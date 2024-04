Фото из открытых источников

В настоящее время в мире насчитывается сотни различных специальных подразделений как армейских, так и ведомственных. Какой спецназ самый крутой в мире? Достаточно сложный вопрос, ответа на который нет. Все дело в том, что каждый специальный отряд предназначен для решения присущих ему задач.

К тому что же представитель определённой страны будет нахваливать именно свой спецназ. Израильтянин скажет, что круче израильских спецподразделений в мире нет. Гражданин Швейцарии заверит, что самый крутой именно спецназ швейцарской армии (как ни странно, но у нейтралов тоже есть армейский спецназ). Одно точно известно, что российские специальные подразделения являются одними из лучших в мире. Доказано временем!

А вот американцы заверяют, что самым лучшим является именно спецназ армии США. Американцы уверены, что их отряд Delta Force никто не сможет остановить. Публикация на эту тему когда-то появилась на страницах популярного в США политико-аналитического издания 19FortyFive.

Кстати, эксперты данного издания нахваливали своих "Зелёных беретов". Потом очередь дошла и до "Дельты". Уже бы определились...

Снайпер отряда "Дельта". Фото из открытых источников

Подразделение известно именно под обозначением Delta Force, на сами военнослужащие отряда называют себя Combat Applications Group, CAG, D-Boys, Dark Side, the Other Side of the Fence, Task Force Green или просто Unit. Официальное название – Первый оперативный отряд специального назначения армии США "Дельта". Это группа специальных операций первого уровня. Чтобы сохранить секретность документов армейского бюджета, это подразделение часто называют армейскими секционными элементами (ACE).

Американский спецназовец. Фото из открытых источников

Основные задачи отряда

Delta Force прекрасно справляется с освобождением заложников, целенаправленным уничтожением или захватом террористов, рейдовыми мероприятиями и ближним боем, сбором разведывательных данных, партизанской войной и охраной особо важных персон. Подразделения Delta Force постоянно находятся на боевом дежурстве и могут быть оперативно переброшены для развёртывания в любой уголок земного шара.

Американские спецназовцы. Фото из открытых источников

Операции "Дельты", которые не засекречены

Считается, что именно этот отряд стал основным элементом в операции по устранению Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ* (организация запрещена на территории России).

Никогда не уклоняясь от перестрелок, отряд "Дельта" провёл множество операций в Ираке и Афганистане. Довольно примечательная статистика – к 2009 году уровень потерь в отряде составил 20%, а половина операторов, направленных воевать в Ирак получили "Пурпурное сердце". Кроме того, "Дельта" также участвовала в сражении в сомалийской столице Могадишо в 1993 году. Экранизацией этого сражения стал фильм "Падение Чёрного ястреба".

История появления группы "Дельта"

В 1970-х годах Армия США стала заинтересована в создании собственной группы специальных операций, которая могла бы сама проводить рейды против противника. Дело в том, что армейский спецназ ­– "Зелёные береты", не всегда принимал участие в таких мероприятиях. "Зелёные береты" были созданы для обучения местных подразделений и ведения боевых действий рядом с ними. То есть армейский спецназ США прежде всего предназначен для ведения партизанской войны.

В 1977 Пентагон поручил полковнику Чарли Беквиту, который служил в спецназе и некоторое время проходил службу в британской SAS, сформировать новое более специализированное боевое подразделение.

Американские спецназовцы. Фото из открытых источников

Следующие два года Беквит занимался созданием отряда, который должен был быть сосредоточен на борьбе с терроризмом и операциях, которые остальным отрядам спецназа дались бы с трудом. Беквит и его подчинённые разработали полугодичную программу отбора добровольцев. Учебный процесс и тесты заставляют кандидатов в отряд выполнять сложные марш-броски и другие задачи, которые готовят будущих спецназовцев морально и физически.

В 1980 году на "Дельту" была возложена непростая миссия. Спецназовцы должны были спасти 33 американских заложников, удерживаемых в Тегеране. Операция известна под названием "Орлиный коготь". И эта операция завершилась провалом. Основная часть оперативников так и не смогла добраться до здания с заложниками. Но в "Дельте" усвоили горькие уроки, извлечённый из провального мероприятия.

Организация отряда "Дельта"

Считается, что Delta Force структурно состоит из нескольких дивизионов (эскадронов), разделённых на"войска". Каждый из дивизионов имеет в своём составе три отряда (роты специального назначения), предназначенные для штурмовых действий. Кроме того, имеются тайный разведывательный дивизион, авиационная эскадрилья, а также подразделения обеспечения (медицинские, разведки и связи).

Боец отряда "Дельта". Фото из открытых источников

Кто может стать сотрудником "Дельты"

Для того, чтобы стать оператором Delta Force, необходимо пройти достаточно длительный и трудный путь. Отбор открыт для тех военнослужащих, которые имеют звания Специалист (Е-4) и Капитан (Е-3). Стажёр должен быть не младше 21 года. Большинство кандидатов, прошедшие отбор состоят либо в полку рейнджеров, либо в рейнджерах с квалификацией, либо в армейском спецназе. Многие из этих людей имеют за плечами боевые операции в Ираке и Афганистане.

Процесс отбора сопровождается тяжелейшими марш-бросками на большие расстояния по незнакомой местности. Затем стажёр проходит очень сложный этап оценки умственных способностей, включающий психологические интервью и выступления перед досками. Этот отбор проходят лишь около 10% от каждого учебного класса.

Если кандидат прошёл этап отбора, то стажёр приступает к шестимесячному курсу обучения операторов Delta Force. Он состоит из нескольких блоков развития навыков, начиная от ближнего боя и зачистки зданий, заканчивая вскрытием замков и изготовлением самодельной взрывчатки. Существует даже курс обучения навыкам шпионажа, который, вероятно схож с курсом для агентов ЦРУ.