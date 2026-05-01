Космолог Марсело де Оливейра Соуза из Бразилии проанализировал траекторию астероида 2001 CA21, который пересекает орбиты Земли и Марса под углом 5 градусов. Получилось, что в 2031 году можно долететь до Красной планеты за 33–56 дней, а всё путешествие туда-обратно займет около 153 дней. Это быстрее нынешних пяти–одиннадцати месяцев.

Сейчас добраться до Марса можно только в окно, которое случается раз в 26 месяцев. Перелёт занимает от пяти до одиннадцати месяцев. Свет проходит это расстояние за 12,5 минут, но техника, пока что, летит намного медленнее. Космолог Марсело де Оливейра Соуза из Бразилии предложил ориентироваться не на баллистические расчёты, а на реальный объект — астероид 2001 CA21. Он движется по устойчивой орбите с наклоном 5 градусов и регулярно сближается с обеими планетами. Если выстроить маршрут в плоскости этого астероида, то в 2031 году конфигурация небесных тел будет особенно удачной.

По расчётам, полёт с Земли до Марса займет 33 или 56 дней в зависимости от выбранной схемы. Обратный путь тоже впишется в динамически согласованную траекторию. Общая продолжительность миссии составит около 153 дней (около 5 месяцев) или 226 дней в альтернативном варианте. Это почти вдвое быстрее классических схем.

Автор признает, что в работе не учтены реальные ограничения: масса корабля, тип двигателя, запасы топлива, радиационная защита экипажа. Но сам принцип выбора оптимальной плоскости орбиты заслуживает внимания. Если удастся совместить технологический прогресс с таким «астероидным коридором», первый пилотируемый полёт на Марс может состояться раньше, чем прогнозируют.

Это не готовый план миссии, а новая баллистическая идея, которая при детальной проверке может дать существенную экономию времени и топлива. Даже если эксперимент не сократит путешествие вдвое, а лишь на 30 процентов, для пилотируемого полёта это снижение радиационной нагрузки и психологического давления. Пока у человечества нет корабля для такого перелёта, но сама концепция заслуживает внимания.