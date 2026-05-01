Global_Chronicles
Casio выпустила 2 новые коллаборационные модели часов G-Shock по мотивам фильма «Мандалорец и Грогу»
Casio представила две новые коллаборационные модели часов G-Shock. В линейку вошли версии на базе GM-2100 и BA-110 с тематическим оформлением.

Casio продолжает делать тематические G-Shock и теперь связывает их с новой лентой по вселенной Star Wars. Для коллаборации с фильмом «Star Wars: The Mandalorian and Grogu» («Мандалорец и Грогу») компания взяла два уже знакомых корпуса и оформила их под главных героев. 

Изображение: Casio

Коллекция состоит из двух часов: G-Steel GM-2100 и Baby-G BA-110. GM-2100 оформлен в духе брони из бескара, с кованым металлическим безелем, с фирменной ударозащитной конструкцией корпуса и гибридным аналогово-цифровым дисплеем. BA-110 получил ярко-зеленую расцветку в отсылке к Grogu, более компактный корпус Baby-G с ударопрочной архитектурой и многослойный циферблат с несколькими отдельными дисплеями.   

Изображение: Casio

Каждая модель идет в паре со складной картой Bounty Hunter ID, которая в разложенном виде показывает данные персонажа, а благодаря встроенным магнитам складывается в жесткую подставку для часов. Для G-Shock это первый случай, когда подобный трансформирующийся элемент кладут в коробку с коллаборацией.   

Изображение: Casio

К запуску часов Casio подготовила рекламный ролик про отца и дочь, идущих на показ фильма, но сами продукты остаются простыми по идее: компания берет два проверенных дизайна, наносит тематическое оформление и добавляет коллекционный элемент для фанатов.

#часы #casio #star wars #g-shock #ba-110 #gm-2100
Источник: notebookcheck.net
