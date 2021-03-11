Распродажа: ключи на Windows 10 и MS Office по цене от 580 рублей
В магазине GoDeal24 стартовала новая распродажа со скидками от 50% до 62%. В рамках акции можно приобрести ключи для операционных систем Windows 10 Pro и Windows 10 Home наряду с лицензиями на программное обеспечение MS Office 2016/2019 Professional Plus и подписками MS Office 365 Professional Plus.
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Ассортимент GoDeal24
Прежде чем начать рассматривать предложения, доступные в рамках распродажи в магазине GoDeal, для начала ознакомимся с его ассортиментом и дизайном самого сайта. Выбор валют не самый богатый, но большинству пользователей подойдёт:
- рубли;
- доллары США;
- евро.
Русский язык тоже присутствует наряду со многими другими. Выбрать валюту и язык можно на верхней панели. Там же есть кнопки для перехода в личный кабинет или к странице регистрации на сайте. Ниже можем видеть напоминание о полном возврате средств и бесплатной доставке ключей. Конечно, доставка бесплатная, ведь она представляет собой лишь отправку письма на электронную почту. Но для галочки отметили.
А вот живого чата с техподдержкой, к сожалению, в GoDeal24 нет. При возникновении вопросов придётся писать на почту service@godeal24.com и ждать ответа. Это не так удобно, как общение напрямую с представителями технической поддержки через живой чат. Почему не добавили такой плагин - непонятно.
А теперь рассмотрим ассортимент магазина. На панели слева есть несколько категорий, в которых собраны доступные в GoDeal24 игры. Например, раздел Epic Games содержит семь предложений. Наиболее интересным является игра Control, стоимость которой составляет чуть менее 4000 рублей. Почти за 2600 рублей можно купить PC-версию Detroit: Become Human.
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В категории Origin Games нас ждут пять предложений из соответствующего магазина. NFS Heat, Star Wars Squadrons и FIFA 19 стоят 3600-3900 рублей. Что интересно, ни FIFA 20, ни FIFA 19 здесь нет. Почти в 2600 рублей обойдётся симулятор The Sims 4, а дополнение с кошками и собаками стоит на 80 рублей дешевле.
Двигаемся далее и открываем раздел с играми из магазина Uplay. Тут можно купить Immortals Fenyx Rising за 4600 рублей или Beyond Good and Evil 2 за 5500 рублей. Также здесь есть старая и знакомая всем Far Cry 3 стоимостью порядка 700 рублей.
Больше всего игр вы найдёте в разделе Steam Games. Относительная новинка Death Stranding, которую в шутку некоторые называют симулятором доставщика пиццы, стоит чуть более 4500 рублей. На 1000 рублей дороже обойдётся Yakuza: Like a Dragon | Day Ichi Edition. Легендарную игру The Elder Scrolls V: Skyrim продают примерно за 3000 рублей. Дороже всех стоит NBA 2k21 - Mamba Forever. Её можно купить приблизительно за 9200 рублей.
Также в магазине есть категория PC Games. В ней собраны игры со всех разделов, о которых мы писали выше. А теперь перейдём к распродаже.
Распродажа: Windows 10 Pro за 580 рублей
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Для начала рассмотрим несколько, а точнее четыре специальных предложения. Главное здесь - ключ для операционной системы Windows 10 Professional. На него действует промокод DLE50, который снижает стоимость на 50%. Таким образом, лицензия обойдётся примерно в 580 рублей.
И да, магазине ключей GoDeal24 продаёт OEM-лицензии. Вы существенно экономите, но важно понимать, что при замене аппаратного обеспечения придётся покупать ключ на операционную систему Windows 10 Pro ещё раз, т.к. лицензия "привязывается" к железу.
Также отметим, что два ключа обойдутся вам менее чем в 1000 рублей с тем же промокодом, то есть цена составляет около 500 рублей за штуку.
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В списке специальных предложений оказался пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus, который даёт пользователям доступ к Word, PowerPoint, Excel и другому известному софту. Версия 2019 года стоит примерно 2100 рублей, а издание 2016 года - почти на 500 рублей дешевле.
Заметим, что на это программное обеспечение действует скидка 62%. Она активируется вместе с купоном DLE62. Ссылки на магазин ждут вас в таблице ниже.
|
Специальные предложения на Windows и MS Office
|
#
|
Ключ
|
Промокод
|
Цена
|
В магазин
|
1
|
MS Office 2019 Pro Plus
|
DLE62
|
2100 рублей
|
2
|
MS Office 2016 Pro Plus
|
DLE62
|
1620 рублей
|
3
|
MS Windows 10 Pro
|
DLE50
|
580 рублей
|
4
|
MS Windows 10 Pro (2 ключа)
|
DLE50
|
950 рублей
Windows 10 Home за полцены
Выше мы говорили об OEM-лицензиях для операционной системы Windows 10 Professional. Домашняя редакция программного обеспечения компании Microsoft тоже предлагается со скидкой 50% с промокодом DLE50.
