Мишустин: правительство РФ направит развитие криптовалют в «цивилизованное русло»
Сегодня Михаил Мишустин (премьер-министр РФ) сделал короткое заявление, в котором говорится, что правительство намерено защитить своих граждан, владеющих криптовалютой. Правительство планирует принять ряд мер, чтобы владельцы криптовалют чувствовали себя максимально комфортно и знали свои права.
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В настоящее время интерес к криптовалютам только растет, как и сам рынок криптовалют. Поэтому правительство РФ хочет максимально взять под контроль данный рынок. В рамках регулирования планируется внести множество изменений в Налоговый кодекс.
По словам премьер-министра РФ правительство работает над тем, чтобы рынок криптовалют был направлен в правильное русло, и цифровые финансовые активы были признаны имуществом. Если эти правки будут внесены, то владельцы криптовалют смогут отстаивать интересы в суде.
Однако, хочется напомнить, что летом 2020 года был принят закон, в котором Госдума ограничила использование криптовалют. Депутаты запретили пользоваться и расплачиваться ею на всей территории России.
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