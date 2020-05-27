Интересные находки с AliExpress, на которые стоит обратить внимание - ЦАП с портом для быстрой зарядки, IP-камера в виде робота, Smart TV Xiaomi Mi Box S и другое
Mcdodo: ЦАП с портом для быстрой зарядки
Несмотря на компактные размеры перед вами полноценный ЦАП с разрешением звука до 96 кГц/24 бита. Весит всего 15 гр. Поддерживает быструю зарядку. Его удобно носить с собой. Пользователи отмечают в своих комментариях отличное качество и превосходный звук за данную стоимость.
Цена: US $12.89
Умная IP-камера в виде робота
IP-камера, которую можно установить в любой комнате, устройство похоже на игрушку-робота. Поддерживает подключение к WI-FI и дистанционное управление через приложение на вашем смартфоне или планшете. Умеет вращаться на 3600. Высокочувствительная камера обеспечивает качественную картинку как в ночном, так и дневном режиме. Оснащена датчиком движения, благодаря этому вы сможете получать видео-оповещение если кто-то находится в помещении. Есть двухсторонняя связь, благодаря которой вы сможете общаться с родными в режиме реального времени.
Обувь для плавания
Тапочки предназначены для защиты ног от травмирования. В них удобно не только ходить по острым камням, но и плавать, а также использовать вместе с ластами. Выполнены из качественного материала, не натирают ноги, подойдут как взрослым, так и детям.
Цена: US $3.99 - 4.99
Smart TV Xiaomi Mi Box S
рекламаСегодня трудно представить жизнь без телевизора. Чтобы всегда быть в курсе событий вв курсе событий, вам потребуется медиаплеер Xiaomi Mi Box S, который превратит ваш обычный телевизор в настоящий центр развлечений. Работает под управлением Android 8.1. Вы сможете не только просматривать качественное видео в 4K, но и играть в игры, пользоваться Google Assistant и Netflix, слушать музыку, общаться с друзьями в интернете, смотреть Online TV и многое другое.
Цена: US $65.20
Универсальный пульт
рекламаУниверсальный инфракрасный пульт для телевизора, тюнеров, приставок и т.д. с одновременной поддержкой трех устройств. Имеет 45 кнопок. После замены батареек настройки не сбрасываются. Питается от 2 батареек ААА.
Цена: US $2.18
Портативный кондиционер
Если вам не нравится страдать от летней жары и томиться в духоте, вам поможет портативный кондиционер, эксплуатация которого обходится очень дешево. Это хорошая находка для рабочего места, дачи, спальни. Вам необходимо только налить воду в бак и подключить к розетке. Есть красочная подсветка, можно использовать в качестве ночника.
Цена: US $20.96 - 23.64
Матрас-мешок
Уникальный матрас-мешок, простой и легкий в использовании. Вам необходимо лишь надуть его. В сложенном виде вес составляет 1 кг. Изготовлен из плотной ткани. Матрас-мешок удобно использовать на пляже, в парке, в горах и т.д.
Цена: US $12.79
Умная индукционная плита от Xiaomi
Компактная индукционная плита от компании Xiaomi, которая обеспечит быстрое приготовление пищи. Плита экономичная, нагрев начинается только при соприкосновении с посудой, благодаря этому прогревается только пища и посуда, а не сама плита. Для плиты подойдет любая посуда, к которой примагничивается магнит. Есть несколько режимов готовки, а также специальное приложение для смартфона.
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Цена: US $39.49
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