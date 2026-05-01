Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
Институт ядерной энергетической безопасности при Академии наук КНР разработал мобильный ядерный энергомодуль. Установка на шасси способна выдавать 10 мегаватт мощности.

Китайские исследователи из Хэфэйского института физических наук под руководством академика У Ицаня создали прототип мобильной ядерной энергоустановки. Она смонтирована на грузовом шасси и выдаёт 10 мегаватт электроэнергии. По словам разработчиков, агрегат может питать дата-центр средней мощности для ИИ-задач. Ключевая особенность, по заявлениям разработчиков,  — это её длительный ресурс. Установка работает десятилетиями «без дозаправки». При этом они отмечают, что поставили безопасность на первый план, при проектировании.

Изображение:Gemini ai

Систему назвали «ядерным банком питания» (Nuclear Power Bank). По замыслу, такие агрегаты должны решать проблему «страха батарей». То есть отказа от использования аккумуляторов в пользу других источников питания по причине «конечности» заряда. В отличие от аккумуляторов, ядерный источник не нужно ставить на зарядку.

Потенциальные применения включают электроснабжение удалённых районов и островов, аварийное резервирование энергоснабжения в спецсредах, а также судовая энергетика. В перспективе её могут использовать в космических системах и для питания центров обработки данных, где критична бесперебойность.

Источник фото: interestingengineering.com

У Ицянь уверен, что ядерные системы следующего поколения должны быть доступными, гибкими и интеллектуальными. Он упомянул весь спектр: от микроваттных ядерных батарей для кардиостимуляторов до мегаваттных источников для океанских исследований и космоса. Отдельно академик отметил симбиоз атомной энергетики и ИИ. С одной стороны, стабильный мощный атом нужен для растущего энергопотребления нейросетей. С другой — сам ИИ меняет научные методы в ядерной отрасли, ускоряя проектирование новых установок.

По данным Китайской ассоциации ядерной энергетики, в стране эксплуатируются 59 коммерческих ядерных блоков. В 2025 году они выработали 467,7 млрд кВт·ч, что составляет почти  5% всего энергопотребления. Китай занимает второе место в мире по выработке атомной электроэнергии после США. Проект пока на стадии испытаний. Команда ищет полигон для реальной обкатки прототипа.

Заявка на мобильный 10-мегаваттный реактор выглядит смело, особенно с учётом западных проблем с малыми модульными реакторами. Принципиально важно, что китайцы сразу ставят во главу угла безопасность на источнике. Однако, что под этим подразумевается, а также степень проработанности проекта остаются неясными. Тем не менее сама идея съёмного ядерного блока для отдалённых районов определённо имеет смысл. 

#китай #атомная энергетика #дата-центр #перспективные разработки #атомная батарейка #заряд #мобильная аэс
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter