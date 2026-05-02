Global_Chronicles
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Энтузиаст разработал систему охлаждения на базе элементов Пельтье для видеокарт.

Термоэлектрические модули (элементы Пельтье) периодически всплывают в проектах энтузиастов, но далеко не каждый решается строить вокруг них полноценную гибридную систему охлаждения.  В новом проекте автор YouTube-канала TrashBench пошел именно по этому пути, собрав с нуля как силовую часть для управления элементами, так и комбинированную систему жидкостного охлаждения. 

Источник изображения: YouTube - TrashBench

В основе проекта лежит несколько мощных элементов Пельтье, размещённых между холодной частью системы, которая непосредственно отводит тепло от процессора с помощью жидкостного охлаждения, и горячей частью, для которой используются два 360‑мм жидкостных радиатора.  Такая схема позволяет максимально разгрузить горячую сторону модулей, используя большую площадь радиаторов и два контура жидкостного охлаждения для рассеивания тепла.

Для управления термоэлектрическими модулями YouTube-блогер использует самодельные DC‑контроллеры, позволяющие гибко регулировать подаваемое напряжение и мощность.  Это важно, так как элементы Пельтье чувствительны к режиму работы: при избыточной мощности растет нагрев горячей стороны и энергопотребление, а при недостаточной — падает эффективность охлаждения.

Помимо двух готовых 360‑мм жидкостных систем охлаждения в составе компьютера используется отдельный настраиваемый контур, который объединяет основные узлы и даёт больше свободы при прокладке трубок и размещении радиаторов. Такой комбинированный подход совмещает простоту использования готовых решений с возможностями полностью настраиваемой водяной системы, что особенно важно при работе с несколькими источниками тепла и высокой общей тепловой нагрузкой. Автор проект отмечает, что подобные конфигурации на базе элементов Пельтье остаются нишевым вариантом для опытных пользователей и требуют аккуратной настройки. Тем не менее, этот пример демонстрирует, какие возможности открываются при сочетании термоэлектрических модулей, мощных жидкостных радиаторов и точного управления питанием, когда целью является максимально низкая температура и необычная конфигурация охлаждения.

#охлаждение видеокарт #rtx 4060 #rtx 3070 #жидкостное охлаждение #trashbench #пельтье
Источник: tomshardware.com
