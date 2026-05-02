LG представила 45-дюймовый игровой OLED-монитор UltraGear Evo 45GX950B.

В этом году LG уже выпустила несколько игровых мониторов: 27-дюймовый, 39-дюймовый и 32-дюймовый. Теперь компания обновила 45-дюймовую модель.

Новинка заменила предыдущую версию 45GX950A. По умолчанию монитор выдает картинку в разрешении 5120 на 2160 пикселей с частотой 165 Гц. При этом сохранилась технология Dual Mode. Она позволяет снизить разрешение до 5120 на 1080 пикселей, но поднять частоту обновления до 330 Гц.

Показатели яркости различаются в зависимости от режима. В стандартных условиях панель достигает 275 нит, а при отображении HDR-контента значение увеличивается до 1300 нит на небольших участках экрана.

Главное отличие от предшественника — встроенный процессор. Он масштабирует контент с любого устройства до разрешения 5K2K. При этом мощность динамиков снизилась с 10 до 7 Вт. Предыдущая модель вышла под индексом A, новая получила индекс B.

В Японии цена устройства составила 329 800 иен, но компания уже снизила ее до 259 800 иен (эквивалентно ≈₽ 121250 по курсу ЦБ РФ на 02.05.2026). Дата старта продаж и цена для других рынков пока неизвестны.