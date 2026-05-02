С механической трансмиссией, что, учитывая основной рынок сбыта автомобилей марки Cadillac, весьма сомнительное решение.

Премиальный автомобильный бренд Cadillac концерна General Motors является незаслуженно недооценённым на всех рынках, кроме родного американского и китайского. На фоне тяжёлого положения, в котором по собственному недомыслию оказались европейские автобренды, General Motors стал активнее продвигать Cadillac, и, в частности, выставил под этим именем собственную команду в гонках Формулы-1.

Этот сезон Формулы-1 стал для Cadillac дебютным, и по такому случаю компания представила крайне ограниченную серию седанов CT5-V Blackwing, состоящую всего из 26 экземпляров. Под капотом у эксклюзивных авто расположился 6,2-литровый двигатель с приводным нагнетателем, который инженеры General Motors раскочегарили до мощности 695 лошадиных сил и крутящего момента 911 Нм.

Оба этих показателя совсем чуть-чуть, практически на уровне погрешности превосходят стандартный CT5-V Blackwing, однако конкретно в этом автомобиле важны не его технические характеристики, а именно эксклюзивность. На порогах расположились накладки с надписью Cadillac Formula 1 Team, на передних дверях — логотипы F1, а сама машина предлагается только в матовом чёрном исполнении и в максимальной комплектации с приводом на заднюю ось. Что до трансмиссии, то здесь реализовано крайне нестандартное и, возможно, даже спорное решение для американского автопрома: 6-ступенчатая «механика».

Производитель пока не поделился информацией о динамических характеристиках, но исходя из опубликованных значений мощности и крутящего момента нетрудно догадаться, что автомобиль если и будет быстрее, то лишь на десятые, если вовсе не на сотые доли секунды. И то, только при условии, что его масса не увеличилась.