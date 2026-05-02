This_is_the_way
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
Блогер Тайлер Фивер разрезал старый хэтчбек 1988 года пополам мощным лазером, убрал лишнее и установил мотор от электрического мотоцикла. В получившуюся конструкцию размером с тележку из супермаркета каким‑то образом поместились два сиденья.

Тайлер Фивер, ведущий канала Prop Department, решил сделать самую и так, не слишком привлекательную машину ещё более нелепой. За основу он взял Ford Festiva — один из самых маленьких серийных автомобилей в истории. Сначала из салона вынесли всё лишнее, а особо стойкие детали замораживали жидким азотом. Затем мощный лазер и ЧПУ‑станок разрезали кузов прямо посередине. Луч был такой силы, что прожег металл и ушёл в бетонный пол.

Источник: Youtube-канал «Prop Department»

Родной двигатель в урезанную модель не влезал. Вместо него поставили компактный электромотор от мощного электровелосипеда. Руль оказался слишком широким и мешал жать на педаль тормоза. Проблему решили просто: рулевую колонку распилили пополам, получив нечто вроде половинки руля Tesla.

Новую панель приборов с фарами, зеркалами и сигналом напечатали на 3D‑принтере. Всё это питалось от отдельного 12‑вольтового аккумулятора. После сборки и жёлтой покраски Тайлер выехал на улицы Нашвилла. Машина легко вписалась в поток, заехала на парковку и привлекла внимание прохожих. Сзади нашлось место даже для пассажира. Правда, в очень сжатой позе.

Весь выпуск посвящённой поделке блогера. Источник: Youtube-канал «Prop Department»

Проект Тайлера Фивера — это, на первый взгляд, «слабоумие и отвага», подкупающее своей инженерной наглостью. Конечно, о безопасности речи не идёт, и любой удар превратит эту тележку в гармошку. Но вот насчёт слабоумия, наверно, стоит поспорить. Сам факт, что она едет, поворачивает и тормозит, вызывает уважение.

#youtube #блогер #youtube-блогер #курьезные новости #cамая узкая машина #ford festiva #prop department
Источник: popsci.com
