Оглавление

Вступление

На данный момент существует множество всевозможной бытовой техники для кухни: йогуртницы, блинницы, блендеры, СВЧ-печи, грили, скороварки, мультиварки, яйцеварки,… и этот список можно продолжать бесконечно. При этом я столкнулся с тем, что сейчас некоторые из моих знакомых ничего не готовят дома, а полностью заказывают готовую еду на дом или разогревают полуфабрикаты. Действительно, сейчас кухня и всё с ней связанное – это для фанатов или для тех, у кого есть время и не так много денег, да и сервисы по доставке в основном находятся в крупных городах и не везде доступны. Поэтому люди продолжают готовить еду дома и для кого-то это хобби и приятное времяпровождение.

Не отношу себя к тем, кто любит готовить, но когда приезжают гости, можно пожарить мясо, картошку и сделать что-то по мелочи. Обычно это не занимает много времени, а сложнее всего собраться компании, чтобы группа людей оказалась свободна и могла потратить время на общение. На пустой животик разговор не клеится, поэтому неплохо бы попить и закусить. Заказываешь доставку картошки фри, жареные крылышки или куски курицы в панировке, но получаешь совсем не то, что ожидал. Начнём с того, что страшно себе представить, в каком масле всё жарится. Об этом можно просто не думать, ведь это уже готовый продукт, и немногие задумываются о том, как это приготовлено. Ещё один неприятный момент – хрустящая корочка уже не хрустит. Картошка иногда приезжает мокрая и вялая. Есть такое не очень приятно, поэтому многие предпочитают аэрогриль.

Мне не было дел до такого гриля, поскольку у меня был духовой шкаф с грилем и конвекцией. Можно положить ощипанную птицу на решётку посередине, включить один из режимов гриля с конвекцией, и она достаточно быстро начинает покрываться румяной корочкой. Поэтому к аэрогрилю у меня душа не лежала, но недавно его просто подарили, и я попробовал его в действии. Оказалось, что это устройство может заменить духовку с конвекцией, позволяет быстро и эффективно что-то жарить, а картошка получается хрустящая снаружи и рассыпчатая внутри. Также быстро и просто готовятся всякие куриные запчасти и даже курицу целиком можно без особого труда там зажарить, и она получится хрустящая снаружи и сочная. При этом можно жарить вообще без масла и получить хороший результат.

Сегодня я хотел бы поделиться опытом использования такого аэрогриля – Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л. 6.0 л – это объём внутреннего лотка. Его можно считать средним и для не очень большой компании за один раз можно приготовить порцию картофеля за какие-то 20 минут. Тут сложнее достать картофель, помыть его и порезать. Дальше всё уже проще.

Упаковка и комплектация

Устройство поставляется в крупной картонной коробке. Это оказалась специальная транспортировочная упаковка, поэтому снаружи практически нет никаких опознавательных знаков.

Присутствуют только наклейки с артикулом модели, а все характеристики по весу указаны сбоку. Габариты тоже тут указаны: 453 х 366 х 370 мм, а вес 7.4 кг.

Это транспортировочная упаковка, а внутри уже находится коробка из тонкого плотного картона с цветной полиграфией.

Она уже оборудована пластиковой ручкой сверху для переноски. Тут уже практически с каждой стороны есть различные изображения устройства или какая-то информация.

С одной из сторон можно заметить крупное изображение устройства. В левом верхнем углу есть логотип производителя, а ниже указана модель устройства. Далее следуют четыре пункта, которые описывают ключевые особенности данного аппарата.

Прежде всего это высокая энергоэффективность и скорость приготовления. Автоматический пятискоростной вентилятор, система контроля температуры и девять предустановленных программ.

С противоположной стороны практически то же самое.

Ещё с двух боковин представлена дополнительная информация. На одной из них внизу есть небольшая спецификация.

Сверху и снизу информации не так много, но есть красивые и аппетитные картинки.

Коробка открывается сверху, со стороны ручки. После открытия можно увидеть лист пенопласта с углублением под решётку, которая упакована в пакет.

Под листом пенопласта скрывается аэрогриль, который упакован в мягкий пакет. Внизу находится второй лист пенопласта.

Сбоку внутри можно найти цветной картонный конверт, где спрятаны инструкции, наклейки и книга рецептов.

Четыре наклейки на разных языках объясняют, как примерно нужно готовить тот или иной продукт: какую температуру рекомендуется устанавливать и сколько времени для приготовления требуется.

Для более разнообразного меню есть книга рецептов, но там из нескольких присутствующих языков я не нашёл русского. Рецепты очень разные и теоретически со словарём или переводчиком разобраться можно. Можно, а зачем? Всё есть прямо тут.

