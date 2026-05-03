«Хищник. Спуск в преисподнюю» («Bone Keeper»), 2025

Очередные фантастические ужасы и очередная «вольница» наших локализаторов. Ибо никакого Хищника тут нет.

Это довольно малобюджетный фильм, который старается выглядеть дороже, чем есть на самом деле. С самого начала будет серьезный минус для фильма ужасов: нам раскроют «личину» этого монстра.

Примерно 400 тысяч лет назад, на Землю упал метеорит, который содержал «на борту» инопланетное существо.

И вот оно на Земле прижилось в глубокой пещере недалеко от места падения. В 70-х годах прошлого века, один учёный-разоблачитель мифов залез в пещеру и стал ее снимать изнутри. Он стал очередной жертвой этого осьминогообразного чудища. Затем, поиски продолжила его дочь, которая также пропала. И в наши дни по следу пошла уже внучка того ученого. Собрали небольшой отряд под предводительством двух спелеологов и поехали в тот район.

А по пути еще прихватили известную блогершу, которая сразу прониклась идеей снять пещеру, где пропадают люди. Ну, вы понимаете, чем все дело закончилось…

Я бы не назвал фильм совсем плохим. Нет, тут вполне приемлемый сценарий, который стоило бы доработать в некоторых местах. Ибо несуразность происходящего уж слишком банальна (хотя и не нова для подобных фильмов ужасов). Также нельзя не сказать, что местами фильм копирует другие, более известные картины: «Спуск» и «Нечто». А один момент уж сильно напоминает ситуацию из фильма «Чужие» (сон Рипли, где она «рожает» монстра). Не сказать, что плагиат, но аналогии напрашиваются. Но опять же, для недорогого проекта это нормальная ситуация. Хуже то, что актеры тут просто не могут играть. И это делает фильм очень печальным. Словно набрали двоечников из театрального училища. Из известных актеров тут на втором плане снялся Джон Рис-Дэвис. Остальных вижу впервые.

На безрыбье, данный фильм посмотреть можно.

«Невеста!» («The Bride!»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comОчень странный фильм, который можно назвать фантастической драмой.

В основе лежит «приключение» некоего чудовища Франкенштейна. Который уже прожил много-много лет, но одиночество его убивает. Он хочет себе такую же подругу. Реализовывать сей «проект» будет в первой половине ХХ века безумная ученая. И вроде бы такие фильмы уже были. Но вот конкретный вариант… Как бы помягче это сформулировать…

Как-будто сценариста слишком долго держали взаперти. Не давали перо и бумагу (или смартфон). И потом, когда он добрался до «средств производства», то махом выплеснул все свои идеи. В один сценарий. Посудите сами. Будущей невестой Франкенштейна (да, этот зомби принял фамилию создателя) стала Ида, девушка весьма «нетяжелого» поведения.

Но перед ее смертью, в нее вселяется дух Мэри Шелли, той самой, что и написала роман о Франкенштейне. Мало того, за девицей охотится и мафия. Ведь Ида хотела всю схему по торговле «живым товаром» рассказать полиции. Кроме того, за каким-то испугом, все приправлено вставками с танцами и музыкой.

Да еще и сверху щедро присыпали реально воинственным феминизмом… Вот этот «винегрет» и портит сюжет. Если из него выбросить совершенно ненужные ингредиенты, то фильм стал бы лучше. Но что имеем…

Актерский состав неплохой. Роль самого Франкенштейна исполнил Кристиан Бэйл. Его невесту сыграла (очень даже недурно) Джесси Бакли. На второстепенных ролях засветились Питер Сарсгаард и Пенелопа Крус. Даже нашлась маленькая роль для Джейка Джилленхола.

Фильм трудно рекомендовать к просмотру. Но трудно и отговаривать. Он крайне специфичный, как пицца с ананасами. «Попробуйте сие блюдо» и сами решите.



