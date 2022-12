График времени кадра стал гораздо плавнее, играть комфортнее.

На днях Intel выпустила бета-версию графического драйвера 31.0.101.3959 для видеокарт Arc Alchemist и ряда других дискретных и интегрированных решений, уведомив в примечаниях к выпуску об оптимизациях для DirectX 9 игр. В старых графических API производительность видеокарт Arc серии A куда хуже, поэтому драйвер сразу же привлёк внимание сообщества и, как оказалось, не зря, позже Intel рассказала о существенных улучшениях в DirectX 9 играх, в частности, повышении среднего количества кадров в секунду (к/с) до 1,8 раз.

реклама

В новой публикации специалисты подразделения Intel Graphics приводят сравнение производительности флагманской Intel Arc A770 в шести играх при работе с прошлым драйвером 3490 и новым 3959, особенно выделяя CS GO — популярный киберспортивный шутер Valve, который является одной из дисциплин серии турниров Intel Extreme Masters. В CS GO и виден максимальный прирост 79% в разрешении 1080p и 77% в разрешении 1440p. В ряде других игр результаты тоже впечатляют, для 1080p и 1440p соответственно в League of Legends прирост составил 36% и 52%, в Starcraft 2 прирост 48% и 30%, в Stellaris — 54% и 45%.

Относительно этого прирост в пределах 3…13% для Guild Wars 2 и Payday 2 смотрится довольно скромно, но драйвер хорош не только этим, значительные улучшения наблюдаются по редким событиям, график времени подготовки кадра стал гораздо стабильнее, что гарантирует плавный и комфортный игровой процесс без рывков. В данном случае самые значительные изменения тоже в CS GO — в 2,26 раза увеличилось количество к/с в выборке, соответствующей 99-й процентили, для разрешения 1080p и в 2,15 раз для 1440p.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Компания отмечает применение в драйверах гибридного подхода, когда игры могут работать с нужным графическим API «напрямую» или через слой совместимости, если это гарантирует лучшую производительность. Работа над следующими улучшениями для игр, использующими старые графические API, продолжается.