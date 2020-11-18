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По мнению профессора Нуриэля Рубини из Нью-Йорского университета, который предсказал ипотечный кризис 2008-2009 годов, будущее Биткоина и банковских счетов туманно. Он также заявил, что в течение 3 лет они станут просто ненужными для мира.

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В ближайшее время, по его мнению, в банковской системе произойдет революция, и они внедрят свою собственную цифровую валюту, например, цифровой юань. Данная цифровая валюта быстро вытеснит остальную криптовалюту, а также все платежные системы.

Нуриэль Рубини с недоверием относится к биткоину, так как считает, что данная валюта не безопасна и не децентрализованна. Одним из главным недостатков биткоина является то, что он плохо масштабируется. Например, платежная система Visa может осуществлять 25 тысяч транзакций в секунду, а биткоин всего лишь 5 транзакций в секунду.

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Профессор также добавил, что биткоин можно рассматривать только как инструмент для сбережения ваших средств, потому что он имеет ограниченную эмиссию. Биткоину не так просто обесцениться, поэтому есть смысл хранить ваши средства в данной цифровой валюте.

Рубини не верит в ценность других криптовалют и в ноябре этого года заявил, что стоимость Ethereum вскоре опустится до 0.

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