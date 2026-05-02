Игра в раннем доступе разошлась тиражом в 250 тысяч копий.

В минувший четверг пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic Olden Era официально добралась до виртуальных прилавков в формате игры в раннем доступе. На текущем этапе новинка ещё весьма ограничена в функциональности и геймплейных возможностях, но изголодавшимся по качественным играм данного жанра геймерам и этого хватило с избытком.

Так, представители студии Unfrozen сообщили о том, что всего за первые сутки с момента открытия раннего доступа Heroes of Might and Magic Olden Era разошлась тиражом в 250 тысяч копий и полностью окупила расходы на собственную разработку на текущий момент.

К сегодняшнему дню Heroes of Might and Magic Olden Era собрала уже более полутора тысяч отзывов только на русском языке, из которых 90% — положительные. Это значит, что даже в незавершённом состоянии новинка кратно превосходит значительную часть современных де-юре «релизных» проектов от крупных разработчиков.

Напомним, что в Olden Era мы отправляемся в прошлое и возвращаемся на планету Энрот, но на доселе не фигурировавший в «Героях» континент Джадам. Тем, кто играли в Might and Magic VIII, этот континент, конечно, знаком, но, как мы знаем по истории серии, аудитории «Героев Меча и Магии» и базовых «Меча и Магии» пересекаются достаточно редко.