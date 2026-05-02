Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей
В цену войдут доставка, гарантия на 8 лет и одно бесплатное ТО.

Стартовал прием заказов на новый российский электромобиль «Атом», ключевые испытания которого ожидаются уже осенью. Рекомендованная стоимость составляет 3 980 000 рублей. Однако с учетом государственной субсидии (по сути, скидки) цена может опуститься до 3 055 000 рублей. За эти деньги автовладелец может рассчитывать на восьмилетнюю гарантию и одно техническое обслуживание за счет производителя. Разумеется, доставка новинки также включена в эту сумму при предзаказе.Изображение: «Атом»/t.me/atom_auto/343?singleУменьшение базовой цены электрокара стало возможным, благодаря государственной программе субсидирования. Скидка в размере 35% действует до конца этого года на все отечественные электромобили. При этом, общая сумма не должна превышать 925 000 рублей. Таким образом, в 2026 году «Атом» можно купить всего за 3 млн рублей.

Новый электрокар создан на уникальной платформе, разработанной для эксплуатации в российских условиях. Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности уровня ADAS 2.0, включая помощник парковки, адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе. «Атом» имеет очень прочный кузовной каркас из стали и несколько подушек безопасности.

Особое внимание разработчики обратили на цифровые системы в автомобиле. Салон оснащен цифровыми зеркалами заднего вида, в руль интегрирован 7-дюймовый сенсорный экран с автоматическим затемнением.

«Атом» выпускается на заводе «Москвич». Первые испытания машины запланированы на осень. Через четыре года предприятие, как ожидается, будет ежегодно поставлять 100 тысяч машин ежегодно.

#россия #импортозамещение #электромобиль #автомобиль #автопром #атом
Источник: kp.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter