Интересные находки с Aliexpress - зажигалка с фонариком 2 в 1, робот-пылесос, ирригатор и другое
AliExpress - онлайн площадка с колоссальным ассортиментом товаров, где цены более привлекательные, чем в магазинах. Сегодня я вам расскажу про лучшие находки, которые точно будут вам полезны. Итак, начнем!
Зажигалка с фонариком Jobon 2 в 1
Зажигалка с регулировкой пламени и встроенным фонариком. Полностью металлическая. Поставляется в подарочной упаковке. При заказе от 2 шт. действует дополнительная скидка 3 %.
Цена: US $13.59
Робот-пылесос iLife v7s plus
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Робот-пылесос с искусственным интеллектом поможет вам сделать дом более чистым. Имеет три режима работы: автоматический, фиксированный и крайний. Объем пылесборника 0.3 л. Уровень шума: 51 дБ. Пылесос с легкостью преодолевает препятствия. После уборки самостоятельно возвращается на базу для подзарядки. На данную модель сейчас действует скидка 56%.
Цена: US $146.66
Блендер Xiaomi
Портативный блендер от Xiaomi со скоростью вращения 21 000 оборотов в минуту. Корпус изготовлен из поликарбоната и полипропилена, ножи — из нержавеющей стали. Объем 400 мл. Оснащен индикатором состояния. Есть защита от низкого заряда.
Цена: US $29.13
Тример для одежды
Машинка-тример для одежды от именитого бренда легко уберет с поверхности ткани торчащие ворсинки и скатавшиеся волокна, вернет вашей одежде гладкость и прежний вид. Благодаря компактным размерам и встроенному аккумулятору машинку удобно носить с собой.
Цена: US $14.59
Ирригатор Xiaomi
Портативный ирригатор с 4 режимами работы, в каждом из которых вода подается под разным давлением. Резервуар для воды объемом 200 мл. Устройство помогает бережно ухаживать за всей полостью рта. Устройство можно наполнять обычной водой из-под крана или специальной жидкостью для ополаскивания рта. Емкость встроенного аккумулятора 2200 мАч.
Цена: US $42.92
Отпариватель Xiaomi
Портативный отпариватель бережно разгладит вашу одежду без повреждения ткани. Благодаря компактному размеру и малому весу его удобно использовать не только дома, но и брать с собой в путешествие или деловую поездку.
Цена: US $32.76
Увлажнитель воздуха
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Бесшумный увлажнитель воздуха компактного размера поможет создать оптимальный микроклимат и обеспечит необходимую влажность в помещении. Особенно полезен в отопительный сезон, когда воздух в помещении слишком сухой.
Цена: US $9.20
Купоны и скидки от Xiaomi
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