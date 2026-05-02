Стартовал прием заказов на новый российский электромобиль «Атом», ключевые испытания которого ожидаются уже осенью. Рекомендованная стоимость составляет 3 980 000 рублей. Однако с учетом государственной субсидии (по сути, скидки) цена может опуститься до 3 055 000 рублей. За эти деньги автовладелец может рассчитывать на восьмилетнюю гарантию и одно техническое обслуживание за счет производителя. Разумеется, доставка новинки также включена в эту сумму при предзаказе. Изображение: «Атом»/t.me/atom_auto/343?singleУменьшение базовой цены электрокара стало возможным, благодаря государственной программе субсидирования. Скидка в размере 35% действует до конца этого года на все отечественные электромобили. При этом, общая сумма не должна превышать 925 000 рублей. Таким образом, в 2026 году «Атом» можно купить всего за 3 млн рублей.

Новый электрокар создан на уникальной платформе, разработанной для эксплуатации в российских условиях. Автомобиль оснащен передовыми системами безопасности уровня ADAS 2.0, включая помощник парковки, адаптивный круиз-контроль и функцию удержания в полосе. «Атом» имеет очень прочный кузовной каркас из стали и несколько подушек безопасности.

Особое внимание разработчики обратили на цифровые системы в автомобиле. Салон оснащен цифровыми зеркалами заднего вида, в руль интегрирован 7-дюймовый сенсорный экран с автоматическим затемнением.

«Атом» выпускается на заводе «Москвич». Первые испытания машины запланированы на осень. Через четыре года предприятие, как ожидается, будет ежегодно поставлять 100 тысяч машин ежегодно.