Windows 10 Home не может похвастаться рядом функций, которые есть у версии Pro. Но для большинства простых пользователей его функциональности будет хватать за глаза. Что интересно, в магазине GoDeal24 Windows 10 Home стоит дороже, чем Windows 10 Pro. Но ненамного.
Например, один ключ с купоном DLE52 можно купить лишь за 625 рублей. Две лицензии обойдутся приблизительно в 1040 рублей, если покупать комплектом. То есть стоимость одного ключа в таком случае составляет порядка 520 рублей.
Также в акции принимает участие серверная операционная система Windows Server 2019 Standard. Это программное обеспечение компании Microsoft предлагается за 1230 рублей с учётом 50-процентной скидки с промокодом DLE50. Ссылки на страницу каждой ОС вы можете видеть в таблице ниже.
|
Скидки 50% на Windows
|
#
|
Ключ
|
Промокод
|
Цена
|
В магазин
|
1
|
MS Windows 10 Home
|
DLE50
|
625 рублей
|
2
|
MS Windows 10 Home (2 ключа)
|
DLE50
|
1040 рублей
|
3
|
MS Windows Server 2019 Standard
|
DLE50
|
1230 рублей
Скидки 62%
Отдельно рассмотрим ещё несколько комплектов, на которые действует максимальная скидка распродажи - 62%. Получить её можно с промокодом DLE62. Он распространяется на четыре комплекта MS Office и Windows 10.
Например, лицензия для операционной системы Windows 10 Professional в связке с Microsoft Office 2019 Pro Plus стоит 2670 рублей. Лишь на несколько рублей больше нужно заплатить, если вы хотите Windows 10 Home.
Ключи для операционных систем вместе с редакцией Microsoft Office 2016 Professional Plus обойдётся дешевле примерно на 800 рублей. Ссылки на магазин, по которым можно заказать ключи, вы найдёте в таблице ниже.
|
Скидки 62%
|
#
|
Ключ
|
Промокод
|
Цена
|
В магазин
|
1
|
MS Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Pro
|
DLE62
|
2670 рублей
|
2
|
MS Office 2019 Pro Plus + Windows 10 Home
|
DLE62
|
2680 рублей
|
3
|
MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Pro
|
DLE62
|
1890 рублей
|
4
|
MS Office 2016 Pro Plus + Windows 10 Home
|
DLE62
|
1910 рублей
Скидки 55%
И в завершение поговорим о скидках в размере 55%. Для получения нужно в корзине активировать промокод DLE55. Применить его можно к четырём предложениям. Например, с этим купоном при желании вы можете отдельно купить программы Microsoft Vision 2019 или Microsoft Project 2019. С учётом скидки цена составит примерно 1505 рублей и 1765 рублей соответственно.
Также промокод действует на пакет программного обеспечения Microsoft Office 365 Professional Plus. В отличие от MS Office Pro Plus здесь речь идёт не об одноразовой покупке, а о подписке на год. Цена составляет 1190 рублей с промокодом DLE55.
Выгоднее будет приобрести подписку на 12 месяцев вместе с ключом для операционной системы Windows 10 Professional. Комплект обойдётся примерно в 1615 рублей. Ссылки на магазин GoDeal24 указаны ниже в таблице.
|
Скидки 55%
|
#
|
Ключ
|
Промокод
|
Цена
|
В магазин
|
1
|
MS Office 365 Pro Plus (1 год)
|
DLE55
|
1190 рублей
|
2
|
MS Office 10 Pro + MS Office 365 Pro Plus (1 год)
|
DLE55
|
1615 рублей
|
3
|
MS Project 2019
|
DLE55
|
1765 рублей
|
4
|
MS Visio 2019
|
DLE55
|
1505 рублей
Оплата
При посещении корзины система тут же порекомендует ввести промокод, чтобы не переплачивать. Например, подписка MS Office 365 Prefessional Plus вместе с ключом для операционной системы Windows 10 Professional в комплекте обойдётся примерно в 1615 рублей вместо 3600 рублей. Скидка активируется вместе с промокодом DLE55.
При оформлении заказа можно войти свой аккаунт, если такой имеется или создать новую учётную запись. При желании вы можете пропустить регистрацию и остаться гостем в интернет-магазине GoDeal24. Оформляя покупку без регистрации, вам нужно вводить много персональных данных:
- фамилия и имя;
- компания (необязательно);
- адрес электронной почты;
- домашний адрес;
- почтовый индекс;
- номер телефона;
- факс (необязательно).
После заполнения всех полей система отправит вас на страницу подтверждения заказа. Оплата в магазине GoDeal24 выполняется через платёжную систему PayPal, которая гарантирует возврат всех средств в случае чего. Комиссия отсутствует. Сам магазин, как мы писали в начале статьи, тоже гарантирует возврат денег.
При регистрации аккаунта и во время заполнения формы при оформлении заказа важно вводить свой адрес электронной почты. Именно на него будет отправлено письмо, которое будет содержать ключ активации, в нашем случае, операционной системы Windows 10 Pro и пакета программного обеспечения Microsoft 365 Professional Plus.
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