Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Игра в раннем доступе разошлась тиражом в 250 тысяч копий.

В минувший четверг пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era официально добралась до виртуальных прилавков в формате игры в раннем доступе. На текущем этапе новинка ещё весьма ограничена в функциональности и геймплейных возможностях, но изголодавшимся по качественным играм данного жанра геймерам и этого хватило с избытком.

Так, представители студии Unfrozen сообщили о том, что всего за первые сутки с момента открытия раннего доступа Heroes of Might and Magic Olden Era разошлась тиражом в 250 тысяч копий и полностью окупила расходы на собственную разработку на текущий момент.

Источник изображения: Unfrozen / Hooded Horse.

К сегодняшнему дню Heroes of Might and Magic Olden Era собрала уже более полутора тысяч отзывов только на русском языке, из которых 90% — положительные. Это значит, что даже в незавершённом состоянии новинка кратно превосходит значительную часть современных де-юре «релизных» проектов от крупных разработчиков.

Напомним, что в Olden Era мы отправляемся в прошлое и возвращаемся на планету Энрот, но на доселе не фигурировавший в «Героях» континент Джадам. Тем, кто играли в Might and Magic VIII, этот континент, конечно, знаком, но, как мы знаем по истории серии, аудитории «Героев Меча и Магии» и базовых «Меча и Магии» пересекаются достаточно редко.

#ubisoft #hooded horse #heroes of might and magic olden era #unfrozen
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter