Аппарат ROV C 4000 достиг дна Средиземного моря на глубине более 2,4 километра. За несколько погружений он сделал 86 тысяч снимков и извлёк из обломков торгового судна XVI века керамические кувшины и другие предметы.

Французские военные моряки и подводные археологи исследовали затонувший корабль Camarat 4, обнаруженный при плановой съёмке дна. Корабль лежит на глубине, где давление в 150 раз выше атмосферного, темно и холодно. Человек работать там не может.

Для этих цели привлекли телеуправляемый аппарат ROV C 4000, способный погружаться на глубину до 4 километров. Операторы на поверхности управляют им через кабель, наблюдая за происходящим по видео в реальном времени. Спуск занимает почти час.

Аппарат оснащён усиленной конструкцией, стабилизирующей системой и точными манипуляторами. Он делает до восьми снимков в секунду, позволяя строить 3D-модель затонувшего объекта. В ходе миссии собрано 86 тысяч изображений.

Французский морской офицер подчеркнул, что работать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить хрупкие артефакты и не поднять осадок. Манипуляторы рассчитаны на минимальное усилие. С их помощью удалось поднять керамические кувшины, не разбив их.

Ведущий археолог проекта Марин Саданиа отметила, что письменных источников о торговых судах XVI века почти нет, и каждый поднятый предмет — ценнейшая информация для истории мореплавания. Керамическая находка, по словам специалистов, стала одним из самых глубоких артефактов, когда-либо поднятых с затонувшего французского судна. Археолог Франка Чибеккини добавила, что видимость на такой глубине отличная — не верится, что это больше двух километров.

Глубоководная археология долгое время оставалась уделом батискафов с пилотами, но сегодня роботы начинают вытеснять людей из самых опасных зон. С помощью этого аппарата удалось сделать то, на что рискнул бы пойти лишь очень отчаянный акванавт.