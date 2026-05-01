Институт ядерной энергетической безопасности при Академии наук КНР разработал мобильный ядерный энергомодуль. Установка на шасси способна выдавать 10 мегаватт мощности.

Китайские исследователи из Хэфэйского института физических наук под руководством академика У Ицаня создали прототип мобильной ядерной энергоустановки. Она смонтирована на грузовом шасси и выдаёт 10 мегаватт электроэнергии. По словам разработчиков, агрегат может питать дата-центр средней мощности для ИИ-задач. Ключевая особенность, по заявлениям разработчиков, — это её длительный ресурс. Установка работает десятилетиями «без дозаправки». При этом они отмечают, что поставили безопасность на первый план, при проектировании.

Изображение:Gemini ai

Систему назвали «ядерным банком питания» (Nuclear Power Bank). По замыслу, такие агрегаты должны решать проблему «страха батарей». То есть отказа от использования аккумуляторов в пользу других источников питания по причине «конечности» заряда. В отличие от аккумуляторов, ядерный источник не нужно ставить на зарядку.

Потенциальные применения включают электроснабжение удалённых районов и островов, аварийное резервирование энергоснабжения в спецсредах, а также судовая энергетика. В перспективе её могут использовать в космических системах и для питания центров обработки данных, где критична бесперебойность.

Источник фото: interestingengineering.com

У Ицянь уверен, что ядерные системы следующего поколения должны быть доступными, гибкими и интеллектуальными. Он упомянул весь спектр: от микроваттных ядерных батарей для кардиостимуляторов до мегаваттных источников для океанских исследований и космоса. Отдельно академик отметил симбиоз атомной энергетики и ИИ. С одной стороны, стабильный мощный атом нужен для растущего энергопотребления нейросетей. С другой — сам ИИ меняет научные методы в ядерной отрасли, ускоряя проектирование новых установок.

По данным Китайской ассоциации ядерной энергетики, в стране эксплуатируются 59 коммерческих ядерных блоков. В 2025 году они выработали 467,7 млрд кВт·ч, что составляет почти 5% всего энергопотребления. Китай занимает второе место в мире по выработке атомной электроэнергии после США. Проект пока на стадии испытаний. Команда ищет полигон для реальной обкатки прототипа.

Заявка на мобильный 10-мегаваттный реактор выглядит смело, особенно с учётом западных проблем с малыми модульными реакторами. Принципиально важно, что китайцы сразу ставят во главу угла безопасность на источнике. Однако, что под этим подразумевается, а также степень проработанности проекта остаются неясными. Тем не менее сама идея съёмного ядерного блока для отдалённых районов определённо имеет смысл.