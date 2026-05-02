kosmos_news
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Сайты, которые не входят в утвержденный властями перечень («белый список»), оказались недоступны.

Несколько жителей Московской области столкнулись с проблемами при открытии сайтов на домашнем интернете. Сообщается, что некоторые столичные (и соответственно подмосковные) провайдеры ввели систему «белых списков» — уже не на мобильном интернете, а на домашнем. Таким образом, интернет-ресурсы, не входящие в утвержденный регуляторами перечень всегда доступных сайтов, не открываются.

Изображение: нейросеть qwenЖительница Щелковского района Подмосковья в разговоре с изданием «Газета.ру» упомянула свой провайдер «Всем Wi-Fi», который работает исключительно по «белому списку». По ее словам, проблемы с доступом ко всем другим сайтам появились 1 мая. Служба поддержки пояснила, что такое решение будет действовать в период «майских праздников». Сообщается, что эта инициатива не конкретно компании «Всем Wi-Fi», а распоряжение «вышестоящего провайдера». Российский государственный телеканал RT написал, что подобные ограничения для своих абонентов внедрил провайдер Istranet.

Издание «Код Дурова» также подтвердило, что в столице и Подмосковье на домашнем интернете работают только сайты из «белого списка». Другие сервисы просто не открываются. Издание не поясняет, какие конкретно провайдеры ввели данные ограничения.

Такое решение не является чем-то новым для жителей некоторых регионов России. В конце марта стало известно, что в Ростове-на-Дону тестируют введение «белого списка» на домашнем интернете.

#россия #интернет #москва #ограничения #московская область #домашний интернет
Источник: kod.ru
