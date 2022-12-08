AMD рассказала о последних успехах внедрения технологии масштабирования FidelityFX Super Resolution (FSR) в игры. Во время презентации видеокарт Radeon RX 7900 в начале ноября компания также представила обновление FSR 2.2, которое лучше справляется с динамичными играми, например, гоночными аркадами и симуляторами.
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Уже 8 ноября FSR 2.2 дебютировала в Forza Horizon 5, технология доступна и в новой гоночной игре Need for Speed Unbound. А в январе 2023 года FSR 2.2 получит F1 2022. Кроме этого, AMD анонсировала появление специализированного теста FSR 2.2 в наборе 3DMark — он позволит сравнивать производительность и качество изображения не только на совместимых видеокартах AMD, но и на видеокартах от Intel и NVIDIA.
Технология FSR той или иной версии на сегодняшний день поддерживается в 226 играх, полный список которых приводится в сообществе AMD. Технология FSR версии 2 и выше заявлена для 97 игр, из которых 54 уже доступны. В числе недавних крупных релизов с поддержкой FSR 2 игры Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Everspace 2, Saints Row, Warhammer 40,000: Darktide и The Callisto Protocol.
Ещё 43 игры с поддержкой FSR 2 появятся в ближайшее время, например, 14 декабря релиз версии The Witcher 3: Wild Hunt нового поколения, среди проектов 2023 года такие наименования, как Forspoken, Like a Dragon: Ishin!, Skull and Bones, Dead Island 2.
- Источник:
- AMD