На выставке Computex 2024 была представлена одна из новейших материнских плат MSI Z790 PROJECT ZERO PLUS, предназначенная для экстремального разгона процессоров Intel. В ней используется CAMM2, альтернатива SO-DIMM для ноутбуков, и она плотно прилегает к материнской плате. MSI разработала это решение памяти совместно с Intel. Его условное название Mini_CUDIMM, а плата Z790 PROJECT ZERO PLUS поддерживает процессоры Intel Core 12-го поколения и выше.

Как и радиаторы с магнитным креплением для памяти на новой Z790 PROJECT ZERO PLUS, этот радиатор входит в стандартную комплектацию материнской платы. CAMM расшифровывается как Compression Attached Memory Module. Изначально он был разработан для замены SO-DIMM в ноутбуках, объединяя двухканальную конфигурацию в единое решение. В настоящее время он используется в основном для высокоскоростной памяти для компьютерных игр, начиная со скоростей DDR5-8400.

MSI считает, что любители разгона смогут увеличить скорость по сравнению со стандартными модулями DDR5, что не может не радовать. Каждый модуль поддерживает до 128 ГБ, так что емкости тоже хватит. «Эти оптимизации позволяют осуществлять экстремальный разгон, обеспечивая непревзойденную производительность для энтузиастов, стремящихся к совершенству», - пишет MSI в пресс-релизе.

Как и положено плате PROJECT ZERO от MSI, Z790 PROJECT ZERO PLUS также включает в себя все основные разъемы на нижней стороне материнской платы, предлагая чистый и элегантный внешний вид, который еще больше повышается благодаря CAMM2, устраняющей необходимость в расположении планок DDR5.