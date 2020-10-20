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Интересные находки с Aliexpress - зажигалка с фонариком 2 в 1, робот-пылесос, ирригатор и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательные, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!

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Зажигалка с фонариком Jobon 2 в 1

Зажигалка с регулировкой пламени и встроенным фонариком. Полностью металлическая. Поставляется в подарочной упаковке. При заказе от 2 шт. действует дополнительная скидка 3 %. 


Цена: US $13.59

Робот-пылесос iLife v7s plus

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Робот-пылесос с искусственным интеллектом поможет вам сделать дом более чистым. Имеет три режима работы: автоматический, фиксированный и крайний. Объем пылесборника 0.3 л. Уровень шума: 51 дБ. Пылесос с легкостью преодолевает препятствия. После уборки самостоятельно возвращается на базу для подзарядки. На данную модель сейчас действует скидка 56%.

Цена: US $146.66

Блендер Xiaomi

Портативный блендер от Xiaomi со скоростью вращения 21 000 оборотов в минуту. Корпус изготовлен из поликарбоната и полипропилена, ножи — из нержавеющей стали. Объем 400 мл. Оснащен индикатором состояния. Есть защита от низкого заряда. 

Цена: US $29.13

Тример для одежды 

Машинка-тример для одежды от именитого бренда легко уберет с поверхности ткани торчащие ворсинки и скатавшиеся волокна, вернет вашей одежде гладкость и прежний вид. Благодаря компактным размерам и встроенному аккумулятору машинку удобно носить с собой. 

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Цена: US $14.59

Ирригатор Xiaomi

Портативный ирригатор с 4 режимами работы, в каждом из которых вода подается под разным давлением. Резервуар для воды объемом 200 мл. Устройство помогает бережно ухаживать за всей полостью рта. Устройство можно наполнять обычной водой из-под крана или специальной жидкостью для ополаскивания рта. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч.

Цена: US $42.92

Отпариватель Xiaomi 

Портативный отпариватель бережно разгладит вашу одежду без повреждения ткани. Благодаря компактному размеру и малому весу его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в путешествие или деловую поездку. 

Цена: US $32.76

Увлажнитель воздуха

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Бесшумный увлажнитель воздуха компактного размера поможет создать оптимальный микроклимат и обеспечит необходимую влажность в помещении. Особенно полезен в отопительный сезон, когда воздух в помещении слишком сухой. 

Цена: US $9.20

Купоны и скидки от Xiaomi 



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