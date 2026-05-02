Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
LG представила 45-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear Evo 45GX950B.

В этом году LG уже выпустила несколько игровых мониторов: 27-дюймовый, 39-дюймовый и 32-дюймовый. Теперь компания обновила 45-дюймовую модель. 

Изображение: LG

Новинка заменила предыдущую версию 45GX950A. По умолчанию монитор выдает картинку в разрешении 5120 на 2160 пикселей с частотой 165 Гц. При этом сохранилась технология Dual Mode. Она позволяет снизить разрешение до 5120 на 1080 пикселей, но поднять частоту обновления до 330 Гц.

Показатели яркости различаются в зависимости от режима. В стандартных условиях панель достигает 275 нит, а при отображении HDR-контента значение увеличивается до 1300 нит на небольших участках экрана.

Изображение: LG

Главное отличие от предшественника — встроенный процессор. Он масштабирует контент с любого устройства до разрешения 5K2K. При этом мощность динамиков снизилась с 10 до 7 Вт. Предыдущая модель вышла под индексом A, новая получила индекс B.

В Японии цена устройства составила 329 800 иен, но компания уже снизила ее до 259 800 иен (эквивалентно ≈₽ 121250 по курсу ЦБ РФ на 02.05.2026). Дата старта продаж и цена для других рынков пока неизвестны.

#lg #oled #игровой монитор #5k2k #dual mode #ultragear evo 45gx950b
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter