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dima0782
The Talos Principle 2 появится на консолях и ПК 2 ноября
Она будет доступна для ПК, PS5 и Xbox Series X|S

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Уже через месяц вы сможете сыграть в долгожданное продолжение андеграундного инди-хита The Talos Principle. The Talos Principle 2 выйдет для ПК (через Steam и Epic Games), PlayStation 5 и Xbox Series X|S 2 ноября, и вы можете получить научно-фантастическую головоломку с 10-процентной скидкой, если оформите предварительный заказ до даты запуска. Если вы еще не играли в оригинальную игру, то до 3 октября вы можете приобрести ее вместе с DLC Road to Gehenna в Steam со скидкой 90%.

В The Talos Principle 2 человечество уже вымерло, и наше место в мире заняли роботы, созданные по нашему образу и подобию, способные мыслить и испытывать эмоции. По сюжету машины исследуют таинственную мегаструктуру, и вам, как игроку, придется решать сложные лазерные загадки, чтобы продвигаться вперед, участвуя при этом во внутриигровых диалогах о сознании, любви и будущем нашего вида.

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фото: vgtimes.ru

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Приятно осознавать, что игра выйдет в этом году, однако ее издатель, компания Devolver, недавно перенесла выход еще нескольких игр на 2024 год. Среди них - Skate Story, стилизованная игра про скейтбординг, действие которой разворачивается в подземном мире, а главным героем является демон из стекла. Игры The Plucky Squire, Stick it to the Stickman, Anger Foot и Pepper Grinder также были отложены и теперь должны появиться в продаже в следующем году.

#игры #the talos principle 2 #презентация игры
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