Ещё есть инструкция по эксплуатации, а также благодарственная карта, она же гарантийная. Сам производитель даёт солидную гарантию – 2 года. Если подумать, то ломаться тут в принципе нечему: ТЭН и вентилятор.

Ну и сверху в пакете мы уже могли видеть специальную решётку, которая устанавливается в контейнер для приготовления. На неё укладываются продукты для того, чтобы воздух проходил снизу и блюдо готовилось более равномерно.

Она также оснащается антипригарным покрытием, но это не обычный тефлон, а какое-то покрытие, возможно с фтором, которое выдерживает высокие температуры и незначительные механические воздействия.

Внешний вид и особенности

Сам аэрогриль нельзя назвать компактным. Его габариты составляют 400 х 300 х 301 мм, масса – 5.2 кг. Однако это не совсем куб, но похожая на него фигура со скруглёнными гранями.

6 литров – это не весь его объём, а только непосредственно отсека для приготовления, где размещается выдвижная глубокая чаша, в которую устанавливается решётка из комплекта поставки.

В инструкции есть схема устройства конструкции аэрогриля, и в ней нет чего-то необычного.

По своей сути это такая мини духовка-гриль, где установлен вентилятор для обдува горячим воздухом. Корпус устройства изготовлен из белого молочного пластика. Только снизу находится чёрная панель с ножками и отверстиями, а сверху размещена чёрная глянцевая панель с сенсорными кнопками и двумя цифровыми блоками.

Спереди расположена ручка с кнопкой-фиксатором. Она относится к выдвижному лотку. Передняя его панель выполнена в цвет корпуса, а внутри уже используется чёрный пластик и крупная металлическая чаша квадратной формы с антипригарным покрытием. Покрытие аналогично тому, что используется в решётке.

Это тонкий, но твёрдый слой, который покрывает чашу со всех сторон. Передняя панель с ручкой фиксируется при помощи нескольких винтов. Этот лоток задвигается по специальным направляющим в нишу, где внутри всё обрамлено металлическими панелями под нержавейку.

Сзади корпуса расположен чёрный металлический раструб для выхода горячего воздуха. Воздух выходит не в полном объёме, а разогреваясь, циркулирует внутри объёма, но по мере роста давления часть его выходит небольшим потоком. Это самая горячая деталь устройства в работе, и я бы не рекомендовал трогать этот элемент в процессе приготовления, чтобы не получить ожог.

Внутри сверху можно заметить спирали тэна и отверстия, сквозь которые дует вентилятор. Конструкция не такая сложная и элементов тут немного.

Всё сделано аккуратно, качественно и красиво. Зазоры маленькие, материал приятный на ощупь и всё выглядит надёжно. Разумеется, прибор нельзя опускать в воду, а лоток с ручкой во время использования сильно нагревается.

Поэтому после завершения программы, когда блюдо уже готово, с лотком нужно действовать аккуратно и устанавливать его на жароустойчивую подставку.

Из корпуса выходит только достаточно длинный шнур с евровилкой, а все органы управления находятся сверху на сенсорной панели. Разумеется, производитель предусмотрел различные уровни защиты. Например, если выдвинуть лоток во время приготовления вентилятор сразу останавливается и нагрев тэна отключается.

Подключение и работа

Устройство подключается в сеть 220В, после этого раздаётся звуковой сигнал и на панели загорается оранжевая кнопка включения. Звуковая сигнализация у данного аэрогриля достаточно громкая, а звук не очень противный, но настойчивый. Слышно его в любом месте дома.

После нажатия кнопки включения также раздаётся звуковой сигнал и загорается экран. На самом деле это не совсем экран, а сенсорная панель с кнопками и двумя цифровыми блоками.

В левом отображается значение температуры, а в правом – время (таймер). В режиме ожидания часов нет, а в целом было бы неплохо. Также нет таймера отложенного старта, который встречается на других бытовых приборах. В целом всё логично: нет часов – нет таймера запуска.

Остальное тут очень просто. Сенсорной кнопкой выбирается необходимый режим. Далее двумя группами боковых кнопок вверх и вниз устанавливается температура и время. Далее нажимается кнопка «Play» и погнали. Я хотел попробовать приготовить картофель а-ля «по-деревенски» и пожарить курицу.

