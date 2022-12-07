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Видеокарты Intel Arc Alchemist гораздо быстрее в DirectX 9 с новым драйвером — в CS GO прирост 80%
График времени кадра стал гораздо плавнее, играть комфортнее.
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На днях Intel выпустила бета-версию графического драйвера 31.0.101.3959 для видеокарт Arc Alchemist и ряда других дискретных и интегрированных решений, уведомив в примечаниях к выпуску об оптимизациях для DirectX 9 игр. В старых графических API производительность видеокарт Arc серии A куда хуже, поэтому драйвер сразу же привлёк внимание сообщества и, как оказалось, не зря, позже Intel рассказала о существенных улучшениях в DirectX 9 играх, в частности, повышении среднего количества кадров в секунду (к/с) до 1,8 раз.

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В новой публикации специалисты подразделения Intel Graphics приводят сравнение производительности флагманской Intel Arc A770 в шести играх при работе с прошлым драйвером 3490 и новым 3959, особенно выделяя CS GO — популярный киберспортивный шутер Valve, который является одной из дисциплин серии турниров Intel Extreme Masters. В CS GO и виден максимальный прирост 79% в разрешении 1080p и 77% в разрешении 1440p. В ряде других игр результаты тоже впечатляют, для 1080p и 1440p соответственно в League of Legends прирост составил 36% и 52%, в Starcraft 2 прирост 48% и 30%, в Stellaris — 54% и 45%.

Источник: Intel Corporation

Относительно этого прирост в пределах 3…13% для Guild Wars 2 и Payday 2 смотрится довольно скромно, но драйвер хорош не только этим, значительные улучшения наблюдаются по редким событиям, график времени подготовки кадра стал гораздо стабильнее, что гарантирует плавный и комфортный игровой процесс без рывков. В данном случае самые значительные изменения тоже в CS GO — в 2,26 раза увеличилось количество к/с в выборке, соответствующей 99-й процентили, для разрешения 1080p и в 2,15 раз для 1440p.

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Компания отмечает применение в драйверах гибридного подхода, когда игры могут работать с нужным графическим API «напрямую» или через слой совместимости, если это гарантирует лучшую производительность. Работа над следующими улучшениями для игр, использующими старые графические API, продолжается.

Источник:
Intel Corporation
Intel Graphics, YouTube
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#intel #видеокарты #intel arc
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