Global_Chronicles
Ученые зафиксировали эффект «отрицательного времени» прохождения фотонов света через рубидий
Группа физиков из Университета Торонто провела эксперимент с фотонами и облаком атомов рубидия. Частицы света проходили сквозь среду так, что по средним показателям покидали облако до того, как в него входили.

Физики заметили этот парадокс еще три десятилетия назад, но долгое время не придавали ему значения. Согласно расчетам, фотон, проходящий через резонансную среду, должен задерживаться в ней. Однако измерения показывали обратное — частица прибывала раньше ожидаемого времени. 

В новой работе физики из Университета Торонто под руководством Эфраима Штейнберга использовали облако атомов рубидия и фотоны с четко определенной энергией. Атомы находились в резонансе с частицами света — энергия фотона временно переходила к атомам, возбуждая их. Большинство фотонов при этом рассеиваются в случайных направлениях и не проходят насквозь.

Та часть фотонов, которая все же проходит сквозь облако, ведет себя необычно. Если рассчитать среднее время прибытия, предполагая движение со скоростью света, то реальные фотоны приходят заметно раньше. Настолько раньше, что по средним показателям они проводят внутри облака отрицательное количество времени. Иначе говоря, они выходят до того, как входят.

Читайте: Пространство‑время в теории Эйнштейна описали через «замороженные» структуры гравитации      

Физики не измеряли фотоны непрерывно. В квантовой физике прямое наблюдение меняет систему — если бы они точно фиксировали положение фотона в каждый момент, то сам эффект исчез бы. Вместо этого команда измеряла параметры атомов во время прохождения фотона, чтобы определить, находилась ли энергия частицы внутри облака. Ученые связывают эффект с формой светового импульса. Через облако с большей вероятностью проходят ранние компоненты волнового пакета, тогда как остальные чаще рассеиваются. Это смещает среднее время прибытия и дает наблюдаемое расхождение во времени.

Эксперимент подтвердил: отрицательное время — не артефакт измерений, а реальное явление.

#квантовая физика #фотоны #отрицательное время #атомы рубидия
Источник: phys.org
Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