Картофель просто помыл, нарезал, добавил приправу для картофельных долек, немного масла, и всё перемешал. Кто-то промывает ещё крахмал, но мне было лень. Далее открываем лоток, устанавливаем решётку и засыпаем туда картошку. Лучше всего равномерно её распределить по поверхности, чтобы она оптимальнее обдувалась горячим воздухом. Затем вставляем лоток до щелчка и выбираем нужную программу. Я выбрал аэрогриль, а поскольку ранее подобной техникой не пользовался, то температуру и таймер установил примерно: 220°C и 25 минут.

В духовке на противне у меня она готовится примерно минут 40, если просто включить верхний и нижний нагрев без конвекции. Запустил программу и дальше пошёл заниматься своими делами. Минут через 5 я решил проверить, как идут дела, замерить уровень шума и температуру корпуса во время приготовления.

Программа аэрогриля относится к одному из турбо режимов и вентилятор работает с максимальной скоростью. На рабочие обороты он выходит постепенно, поэтому в начале кажется, что устройство работает тихо. Однако в полноценном режиме на расстоянии 1 м уровень шума составляет 48.7 дБ. Корпус сильно не нагревается. Исключение – это небольшой металлический раструб, откуда частично выходит тёплый воздух.

Как и любой другой бытовой прибор с высокотемпературными нагревательными элементами, при первом использовании происходит их обжиг, который сопровождается характерным запахом. Он не очень интенсивный и быстро проходит, а при повторном использовании прибора его уже нет.

После пяти минут приготовления я просто выдвинул лоток, и устройство сразу остановилось. Вообще более правильно прерывать программу кнопкой паузы, которая совмещена со стартом, но было решено проверить, как работает автоматика защиты. Это примерно, как при работе микроволновой печи открыть дверцу. В данном случае программа не сбрасывается, она просто прерывается или встаёт на паузу, таймер не идёт, вентилятор останавливается и нагревательный элемент отключается.

Через 5 минут приготовления оказалось, что процесс идёт неплохо и 25 минут будет явно много. Поэтому, когда на таймере оставалось 11 минут, всё уже было готово. Картофель получился с хрустящей корочкой снаружи и мягкий, рассыпчатый внутри.

Приготовление курицы происходило примерно также, только минут через 15 я её переворачивал и далее готовил ещё примерно столько же.

Заключение

Изначально я был настроен скептически к такому устройству как аэрогриль. У меня уже была духовка с конвекцией, поэтому просто не видел практического смысла в этом новомодном кухонном аксессуаре. Однако после использования Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л я поменял своё мнение. Это удобный и многофункциональный бытовой прибор, который позволяет быстро приготовить любимое блюдо благодаря высокой мощности.

Сильный поток воздуха, который проходит через нагревательный элемент, практически мгновенно образует корочку на продукте, а дальше он уже готовится внутри этой образовавшейся оболочки. Благодаря этому удаётся добиться корочки и высокой сочности, и основная часть влаги как бы запирается внутри. Горячий воздух идёт сверху, равномерно обволакивая своими потоками готовящееся блюдо, проходит через решётку, отражается от дна ёмкости и также работает снизу. Поэтому иногда продукт можно не переворачивать, особенно если он не плотно утрамбован в ёмкость. Однако ничто не мешает прервать программу, открыть лоток, перемешать содержимое и закрыть лоток обратно. Например, так можно поступить при приготовлении крупного куска мяса или целой курицы.

Сам аэрогриль Cosori изготовлен качественно, всё сделано красиво и аккуратно. Дизайн строгий и простой, для максимальной совместимости с кухней. Управление очень простое и понятное. Жаль, нет инструкции на русском языке и русифицированной книги рецептов. Это всё не такие большие проблемы, ведь в сети полно разнообразных рецептов, а здесь их просто нужно адаптировать по температуре и времени приготовления. На первых этапах, возможно, придётся экспериментировать со временем приготовления, но потом можно привыкнуть. Например, я думал, что картошка будет жариться 25 минут при температуре 220°C, но по факту ушло менее 15 минут на мою порцию.

Аэрогриль не очень большой и занимает меньше места, чем микроволновка. Кстати, у него есть функция разогрева, которая хорошо работает. Не так быстро, как микроволны, но по качеству и вкусу получается совсем другое. Также аэрогриль может заменить обычный гриль. Раньше сэндвичи я делал в обычном гриле, но теперь, попробовав один раз, мне понравилось, как они получаются в аэрогриле. Все функции не удалось испытать, но в целом устройством я остался очень доволен и теперь можно часто готовить хрустящую картошку без тонны масла или радовать гостей сочной и хрустящей курицей.

Шашлык? Нет, его всё же лучше готовить на обычном мангале, где-то на природе.

Наши читатели могут приобрести Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л в магазине компании на Ozon.

Андрей Понкратов aka wildchaser