок питания: Corsair AX650 Gold, 650 Ватт.

Тип комплектующих Конфиг А «32 ГБ»,

4 планки по 8 Гбайт Конфиг Б «64 ГБ»,

8 планок по 8 Гбайт Если старого ПК нет, Конфиг А «32 ГБ» Оперативная память FB-DIMM 3200 рублей 6400 рублей 3200 рублей Материнская плата 1800 рублей 2000 рублей 1800 рублей Процессоры, тип А 0 рублей, часто идут бонусом с платой 0 рублей, часто идут бонусом с платой 0 рублей, часто идут бонусом с платой Процессоры, тип Б 2x Xeon X5470 6000 рублей 6000 рублей 6000 рублей Кулеры производительные, 2 шт. 3000 рублей 3000 рублей 3000 рублей БП, остался от старого ПК 0 рублей 0 рублей 4700 рублей SSD остался от старого ПК, нужен PCI-E NVME адаптер 700 рублей 1400 рублей 12 000 рублей Корпус, остался от старого ПК 0 рублей 0 рублей 3500 рублей Клавиатура, мышь, остались от старого ПК 0 рублей 0 рублей 2200 рублей Видеокарта RTX 2080 Ti 11@22 Гбайт 26 000 рублей 26 000 рублей 26 000 рублей Итого 40 700 рублей 44 800 рублей 62 400 рублей

Тестирование проводилось в Windows 10 x64 в разрешении Full HD (1080p) с помощью следующего ПО:

Cyberpunk 2077 (Софтклаб/CD Projekt RED), патч 2.31;

Black Myth: Wukong (Game Science/Game Science);

Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft/Ubisoft);

Alan Wake 2 (Remedy/Epic Games);

Doom: The Dark Ages (id Software/Bethesda Softworks);

Indiana Jones and the Great Circle (Machine Games/Bethesda).

Тестовый стенд c 32 Гбайт FB-DIMM и GeForce RTX 2080 Ti @ GeForce RTX 2090 Ti Super c 22 Гбайт.

Результаты тестирования

Уже по результатам данного теста видно, что конфигурация «А» с 8 ядрами и 32 Гбайт немного недотягивает до RTX 4070, а конфигурация «Б» с 64 Гбайт буквально в паре шагов от RTX 4070 Super. Cyberpunk 2077 очень отзывчив на количество процессорных ядер, так что удвоение ядер и памяти еще лучше скажется на производительности. Думаю, такая конфигурация будет быстрее обычной RTX 5070.

Как и в предыдущем тесте, конфигурация «А» с 8 ядрами и 32 Гбайт немного недотягивает до RTX 4070, а конфигурация «Б» с 64 Гбайт чуть-чуть (на 2 FPS) отстаёт от RTX 4070 Super.

Наконец-то RTX 4070 повержена. Конфигурация «А» уверенно выходит вперед, а конфигурация «Б» в данной игре обходит RTX 5070 и немного отстает от RTX 4070 Super. В 2К разрешении разрыв должен увеличиться ещё больше.

Обе конфигурации обошли RTX 4070, но не добрались до следующей ступени в виде RTX 4070 Super.

Doom очень любит тактовую частоту GPU, и в данном случае «шунт-мод» и разгон ядра видеокарты до 2950 МГц сделали свое дело! Это еще раз подтверждает, что для переделки RTX 2080 Ti в RTX 2090 Ti Super лучше использовать видеокарты с хорошим VRM. Конфигурация «А» обошла главный хит 2026 года – RTX 5070, а конфигурация «Б» смогла «сделать» RTX 5070 Ti, у которой меньше VRAM.

Тут всё вернулось на круги своя, Конфигурация «А» выступает практически на уровне RTX 4070, а конфигурация «Б» немного недотягивает до RTX 5070.

Бонус-раунд! Ставим 2К разрешение, хотя у нас задача была собрать максимально бюджетную сборку для Full HD и выкручиваем все настройки на максимум. Дополнительно я добавил конфигурацию с 16 Гбайт оперативной памяти, в виде одной планки DDR5-SDRAM, чтобы наглядно продемонстрировать, во что выльется такой выбор.

Конфигурация «А» сходу обходит RTX 4070 Super с 12 Гбайт видеопамяти, куда не вместились все текстуры, а конфигурация «Б» буквально в шаге от RTX 5070 Ti 16 Гбайт, которая, на минутку, стоит в разы дороже!

Конфигурации с 16 Гбайт оперативной памяти значительно теряют в производительности. RTX 5070 Ti с 16 Гбайт теряет вообще 50%, и в таких условиях 12 Гбайт видеокарты не уступают разве что ускорителям с 8 Гбайт видеобуфером. Дальнейшие комментарии излишни.

Заключение

Настало время «собирать камни», точнее подводить итоги. Использование FB-DIMM как типа оперативной памяти полностью оправдало звание «Лучшего антикризисного решения 2026 года».

Из таблицы выше получается, что если у вас уже есть ПК, то переход на конфиг с 32 гигабайтами обойдется в 40 тысяч рублей. Однако из этой суммы можно вычесть стоимость имеющегося «железа», куда входит связка из материнской платы, процессора, оперативной памяти и видеокарты. А если не покупать два Xeon X5470 за 6 тысяч рублей, а использовать процессоры, которые идут в нагрузку с системной платой, то итоговые затраты могут составить меньше 10 тысяч рублей.

Для конфигурации «Б» с 64 Гбайт оперативной памяти затраты возрастут всего на 4 тысячи рублей. В такой ситуации целесообразно купить второй NVME накопитель и установить его в RAID-0 с уже имеющимся, так можно не потерять в скоростях с вашим NVME накопителем. Я также рекомендую приобрести пару Xeon X5470 и две односекционных AIO, в этом случае прибавка FPS будет еще выше, чем в полученных мною тестах.

Ну а если вы только собираетесь покупать новый ПК, то данное руководство – лучший выбор! За 62 тысячи рублей вы получите производительность сборки, стоимость которой превысит 150 тысяч рублей. Так что задумайтесь, а нужна ли вам DDR5-SDRAM в 2026 году, когда есть FB-DIMM.

Не благодарите. В следующей статье я обещаю рассказать о пользе пары процессоров Xeon X5470, остаёмся на связи!

Максим Романов aka Max1024