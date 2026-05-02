Компания объявила о сворачивании линеек TX2 и Xavier, которые использовали память LPDDR4. Рынок DRAM продолжает лихорадить, и производитель переводит разработчиков на новые платформы Orin и Thor с LPDDR5. Приём последних заказов закроется 1 июля 2026 года.

NVIDIA сворачивает производство одноплатных компьютеров Jetson TX2 и Xavier. Под удар попали модели, выпускавшиеся с 2017 по 2020 год, которые оснащались оперативной памятью LPDDR4. Именно этот тип памяти сейчас в остром дефиците.

Корень проблемы — общий кризис на рынке DRAM. Крупные производители, включая Samsung, сворачивают выпуск LPDDR4X, переключаясь на более маржинальную LPDDR5. Спрос на старую память при этом остаётся высоким — её по‑прежнему требуют автомобильная электроника, промышленные контроллеры и недорогие устройства. Вот какие модули Jetson попадают под завершение производства:

Jetson TX2 NX (4 и 8 ГБ)

Jetson TX2i (все версии)

Jetson AGX Xavier (32 ГБ и Industrial)

Jetson Xavier NX

График прекращения поддержки уже опубликован. Все новые заказы на эти продукты уже являются безотзывными и невозвратными (NCNR). Последние заказы принимаются до 1 июля 2026 года. Окончательная отгрузка продукции состоится 15 июля 2027 года. NVIDIA рекомендует клиентам мигрировать на современные платформы Jetson Orin и Thor, которые базируются на LPDDR5. Однако и здесь цены растут. Аналитики предупреждают, что 2027 год может стать ещё более тяжёлым для рынка памяти.

NVIDIA поступает логично с точки зрения бизнеса, но для разработчиков встраиваемых решений это серьёзная проблема. Придётся перепроектировать платы и закладывать больший бюджет. Рыночный тренд ясен: дешёвое «железо» уходит в прошлое.