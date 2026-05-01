This_is_the_way
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Аппарат ROV C 4000 достиг дна Средиземного моря на глубине более 2,4 километра. За несколько погружений он сделал 86 тысяч снимков и извлёк из обломков торгового судна XVI века керамические кувшины и другие предметы.

Французские военные моряки и подводные археологи исследовали затонувший корабль Camarat 4, обнаруженный при плановой съёмке дна. Корабль лежит на глубине, где давление в 150 раз выше атмосферного, темно и холодно. Человек работать там не может.

Для этих цели привлекли телеуправляемый аппарат ROV C 4000, способный погружаться на глубину до 4 километров. Операторы на поверхности управляют им через кабель, наблюдая за происходящим по видео в реальном времени. Спуск занимает почти час.

Аппарат оснащён усиленной конструкцией, стабилизирующей системой и точными манипуляторами. Он делает до восьми снимков в секунду, позволяя строить 3D-модель затонувшего объекта. В ходе миссии собрано 86 тысяч изображений.

Французский морской офицер подчеркнул, что работать нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить хрупкие артефакты и не поднять осадок. Манипуляторы рассчитаны на минимальное усилие. С их помощью удалось поднять керамические кувшины, не разбив их.

Ведущий археолог проекта Марин Саданиа отметила, что письменных источников о торговых судах XVI века почти нет, и каждый поднятый предмет — ценнейшая информация для истории мореплавания. Керамическая находка, по словам специалистов, стала одним из самых глубоких артефактов, когда-либо поднятых с затонувшего французского судна. Археолог Франка Чибеккини добавила, что видимость на такой глубине отличная — не верится, что это больше двух километров.

Глубоководная археология долгое время оставалась уделом батискафов с пилотами, но сегодня роботы начинают вытеснять людей из самых опасных зон. С помощью этого аппарата удалось сделать то, на что рискнул бы пойти лишь очень отчаянный акванавт.

#франция #корабль #археологические находки #глубоководные беспилотники #глубоководные исследования #глубоководный робот #rov c 4000
Источник: interestingengineering.com
Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
В Китае прекратили лицензирование роботакси после инцидента с Baidu
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
