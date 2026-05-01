kosmos_news
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
В создании моделей Synergy M и Synergy X производителю ГК «Тракт» помогал крупнейший государственный медиахолдинг России ВГТРК.

Отечественный производитель технических, программных и аппаратно-программных решений «Тракт» представил первый российский микшер. Это устройство для «смешивания» звука из разных источников (микрофоны, компьютеры) в один или несколько сигналов. Простыми словами, это центр управления, который позволяет сделать громче голос, тише музыку, убрать шумы и соединить всё это в единый качественный звук.Изображение: ГК «Тракт»Новая техника, как ожидается, будет применяться на региональных радиостудиях и мобильных/передвижных телевизионных станциях, сообщает издание «Ведомости». Отмечается, что ранее отечественные микшерные пульты изготавливали еще в СССР, но устаревшее оборудование прекратили использовать и заменили зарубежными аналогами. Теперь же в рамках стратегии импортозамещения в России появились собственные решения.

ГК «Тракт» разработала две модели пультов Synergy (M и X). В создании техники принимала участие государственная медиакорпорация ВГТРК, которая и будет крупнейшим и заказчиком устройств.

Микшер реализован в формате моноблока: он компактный и объединяет в одном корпусе входные каналы, блоки обработки сигнала (эквалайзеры, эффекты), фейдеры управления и мастер-секции. «Тракт» также разработал системы автоматизации радиовещания, которые совместимы с Synergy.

На сайте производителя сказано, что мини-версия Synergy особо будет востребована небольшими региональными радиостудиями, в том числе входящими в структуру ВГТРК. Эта конкретная модель поддерживает 10 автоматизированных фейдеров и технику работы со слоями (создание звука путем наложения нескольких звуковых дорожек).

Ожидается, что до осени российские микшеры с импортозамещенными программным обеспечением и компонентами поступят в студии ВГТРК в 21 городе.

#россия #техника #электроника #импортозамещение #микшерные пульты #музыкальное оборудование
Источник: vedomosti.ru
