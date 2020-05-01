Ультратонкий планшет для черчения станет для вас незаменимым помощником. При помощи удобного гаджета вы сможете создавать потрясающие рисунки и чертежи. Встроенные светодиоды подсвечивают ткань и делают ее практически прозрачной. Предусмотренно несколько режимов яркости. Размер: 33,8x23,8x0,35.





Цена: US $9.76 - 13.55

Интересная находка на АлиЭкспресс — очки с настройкой затемнения линз. В зависимости от погодных условий очки меняют затемнённость: в солнечную погоду затемнённость на максимуме, вечером затемнения нет.



Цена: US $16.49 - 20.34

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Новинка 2020 года смарт-браслет от брэнда Redmi, который продается в 4 цветах. Автономность работы составляет 14 дней. По сравнению с популярным Xiaomi Mi Band 4 имеет более крупный дисплей.Оснащен всеми популярными фитнес-функциями. Смарт-браслет будет следить за вашей активностьюв течение дня, все данные вы сможете просматривать через приложение на вашем смартфоне. Легкий и удобный, с хорошими техническими характеристиками.

Цена: US $19.99

Ультратонкий внешний аккумулятор на 20 000 мАч получил современный дизайн. Оснащен LED дисплеем. С помощью данного повербанка вы сможете одновременно заряжать три устройства. Внешний аккумулятор поддерживает функцию беспроводной зарядки. Используется для зарядки телефонов, планшетов и прочих устройств.

Цена: US $21.95

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Для любителей активного отдыха на природе будет полезна данная вещь — солнечная панель на 20Вт. Гаджет позволяет зарядить ваши гаджеты даже при пасмурной погоде, такие как: повербанки, фотоаппараты, планшеты и другие электронные устройства.

Цена: US $19.18

Популярные антибликовые очки защитят ваши глаза от бьющего в глаза солнца, встречных ослепляющих фар, бликов на лобовом стекле и создадут комфортные условия для глаз во время управления автомобилем.

Цена: US $0.65 - 1.89

Оригинальный светильник, имеет форму дерева. Высота 50 см. Оснащен светодиодными огнями на концах ветках. Есть две вариации светильника: с 36 крупными светодиодами или 108 мелкими. Световой поток 1000Лм. Смотрится такое дерево потрясающе, сможет украсить любой интерьер.

Цена: US $12.50 - 13.20

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