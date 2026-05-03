Министерство промышленности и торговли Росси исключило из перечня товаров для параллельного импорта комплектующие для персональных компьютеров (ПК) и ноутбуки от крупных иностранных производителей, включая Acer, Asus, Intel, HP и других. Об этом сообщает издание «РБК Новости» со ссылкой на нормативные документы. Источник изображения: AcerВ новом приказе ведомства из списка разрешённых товаров для ввоза в рамках параллельного импорта убрали в основном производителей ноутбуков, процессоров, видеокарт, кулеров и устройств хранения – SSD, HDD и других накопителей.

Само решение, как утверждают в ведомстве, принято исходя из анализа ситуации на рынке. Ожидается, что внесённые изменения вступят в силу 27 мая 2026 года, то есть уже в этом месяце.

При этом параллельный импорт по-прежнему будет существовать, просто теперь из разрешённых товаров исключили ряд брендов. Список товаров, разрешённых для параллельного импорта, строго регулируется российским правительством и зависит в том числе от того, имеются ли на территории страны аналоговые решения от местных производителей.