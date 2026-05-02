goldas
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
Компания Microsoft стала рекомендовать пользователям устанавливать 32 ГБ ОЗУ для беспроблемной работы ОС Windows 11

Компания Microsoft опубликовала обновлённый документ, в котором изложены общие черты, по мнению компании, лучших игровых ПК на базе Windows 11. Среди перечисленных характеристик Microsoft делает замечание о конфигурации оперативной памяти. В документе указывается, что 16 ГБ — это базовый объём для современного ПК, описывая его как хорошую отправную точку. Однако компания рекомендует геймерам стремиться к большему объёму, предлагая 32 ГБ для игровых ПК. Больший объём оперативной памяти значительно упрощает запуск нескольких задач одновременно, но вызывает вопросы о целесообразности будущих планов Microsoft по внедрению оптимизаций в операционную систему.

Источник: TechPowerUp

В эпоху дефицита DRAM, затрудняющего энтузиастам покупку дополнительной оперативной памяти, многие обращаются к более оптимизированным операционным системам, таким как дистрибутивы на базе Linux или даже macOS. Microsoft теперь рекомендует 32 ГБ памяти, заявляя, что это помогает, если используется Discord, браузеры или инструменты для потоковой передачи одновременно с играми.

Ранее Microsoft обещала устранить многие жалобы пользователей, такие как плохая оптимизация памяти в своей операционной системе, но эти исправления до сих пор не реализованы. Между тем, наличие большего объема оперативной памяти является одним из единственных решений для беспроблемной работы системы. Остается вопрос, насколько потребители готовы увеличить объем оперативной памяти и мириться с текущей работой Windows 11, вместо того чтобы рассматривать альтернативную ОС.

#microsoft #windows 11 #windows #оперативная память #озу #оперативная память 32 гб
Источник: techpowerup.com
