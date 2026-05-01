Casio представила модель Pro Trek PRW-61D-2, в которой использовала визуальные мотивы феномена Dragon Eye на японской горе Хатимантай в сочетании с сапфировым стеклом и улучшенной подсветкой.

Линейка часов Pro Trek обычно делает акцент на функциональности, но PRW-61D-2 заметно выделяется оформлением. Здесь Casio явно отталкивается от образа Dragon Eye и переносит его на циферблат и безель, а заодно дорабатывает материалы и подсветку.

Casio Pro Trek PRW-61D-2 построена на базе уже знакомой платформы PRW-61, но получает новый циферблат и безель, вдохновленные природным феноменом Dragon Eye на японской горе Хатимантай. Текстурированный рисунок напоминает тающий снег и лед, а темно-синий безель визуально поддерживает кольцо воды вокруг этого образования.

Модель относится к более дорогому сегменту серии Pro Trek и сохраняет набор функций: солнечную подзарядку Tough Solar, радиосинхронизацию Multi Band 6 и блок Triple Sensor с высотомером, барометром, компасом и термометром. Помимо этого, в наличии мировое время, секундомер, таймер обратного отсчета, будильник и водонепроницаемость до 100 метров.

Casio меняет и материалы. В PRW-61D-2 используется сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся заводная головка и корпус из биосмолы, а ремешок из биоматериала на основе углеродного волокна обеспечивает жесткость и долговечность. Циферблат, стрелки и индексы получили заметный слой люминесцентного покрытия, подсветка охватывает и аналоговую часть, и цифровой дисплей, что повышает читаемость в темноте. Ожидаемая цена составляет около 79 200 иен (эквивалентно ≈₽ 36960 по курсу ЦБ РФ на 01.05.2026), продажи в Японии стартуют в мае, информация о глобальном релизе пока не заявлена.