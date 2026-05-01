Global_Chronicles
Casio выпустила часы Pro Trek PRW-61D-2 с текстурированным узором, имитирующим тающий снег и лед
Casio представила модель Pro Trek PRW-61D-2, в которой использовала визуальные мотивы феномена Dragon Eye на японской горе Хатимантай в сочетании с сапфировым стеклом и улучшенной подсветкой.

Линейка часов Pro Trek обычно делает акцент на функциональности, но PRW-61D-2 заметно выделяется оформлением. Здесь Casio явно отталкивается от образа Dragon Eye и переносит его на циферблат и безель, а заодно дорабатывает материалы и подсветку.

Изображение: Casio

Casio Pro Trek PRW-61D-2 построена на базе уже знакомой платформы PRW-61, но получает новый циферблат и безель, вдохновленные природным феноменом Dragon Eye на японской горе Хатимантай. Текстурированный рисунок напоминает тающий снег и лед, а темно-синий безель визуально поддерживает кольцо воды вокруг этого образования.

Изображение: Casio

Модель относится к более дорогому сегменту серии Pro Trek и сохраняет набор функций: солнечную подзарядку Tough Solar, радиосинхронизацию Multi Band 6 и блок Triple Sensor с высотомером, барометром, компасом и термометром.  Помимо этого, в наличии мировое время, секундомер, таймер обратного отсчета, будильник и водонепроницаемость до 100 метров.

Читайте: Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей                

Изображение: Casio

Casio меняет и материалы. В PRW-61D-2 используется сапфировое стекло с антибликовым покрытием, завинчивающаяся заводная головка и корпус из биосмолы, а ремешок из биоматериала на основе углеродного волокна обеспечивает жесткость и долговечность.  Циферблат, стрелки и индексы получили заметный слой люминесцентного покрытия, подсветка охватывает и аналоговую часть, и цифровой дисплей, что повышает читаемость в темноте.  Ожидаемая цена составляет около 79 200 иен (эквивалентно ≈₽ 36960 по курсу ЦБ РФ на 01.05.2026), продажи в Японии стартуют в мае, информация о глобальном релизе пока не заявлена.

Читайте: Новые G-Shock от Casio получили дизайн с миниатюрной стеклянной бутылкой Coca-Cola. Casio представила лимитированную серию часов G-Shock в сотрудничестве с Coca-Cola.            

#casio #наручные часы #dragon eye #pro trek #prw-61d-2 #драконий глаз
Популярные новости

Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
В Google TV появятся ИИ-функции Gemini
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
Металлоискатель нашёл в Дании редкую золотую брошь железного века
В Китае прекратили лицензирование роботакси после инцидента с Baidu
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
