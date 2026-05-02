Элитная снайперша пытается защитить свою семью от безжалостного врага из прошлого в новом экшн-фильме

Компания Well Go USA Entertainment представила эксклюзивный трейлер боевика «Семь снайперов», цифровой релиз которой запланирован на июнь 2026 года. В фильме рассказывается история мести и выживания, где отставная элитная снайперша и её дочь оказываются под прицелом смертоносной фигуры из прошлого главной героини.

Изображение: Well Go USA Entertainment

По сюжету снайпер в исполнении Радхи Митчелл (Radha Mitchell) живёт спокойной жизнью в австралийской глуши вместе с дочерью. Их покой нарушает безжалостный военачальник, который возвращается, чтобы отомстить. Героиня собирает свою старую команду и готовится защищать семью в напряжённом противостоянии.

Изображение: Well Go USA Entertainment

Изображение: Well Go USA Entertainment

Хронометраж фильма составляет 88 минут, картина получила рейтинг R. Создатели обещают необычный подход к экшн-сценам. Перестрелки в фильме отличаются тактической точностью, а персонажи пытаются предвидеть угрозу до того, как она настигнет их. Действие разворачивается на больших дистанциях, что создаёт постоянное напряжение.

Режиссером ленты выступила Сандра Скиберрас (Sandra Sciberras). Сценарий написал Эндрю О'Киф (Andrew O'Keefe). Главные роли исполнили Радха Митчелл (Radha Mitchell), известная по фильму «Человек в огне», Иоан Груффадд (Ioan Gruffudd) из «Фантастической четверки», Аннабель Вулф (Annabelle Wallis) и Райан Квантен (Ryan Kwanten) из сериала «Настоящая кровь». Тим Рот (Tim Roth), звезда «Криминального чтива» и проектов Marvel, сыграл злодея по прозвищу Дракон (Dragon).