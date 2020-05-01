Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - планшет для черчения, Redmi Smart Band, складная солнечная панель 20Вт, антибликовые очки ночного видения
Планшет для черчения
Ультратонкий планшет для черчения станет для вас незаменимым помощником. При помощи удобного гаджета вы сможете создавать потрясающие рисунки и чертежи. Встроенные светодиоды подсвечивают ткань и делают ее практически прозрачной. Предусмотренно несколько режимов яркости. Размер: 33,8x23,8x0,35.
Цена: US $9.76 - 13.55
Очки с настройкой затемнения линз
Интересная находка на АлиЭкспресс — очки с настройкой затемнения линз. В зависимости от погодных условий очки меняют затемнённость: в солнечную погоду затемнённость на максимуме, вечером затемнения нет.
Цена: US $16.49 - 20.34
Redmi Smart Band
рекламаНовинка 2020 года смарт-браслет от брэнда Redmi, который продается в 4 цветах. Автономность работы составляет 14 дней. По сравнению с популярным Xiaomi Mi Band 4 имеет более крупный дисплей.Оснащен всеми популярными фитнес-функциями. Смарт-браслет будет следить за вашей активностьюв течение дня, все данные вы сможете просматривать через приложение на вашем смартфоне. Легкий и удобный, с хорошими техническими характеристиками.
Цена: US $19.99
Внешний аккумулятор Xiaomi
Ультратонкий внешний аккумулятор на 20 000 мАч получил современный дизайн. Оснащен LED дисплеем. С помощью данного повербанка вы сможете одновременно заряжать три устройства. Внешний аккумулятор поддерживает функцию беспроводной зарядки. Используется для зарядки телефонов, планшетов и прочих устройств.
Цена: US $21.95
Складная солнечная панель 20Вт
рекламаДля любителей активного отдыха на природе будет полезна данная вещь — солнечная панель на 20Вт. Гаджет позволяет зарядить ваши гаджеты даже при пасмурной погоде, такие как: повербанки, фотоаппараты, планшеты и другие электронные устройства.
Цена: US $19.18
Антибликовые очки ночного видения
Популярные антибликовые очки защитят ваши глаза от бьющего в глаза солнца, встречных ослепляющих фар, бликов на лобовом стекле и создадут комфортные условия для глаз во время управления автомобилем.
Цена: US $0.65 - 1.89
Светильник-дерево
Оригинальный светильник, имеет форму дерева. Высота 50 см. Оснащен светодиодными огнями на концах ветках. Есть две вариации светильника: с 36 крупными светодиодами или 108 мелкими. Световой поток 1000Лм. Смотрится такое дерево потрясающе, сможет украсить любой интерьер.
Цена: US $12.50 - 13.20Большая весенняя распродажа - наполните корзину проверенными товарами
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